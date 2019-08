Cristina Kirchner explicó el exabrupto de Alberto: "Lousteau nos dejó el muerto de la 125"

La exmandataria afirmó en otra presentación de su libro el "detrás de escena" de la polémica resolución que fijaba retenciones móviles para el campo

La expresidenta Cristina Kirchner presentó su libro "Sinceramente" en municipio de Malvinas Argentinas, donde se refirió a la Resolución 125 que promovió en 2008 para crear las retenciones móviles al campo.

De esta forma, se sumó a las declaraciones de su compañero de fórmila, Alberto Fernández, quien señaló que el precandidato a senador de Cambiemos, Martín Lousteau, les había "dejado el muerto" de la 125.

"Estábamos los tres con Alberto y Martín. El que la pensó [a la 125] y me la trajo como proyecto fue Lousteau, que era mi ministro de Economía. Me acuerdo como si fuera hoy", señaló la precandidata a vicepresidenta del Frente de Todos.

"Estábamos ahí, en una mesa larga en el despacho presidencial. Yo en la punta, Alberto a un costado y él, en el otro. Allí Alberto le preguntó si estaba seguro, si había hablado con las entidades y Lousteau dijo: 'Sí, sí, están de acuerdo. En realidad, lo que les importa a ellos es la retención del trigo y el maíz. Las de la soja no les interesa'. Luego se vino el maremoto. Del zafarrancho que se armó, nos acordamos todos y quedará en la historia. Imaginate. Lo enojado que estaba Néstor, eso no lo cuento en el libro", relató.

Según señaló Cristina, su marido mencionó sobre el hecho: "'¿Cómo se le ocurrió hacer una cosa así?'. Él, en noviembre de 2007, antes de irse, había decidido un aumento en las retenciones y las instituciones lo habían aceptado".

Por otro lado, añadió que Alberto Fernández le dijo: "'Te juro que cuando me preguntaron por Lousteau, me salió de las tripas. No me voy a poder olvidar nunca lo que significó políticamente aquello'", por lo que el revés en el Congreso (con el voto "no positivo" del entonces vicepresidente Julio Cobos) "fue el inicio de nuestras diferencias con Alberto, por cómo se fue abordando la situación para salir de eso".

"Estaba tan fresco en nuestra memoria, que cuando este vino a darnos recomendaciones de economía, Alberto dijo: Hasta acá llegaron mis buenos modales'", cerró Cristina.