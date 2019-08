Aportes de campaña: quiénes donaron $16 millones en apoyo a Alberto Fernández

Los montos surgen del registro público de aportes de la Cámara Nacional Electoral, que comenzó a funcionar en estas elecciones

De los $16 millones recaudados para la campaña electoral del Frente para Todos, $13,7 millones (el 85%) fueron para apoyar a Alberto Fernández en su candidatura como presidente, y los $ 2,3 millones bancaron la campaña a diputados y senadores nacionales por Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Chaco.

A diferencia de las contribuciones que recibió el ocialismo, que provinieron en su gran mayoría de empresas, 87% de las donaciones a Fernández provinieron de particulares por montos de entre $100 a $1,7 millones, según informó Infobae.

El Frente de Todos recibió, hasta ahora, un total de $ 16.016.537 para la campaña presidencial y legislativa nacional, y el monto asciende a $16.777.390 si se suman los aportes para "desenvolvimiento institucional" que recibieron otras dos agrupaciones alineadas con el kirchnerismo: Nuevo Encuentro, la fuerza de Martín Sabatella, y el Partido Solidario, de Carlos Heller.

Según los datos de la web de la Cámara Electoral, Alberto Fernández tuvo ocho aportantes de medio millón o más, de los cuales solo dos son empresas. Una de Pablo Javier Albertus, un empresario tucumano dueño de "Pablo Albertus Panadería y Contería", cadena con seis sucursales en la ciudad San Miguel de Tucumán. Albertus es también el presidente del Centro de Industriales Panaderos de esa provincia, y aportó $ 1.708.840.

Otra fue Los Mellizos Panicados SRL, también de la capital provincial, es la empresa que donó el monto más alto a la campaña del Frente de Todos: $ 856.000.

Te puede interesar Intratables: Débora Plager contó que Macri quiso renunciar y Pichetto lo frenó

Pocas empresas

Mientras que el 70% de los aportes de Juntos por el Cambio provinieron de compañías, en su mayoría de gran envergadura, ese porcentaje desciende al 13% en el caso del Frente de Todos, que hasta ahora recibió donaciones de solo ocho empresas.

La donación más baja de un particular fue de $400, y la más baja de una persona jurídica fue de $20.000, hecha por Textil de los Andes SA, una rma catamarqueña dedicada a la producción con bras de camélidos.

En la página de la Cámara Nacional Electoral también aparecen más de una docena de funcionarios y ex funcionarios del gobernador de Tucumán, Juan Manzur, quien voló desde su provincia hasta la Ciudad de Buenos Aires para estar en el bunker con Fernández el domingo, y celebrar su contundente victoria en las PASO. En su mayoría, hicieron depósitos o transferencias por $ 50.000 pesos cada uno, como el ex diputado nacional y ex legislador tucumano Gerónimo Vargas Aignasse.

El segundo donante en cuanto al monto de la campaña de Alberto Fernández y Cristina Kirchner fue Sergio Dobrusin. Ex ministro de Turismo de Misiones, hizo una transferencia bancaria para impulsar la fórmula kirchnerista por $ 990.000, apenas dos días antes de las PASO. Al dejar la función pública a nes de 2015, esta arquitecto fundó la Consultora DOOR SRL "especializada en Turismo, Arquitectura , Gestión e Inversiones", según se promociona en su sitio web.

Otros aportantes que se destacan por el dinero transferido para la campaña presidencial del Frente de Todos son Iván Ricardo Llorens Dip con un aporte de $ 907.123; Abel Antonio Coccaro con $ 900.000; Diego Leonardo Segovia con $ 800.000 y Jorge Nicolás Frazzetta con $500.000.

Código Publicidad S.A, una productora de espectáculos y actividades teatrales con oficinas en el barrio porteño de Palermo, donó $600.000 y fue la primera aportante de la campaña presidencial del Frente de Todos.

Otra empresa que apoyó la campaña de Fernández fue la financiera y aseguradora ubicada en la Ciudad de Buenos Aires Green Ocean Green Ocean Trust & Insurance SA, que declaró $400.000 el 15 de agosto, cuatro días después de conocido el resultado de las PASO.

La Cerealera Río II donó, a su vez, $ 140.000 pero para las elecciones legislativas nacionales del Frente de Todos en Córdoba. Lo hizo recién este viernes.

Dirigentes políticos

Te puede interesar Estas son las primeras medidas que tomaría Kicillof si gana la gobernación bonaerense

Por montos que van de $20.000 a $50.000, Fernández recibió casi 150 aportes de dirigentes políticos, entre ellos hay varios diputados nacionales del Frente para la Victoria (FPV) como Eduardo "Wado" De Pedro; el rionegrino Martín Doñate, con dos aportes de $ 40.000 en total; el santafesino Marcos Cleri, que hizo tres depósitos bancarios por un total $ 130.000; y la diputada de La Cámpora y candidata a la intendencia de Quilmes Mayra Mendoza con $30.000.

También donó a la campaña presidencial de los Fernández la segunda candidata a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, Luana Volnovich, con el mismo monto. Esta última, al igual de Mendoza, registraron sus contribuciones, ya pasadas las PASO, el 13 de agosto.

También figura la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y candidata a la gobernación mendocina con $ 30.000, y el legislador porteño y aspirante a una banca en el Senado Mariano Recalde, con $ 20.250.

Entre los que donaron para el proyecto presidencial de la alianza que reunió al kirchnerismo con el PJ y el massismo figura asimismo el ex diputado Juan Cabandié con un aporte de $30.000, y la secretaria parlamentaria de Unidad Ciudadana en el Senado y ex cuñada de Máximo Kirchner, Virginia García, con el mismo monto, informados después de culminadas las PASO, señala Nexofin.

También figura con un aporte por $50.000 el intendente de Escobar Ariel Sujarchuk, el único de los jefes comunales del conurbano que donó dinero.