Ivo Cutzarida fue durísimo contra Mauricio Macri: "Heladera mata leliq"

El actor realizó un descargo a una semana de las PASO. "Nunca vi una campaña de un candidato que la haga en base a las propuestas del adversario", disparó

En declaraciones a radiomitre.com.ar, el actor salió con los tapones de punta contra el Presidente de la Nación y elogió la figura de Alberto Fernández.



"Esto era de esperarse. Que Cristina ceda el poder fue un acto de grandeza. Alberto Fernández fue de los mejores funcionarios que tuvo este país. Preparado e íntegro. No tiene una sola causa. Tiene una capacidad de trabajo increíble. Fue una decisión correcta. Todos los que dicen que Alberto es un títere desconocen quién es. Él se le plantó a Cristina cuando ella tenía el poder. Fue marginado y discriminado por el sector. Todas las críticas que hizo fueron acertadas", comenzó diciendo Cutzarida en la web de Radio Mitre.



En ese sentido, fue lapidario contra los funcionarios de "Juntos por el Cambio": "El macrismo no tuvo ninguna propuesta para solucionar los problemas. Fueron tres años y ocho meses ignorando la economía de un país. No ocupándose de lo que se tiene que ocupar. No tomando ninguna medida que favorezca a la clase media y trabajadora. Destrozando el comercio y las pymes".



"La diferencia fue aplastante. Fue una paliza. No me esperaba la diferencia entre Kicillof y Vidal. Yo defino a la elección como heladera mata leliq. La reacción del Presidente fue terrible. Criticar a todo el pueblo fue dura. Las medidas que están tomando no sé como no tienen vergüenza. La ley del abastecimiento la sacó Guillermo Moreno. La reducción del IVA lo viene pidiendo Sergio Massa. Las medidas son increíbles. Nunca ví una campaña de un candidato que la haga en base a las propuestas del adversario. Van a tomar las medidas de Axel Kicillof, de Moreno, de Alberto, es una cosa increíble e inaudita", agregó el actor que protagoniza "El Sótano, se busca empleado" en el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires.





Consultado por un posible triunfo del candidato del "Frente de Todos", el mediático sentenció: "Alberto Fernández es el que va a mandar. El autoritarismo no va a volver a la Argentina. Bolsonaro se metió en la elección de otro país. Un desubicado. Diciéndole a los argentinos como tienen que votar. Y amenazando con irse del Mercosur si gana un candidato que él no quiere".



Por último, criticó nuevamente a la oposición: "Es increíble lo poco democrático que han demostrado ser con sus declaraciones y con su postura. Esto es la voluntad popular. Si las cosas van a andar mal porque Argentina elige a un candidato es una locura. De eso se trata la democracia".