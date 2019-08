Política, economía y el fin de la grieta: estas son las frases más contundentes de Alberto Fernández

Alberto Fernández dejó un sinnúmero de definiciones durante su paso por el seminario Democracia & Desarrollo se realizó en el Malba

El candidato por el Frente de Todos, Alberto Fernández, habló de transitar la transición "sin sensación de riesgo" y aseguró que "la Argentina no tiene ninguna posibilidad de caer en default" si él asume la presidencia de la Nación a partir del 10 de diciembre.

Estas fueron algunas de las muchas definiciones que hizo sobre política, economía, medios y el fin de la grieta en su participación por el seminario Democracia & Desarrollo que Clarín organizó en el Malba.

Las siguientes son algunas de sus frases más destacadas:

-"Tenemos que terminar con la idea de que las transiciones son difíciles, son parte de una guerra entre unos y otros, deberían dejar de ser noticia las transiciones. Muchos están preocupados si habló o no con el Presidente. Hay que sacar la sensación de que eso se repita. Tenemos que sacarle todo componente dramático al traspaso".

-"Nadie puede plantear el default, yo lo viví, nadie puede plantear una quita porque es una deuda tomada hace dos años por un gobierno democrático, no tiene nada que ver. Este fantasma que ha sido alentado por el Gobierno es un error".

-"Tendremos que hablar con los acreedores para ver cómo resolvemos el tema, eso es todo. Hay que sacar del escenario que nosotros venimos a incumplir las deudas asumidas".

-"Lo último que haría es copiar algo que hizo Guillermo Moreno, lo digo por enésima vez, le hizo mucho mal a la Argentina. Si seguimos con esta dinámica vamos a seguir chocándonos contra las paredes, tenemos que parar la pelota, tenemos que hacer un enorme acuerdo donde participen empresarios, sindicatos y gobierno. Ya lo tengo hablado".

-"El problema no es la ley, el problema es una economía que se ha achicado que le cuesta la energía, le cuesta el transporte, le cuesta el sueldo. Estamos hablando de una economía paralizada, tenemos que prenderla, encenderla, se apagó el día que por una cuestión dogmática creyeron que para atacar la inflación había que tocar el consumo".

-"Tenemos que volver a poner en condiciones de consumo a la sociedad para que empiece a moverse la economía y entender que el problema de inflación no es solo de demanda, deberíamos preguntarnos porqué seguimos creyendo eso, si ni la emisión ni la demanda han pasado en estos momentos".

-"Nunca hay que enojarse con el termómetro, tengo que ver porqué tengo fiebre. Por enésima vez digo que no voy a manipular el INDEC, porqué voy a hacer lo contrario a lo que vengo diciendo".

La "grieta" como eje

-"Cómo vamos a vivir en una sociedad donde se ponen figuras de periodistas para que los escupan, me costó que me digan hombre de Clarín. Eso no puede volver a pasar entre nosotros, nos tiene que dar vergüenza que eso haya pasado".

-"A mí también me mataban en 678, también se ocupaban de mí. Les pido a todos que seamos piadosos mirando el pasado, olvidemos y pongámonos a partir de hoy a decisión de terminar con esto".

-"Brasil es mucho más, fue un error pelearme con Bolsonaro, me dejé llevar, por eso paré", dijo el candidato presidencial del Frente de Todos sobre su cruce con el mandatario brasileño, al que llamó "misógino".

-"No vengo con la idea de amnistía e indultos. Los indultos son una rémora de la monarquía, jamás los usaría" -"No tengo que meterme en lo judicial".

-"Quiero que se respete el estado de derecho y que ningún corrupto quede impune".

-"Si todos vemos cómo funciona la Justicia, por qué no nos quejamos, no seamos hipócritas" -"Quiero jueces probos que no dicten fallos en torno a la coyuntura, quiero que respeten el Estado de Derecho y que ningún corrupto quede impune".

-"Vamos a hacer todo lo que haga falta para que fiscales y jueces trabajen, lo que tenemos que hacer es sacarlo a Nisman de la contienda política".

-"Si alguien mató a Nisman que se haga cargo, estoy seguro que no fue Cristina, de eso estoy seguro".

-"Hay que aplicar la regla de la novela policial, dime quien se beneficia con el crimen y te diré quién fue el asesino".

-"Yo nunca dije que no había corrupción, ver un hombre tirando bolsos con 9 millones de dólares me asqueó".