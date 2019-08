Diputado de Cambiemos se burló de Durán Barba y lo comparó con el "Manosanta" de Olmedo

Nicolás Massot pertenece al sector del oficialismo que culpa al asesor político de Macri por la derrota electoral que el Presidente sufrió en las PASO

El diputado nacional y presidente del Bloque del PRO en la Cámara baja, Nicolás Massot, arremetió contra el analista y asesor de campaña del macrismo, el ecuatoriano Jaime Durán Barba, a quien comparó en un tuit con el "Manosanta", el famoso personaje del humorista Alberto Olmedo conocido por sus "chantadas" y se burló del cambio de rumbo político luego de la derrota del oficialismo en las PASO.

"Notable rotación del Manosanta...", indicó Massot en un texto que fue acompañado de una foto de Durán Barba con un repaso de frases del "gurú" de Cambiemos sobre Alberto Fernández, principal rival de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales, que muestran el cambio de opinión antes y después de las elecciones primarias, abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) de agosto, donde el oficialismo quedó a 15 puntos del Frente de Todos.

Notable rotación del Manosanta... pic.twitter.com/pLLVqAOzB4 — Nicolás Massot (@Nicolas_Massot) August 26, 2019

En la primera cita, el 25 de mayo pasado, hablaba de las pocas posibilidades de Alberto Fernández, el entonces flamante precandidato a presidente por el Frente de Todos: "No tiene votos propios, tampoco el voto duro de Cristina y su imagen es negativa. Es poco probable que gobernadores con personalidad, líderes que tiene futuro, dirigentes kirchneristas jóvenes se entusiasmen con esta aventura".

Otro de los textuales se produjo en febrero pasado cuando planteaba una situación de terrible caos, falta de institucionalidad y beligerancia si ganaba el kirchnerismo: "Si Cristina gana las elecciones, cambia la Constitución y arma a los barras bravas, a sus presos comunes del Vatayón Militante, a los motochorros y a grupos de narcotraficantes para que maten a sus opositores tendríamos una guardia semejante".

Massot agregó la última con un cartelito que sugería un "después" de las PASO y la cita del asesor en el diario Perfil del domingo, donde bajaba el tono de su anterior mensaje: "Gane quien gane, se necesita que Mauricio Macri y Alberto Fernández conversen y trabajen juntos por el futuro del país. Es irreal negar la existencia del adversario, y peor aún tratar de eliminar a dos fuerzas políticas que representan ideas e intereses reales, y a cuatro quintos del electorado".

Massot forma parte de un sector de Cambiemos que cuestiona el accionar y las recomendaciones de Durán Barba en lo que respecta a la gestión de gobierno y a la campaña.

Su jefe político es el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Sin embargo, el Presidente y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, le han dado al ecuatoriano un lugar preponderante dentro del esquema político del oficialismo.

Massot no es el único dirigente oficialista de Cambiemos que está enfrentado al asesor.

De hecho, una de las principales adversarias de Durán Barba es la diputada nacional Elisa Carrió, que en los últimos días afirmó: "El día que me lo presentaron en 2015, en Córdoba, me dijo: 'Soy Durán Barba', y yo le dije: 'Usted salga de aquí', porque me parece un horror y más teñido. El otro día, cuando ingresé al salón (se refiere al búnker de Cambiemos), donde iba a venir el presidente —y el presidente quería hablar conmigo— yo lo eché. Dije: 'Yo delante de este ecuatoriano no hablo. Delante de Durán Barba no hablo".

Durán Barba regresó al país la semana pasada desde Ecuador y publicó su habitual columna en el diario Perfil, en la que fue autocrítico sobre su lectura del candidato kirchnerista Alberto Fernández, insistió con un mensaje "antigrieta" y, sin mencionarla, le tiró palos a Elisa Carrió.

En su análisis, titulado "El diálogo es la única salida", el ecuatoriano pide terminar con la grieta entre kirchneristas y macristas. "Es indispensable que, pasadas las elecciones y gane quien gane, Mauricio Macri y Alberto Fernández conversen y trabajen juntos por el futuro del país, tanto en la política interna como en el ámbito internacional", destaca.