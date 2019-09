A semanas de las elecciones, recrudece la interna en Cambiemos: ahora Dietrich se enojó con Melconian y Sturzenegger

En una conferencia de prensa, el ministro de Transporte apuntó contra el extitular del Banco Nación y el expresidente del Banco Central

El ministro de Transporte Guillermo Dietrich rechazó las críticas que el economista Carlos Melconian hizo al manejo de la macroeconomía de parte del gobierno de Mauricio Macri, así como las del ex titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, quien afirmó que esa entidad dejó de ser independiente del Poder Ejecutivo.

Fue durante una conferencia de prensa que compartió con el ministro de Justicia, Germán Garavano, que Dietrich dijo: "No estoy de acuerdo. Con ninguno de los dos. En estos cuatro años se han ido resolviendo problemas estructurales que venían de muchas décadas. Resolverlos requirió de un gran esfuerzo. Le pusimos nombre a estos problemas. Creo que no es bueno desconocer este proceso".



Y agregó: "Se establecieron consensos de que estos temas estructurales no tendríamos que modificarlos. Esto claramente es un gran avance".





Por su parte, Garavano cuestionó a las organizaciones sociales que mantienen la protesta pese a que se avanzó con el tratamiento de la emergencia alimentaria en el Congreso. "En algunos reclamos hay una utilización política. El abuso de estas manifestaciones no es la solución", indicó el ministro de Justicia.



Dietrich también analizó el impacto que puede tener en Argentina la fuerte suba del petróleo, como consecuencia de los ataques sobre pozos de Arabia Saudita. "Vamos a ir evaluando la situación. Hubo una suba de 10 dólares en un día. Estamos en conversaciones con el sector", explicó a Radio Perfil.



Sobre la posibilidad de un aumento en la tarifa ante la protesta de las cámaras empresarias de colectivos por el congelamiento de los subsidios, Dietrich sostuvo: "Venimos dialogando con las cámaras. El jueves, sin previo aviso, una de ellas, que no representa a todas las empresas, anunció un paro. Ante eso, adelantamos una reunión".



Tanto Garavano como Dietrich minimizaron las denuncias que el macrismo tiene en Comodoro Py. "La mayoría de las denuncias no son por corrupción, sino por otras figuras, como abuso de autoridad, que son figuras políticas", analizó Garavano.

En tanto que Dietrich sostuvo que muchas son denuncias de "personajes kirchenristas" que denuncian sistemáticamente. Y concluyó que el nivel de transparencia durante este gobierno es muy superior al que tenía el kirchnerismo. "Esperamos que se mantenga", dijo.