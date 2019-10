Sáenz ganó las PASO en Salta y estuvo cerca de duplicar en votos al candidato de Alberto Fernández

Además, el "Oso" Leavy se quedó con la interna del Frente de Todos. Un 66% del padrón se presentó a votar en una jornada que se desarrolló con normalidad

El intendente de la capital de Salta, Gustavo Sáenz, ganó este domingo las elecciones primarias a gobernador de la provincia norteña con una ventaja importante sobre el Frente de Todos, cuya interna se resolvió a favor del diputado nacional kirchnerista Sergio Leavy.

Si bien no nacionalizó la campaña, el jefe comunal integra un espacio plural y abierto compuesto por facciones del PRO y la UCR, entre otras agrupaciones, por lo que su triunfo es motivo para que el Gobierno nacional pueda renovar el espíritu de campaña y levantar el ánimo a su tropa, después del claro triunfo del último fin de semana en Mendoza, donde fue elegido como gobernador Rodolfo Suárez, discípulo de Alfredo Cornejo y afín a Cambiemos.

Especialmente, porque casi que duplicó en votos a Leavy, el candidato del Frente de Todos que recibió el apoyo explícito de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Más allá de las lógicas locales de estos comicios, de concretarse otra victoria electoral que seguramente será capitalizada como "propia" por el oficialismo -sobre todo en una fecha tan cercana al 27 de octubre-, puede fortalecerse el sentimiento hacia los votantes de que "se puede" revertir el duro revés de las primarias del 11 de agosto.

Con el 95,89% de las mesas procesadas, Sáenz se alzó como el candidato a gobernador más votado con el 43,09%, seguido por el Frente de Todos, que entre Leavy (22,37%) y su competidor interno Miguel Isa (8,09%) acumulaban un 31,74%.

El tercer lugar fue para el diputado nacional Alfredo Olmedo con el 19,61%.

Mucho más lejos de la pelea quedó el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (3,6%), que compitió con tres precandidatos, siendo Pablo López (Partido Obrero) el más votado de ellos.

El último lugar fue para el Partido Grande, que obtuvo el 1,94% con la candidatura a gobernadora de Elia Fernández. .

Las elecciones generales se realizarán el 10 de noviembre, cuando se definirá al sucesor de Juan Manuel Urtubey, quien gobernó la provincia de Salta durante 12 años consecutivos.

También se pondrán en juego once bancas para el Senado provincial, 30 para diputados, y se dirimirán 60 intendentes y 343 cargos de concejales.

Saénz, el ganador de las PASO, encabeza una coalición provincial transversal que incluye al PRO y a un sector minoritario del radicalismo, pese a que a nivel nacional se expresó a favor de la fórmula presidencial de Roberto Lavagna y Urtubey.

En 2015, el actual intendente capitalino fue candidato a vicepresidente de Sergio Massa, con quien aún mantiene una buena relación.

Durante los festejos, tras conocer el resultado de las PASO, Sáenz destacó: "Si me eligen como gobernador voy a trabajar con el presidente codo a codo, sea quien sea".

Al proclamarse ganador de las PASO al tomar la palabra en el bunker donde esperó los resultados oficiales advirtió que dio "el primer paso, pero falta para llegar a noviembre".

Leavy, el vencedor en las PASO del Frente de Todos, había recibido el apoyo explícito de Alberto Fernández -quien días atrás visitó Salta- y también de Cristina Kirchner y de todo el kirchnerismo provincial.

El gobernador Urtubey se había declarado prescindente en esta elección, cuyos primeros datos estuvieron a disposición de la ciudadanía de manera muy rápida en virtud del sistema de votación electrónico que se aplica en Salta desde 2009.

"A las 20 horas, 97% de mesas escrutadas y un resultado definido. La rapidez en el conocimiento de los resultados es transparencia. Felicitaciones a los candidatos electos en todas las categorías y partidos y a Gustavo Sáenz, el más votado", tuiteó el diputado nacional salteño Pablo Kosiner, cercano a Urtubey.

El secretario del Tribunal Electoral precisó que se dieron "inconvenientes por algunas inclemencias climáticas" en tres parajes de la localidad de Santa Victoria Este, del extremo norte de la provincia.

Se trata de los parajes Desemboque, La Esperanza y Alto La Sierra, cuyos caminos de acceso "estaban absolutamente intransitables" por las lluvias de los últimos días, lo que demoró el inicio de la votación.

No obstante, esos inconvenientes "ya fueron solucionados", debido a que se dispuso "un puente aéreo" a través de un helicóptero de Gendarmería Nacional que esta mañana acercó las máquinas y los útiles de votación a esos puntos, y se normalizó la situación.

En total, compitieron ocho candidatos pero sólo dos espacios tuvieron interna: el Frente de Todos con Sergio Leavy y Miguel Isa, y el Frente de Izquierda con Pablo López, Violeta Gil y Andrea Villegas.

En tanto, el intendente de la capital provincial, Gustavo Sáenz, lidera la boleta transversal titulada Sáenz Gobernador, mientras que el diputado Alfredo Olmedo hace lo propio con la que se llama Olmedo Gobernador. La nómina de candidatos de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre la completa Elia Fernández, que encabeza la boleta del Frente Grande.

Urtubey no se pronunció públicamente por ningún candidato a mandatario provincial pero envió gestos a favor de Sáenz, que cuenta con el apoyo del PRO pero no de la UCR, que se inclinó por Olmedo.

Además de definirse las fórmulas para la gobernación, los comicios salteños dirimieron once bancas para el Senado provincial, 30 para diputados, mientras que también se ponen en juego 60 intendentes y 343 concejales.

El vocero del Frente Sáenz Gobernador, Ricardo Villada, destacó: "Vamos a seguir trabajando para que Salta tenga futuro y ese futuro sea el mejor para los salteños. Esta es la primera parte de la campaña la hicimos acercándonos a la gente. Tenemos un candidato que se caracteriza por la cercanía, sintiendo los problemas que viven en cada una. Tenemos una agenda, sabemos que tenemos que hacer. La segunda parte de la campaña es contarle a la gente como vamos a resolver los problemas", indicó Villada.

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, votó defendió el uso de la boleta única electrónica al asegurar que le "otorga transparencia y agilidad" al proceso.

El actual mandatario local, que deja el cargo luego de 12 años, cumplió votó cerca del mediodía del domingo en la escuela de Fincas Las Costas, acompañado por su esposa, Isabel Macedo, y la hija de ambos.

"Nosotros hace 10 años que utilizamos la Boleta Única Electrónica y estamos convencidos de que otorga transparencia y agilidad", sostuvo al salir de ese lugar el actual candidato a vicepresidente por el frente Consenso federal.

En este sentido, Urtubey destacó que este sistema le da "competitividad" a todas las listas que se presentan porque "no se necesita una fortuna, un gran aparato político, ni miles de fiscales" para hacer una buena elección.

"Van a tener transparencia y celeridad en los resultados. Eso está muy bueno", agregó el mandatario salteño, al tiempo que aseguró que habla "con todos" los aspirantes a reemplazarlo.

Si bien el oficialismo no presentó un candidato propio, tanto dentro del espacio liderado por el intendente de la capital, Gustavo Sáenz, como en el del diputado Alfredo Olmedo hay funcionarios del actual gobierno local.

Por su parte, el precandidato a gobernador de Salta Alfredo Olmedo se quejó porque fue a votar en el marco de las elecciones en su provincias y se encontró con la escuela cerrada.

El actual diputado nacional explicó que llegó poco antes de las 8:00 de este domingo al colegio Armada Argentina, ubicada en la localidad de Las Lajitas.

De acuerdo con lo que contó a una radio local, el establecimiento todavía no había abierto y Olmedo tuvo que esperar cerca de media hora para poder emitir su voto.

"Son las 8 y todavía no pude votar. Están cerradas las mesas y no dejan pasar a la prensa", señaló el empresario sojero, quien consideró que "debe volver el orden a Salta".

Sáenz llegó a la política de la mano de Sergio Massa, pero luego se separó de él y actualmente tiene buena relación con la Casa Rosada, más allá que intenta no exponerlo tanto para no "pegarse" al oficialismo. De hecho, decidió provincializar la elección para no perder votos en lo que sería volcarse a una infructuosa pelea nacional.

"Gustavo Sáenz venía de una alianza con Cambiemos pero, en este contexto y como pasó en la mayor parte del país, se ha ido desentendiendo de Macri", resume a iProfesional Lucas Romero, director de Synopsis.

Incluso, se comenta en la provincia que su superioridad electoral para convertirse en el próximo gobernador llega a ser tan amplia que, justamente, el propio Massa ya lo habría contactado para tenerlo de aliado en caso de que Alberto Fernández desembarque en la presidencia de la Nación.

Leavy reconoció sus debilidades

Acompañado de todos sus precandidatos, Sergio "Oso" Leavy ofreció una conferencia de prensa desde su búnker y se refirió a los resultados del escrutinio provisorio en estas PASO desde donde remarcó que la diferencia que le sacó Saénz se debió principalmente a que la gente en Salta capital aún no llegó a conocerlo.

"Nos faltó recorrer minusiosamente la capital y cada uno de sus barrios. Claramente nuestra debilidad es capital donde no me conocen. Soy una persona del interior profundo y son muchos los barrios que hay en Salta capital", remarcó.

Agredeció igualmente a Miguel Isa con quien disputó la interna: "Hace diez minutos me llamó Miguel Isa para felicitarme. El día martes estaremos juntos en Buenos Aires para reunirnos con Alberto Fernández donde seguramente sellaremos este trabajo a futuro para poner a Salta en un proyecto nacional.

Luego destacó el trabajo que realizaron junto con Emiliano Estrada, su compañero de fórmula y se mostró positivo de cara a las generales.

"Junto con Emiliano Estrada vamos a trabajar fuerte para llevar nuestra propuesta a la gente de capital. Queremos poner a Salta en un proyecto nacional, un proyecto inclusivo que el próximo 27 de octubre va a triunfar en todo el país junto a Alberto y Cristina. Nuestro objetivo es ganar la gobernación y vamos a poner todo para que el diez de noviembre saquemos a Salta adelante", señaló.

Enamora a Macri y a los Fernández

Algo que queda en claro es la importancia territorial a nivel nacional que tiene Salta, debido a que su caudal electoral, que sobrepasa el millón de votantes, es el octavo de mayor de todo el país.

Está apenas por debajo de la cantidad que presenta Entre Ríos, y muy cerca a los que sufragan en Tucumán (tiene 200.000 electores más) y un poco más lejos de Mendoza (un total de 1,4 millones).

Para dar una idea de los números que moverá Salta en las elecciones del domingo, según el Tribunal Electoral Provincial se registraron casi 16.000 precandidatos, que participarán dentro de 84 fuerzas políticas.

Para la elección de intendente en Salta Capital se anotaron 18 precandidatos a intendente, y la interna del Frente de Todos será disputada por ocho candidatos. En tanto, por el lado de Sáenz Gobernador, intentarán luchar por la candidatura por sucederlo cuatro postulantes.



Entre los dato de color y particularidades de esta elección, un dato no tan conocido es que el actor Roly Serrano, uno de los protagonistas de la serie El Marginal, se presentará como candidato a diputado provincial. "No tuvo prácticamente cobertura mediática en su salto a la política salteña. Tal vez, porque su candidatura está asociada fuertemente al kirchnerismo", dice Guberman.

La belleza y diversidad cultural, turística y gastronómica que tiene Salta choca con la realidad económica, sobre todo en el norte de la provincia. Allí, los niveles de pobreza son elevados: según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), 4 de cada 10 personas son pobres.

Las principales actividades que sustentan a la provincia provienen del turismo, minería, cultivos de tabaco y caña de azúcar, producción de vinos y especias.