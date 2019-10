Esteche, tras su liberación: "Con el cambio de tiempo político las cosas van volviendo a su lugar"

El exlíder de Quebracho recuperó la libertad luego de estar detenido casi 2 años por la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán

A menos de una semana de recuperar la libertad, el ex líder de Quebracho, Fernando Esteche, se refirió a los últimos movimientos judiciales vinculados a las detenciones preventivas en las causas en las que se investiga a exfuncionarios y dirigentes políticos y sociales relacionados con el kirchnerismo.

"Ahora, con el cambio de tiempo político, las cosas van volviendo a su lugar", aseguró.

Esteche permaneció preso casi dos años por los delitos de traición a la Patria y encubrimiento agravado del atentado terrorista a la AMIA, a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán durante el kirchnerismo, y a la espera del inicio del juicio oral.

El Tribunal Oral Federal 8 aceptó la excarcelación y le fijó una fianza de 400.000 pesos.

"Después de haber sufrido casi dos años de esta causa con prisión preventiva, de cómo se reabre la causa, de una escucha ilegal del ex canciller Héctor Timerman, y con los argumentos que dio el tribunal oral para liberarme, es decir, la imposibilidad de efectuar el debate en el mediano plazo, que es lo mismo que decir que nunca se va a celebrar este juicio, se corrobora lo que veníamos denunciando: una mueca revanchista que recayó sobre muchos ex funcionarios, empresarios y ex dirigentes", aseguró el dirigente social en declaraciones radiales.

Esteche consideró que el presidente Mauricio Macri "es el máximo responsable" de la proliferación de prisiones preventivas contra ex funcionarios en el marco de distintas causas de corrupción, y señaló que se trata de una "consecuencia de una revancha política donde el objetivo fundamental sigue siendo Cristina Kirchner".

"Vínculos entre el Gobierno y la Justicia hubo siempre, en todos los gobiernos. Lo que aparece ahora es la colonización abyecta y descarada y el manejo discrecional de los atributos procesales para cometer una revancha política", agregó.

Según el ex líder de Quebracho, "no hay resarcimiento que devuelvan dos años que fueron terribles". "Si a mí me condenaran, ya estuve preso más tiempo del que me correspondería", expresó.

Los jueces María Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado, que ordenaron la excarcelación, analizaron en su fallo que "la razón fundamental por la que en todo este tiempo se mantuvo la medida cautelar (detención) que pesa sobre Esteche ha sido la existencia del riesgo de verse frustrada la celebración de dicho acto y la posibilidad de que la prueba que pueda producirse en ese marco, se vea seriamente afectada a partir de la liberación del nombrado".

"Sin embargo, faltando casi dos meses para que se cumpla el plazo legal establecido en el artículo 1 de la ley 24390, como plazo razonable de duración de un proceso penal con personas privadas de la libertad y no vislumbrándose que antes de ese tiempo puede llevarse a cabo el debate oral y público en estas actuaciones, sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de un proceso de gran envergadura, la decisión denegatoria que viene sosteniendo el tribunal debe ser revisada", sostuvieron.

En ese sentido, el TOF dijo que "dado el tiempo transcurrido, la imposibilidad material de celebrarse en lo inmediato el debate no puede sopear sobre la situación del imputado Esteche, es por ello que corresponde hacer lugar lugar a la excarcelación, pero sujetando la libertad del nombrado" a la fianza de 400 mil pesos.