Reapareció Aranguren y contó que está trayendo sus dólares al país "para seguir viviendo"

El exministro de Cambiemos defendió su gestión al frente de la cartera de Energía e insistió en la necesidad de mantener las tarifas dolarizadas

El exministro de Energía de Cambiemos, Juan José Aranguren, volvió a la escena pública tras mantener un bajo perfil durante el período posterior a que lo echaran del Gobierno.

Siempre cuestionado por haber mantenido sus activos en la multinacional Shell durante su estadía en la cartera de Energía, ahora el extitular de esa empresa en el país aduce que, en un contexto de fuerte alza de precios y tarifas, se ve obligado a traer sus dólares al mercado local para pagar sus gastos.

Pese a esto, el exfuncionario persiste en su visión sobre las tarifas y el valor del combustible: "No se puede seguir con una economía en donde no se puede controlar el valor del dólar, que es una consecuencia de no controlar la inflación. Es una simplificación decir que la culpa es de que las tarifas están dolarizadas", le dijo a La Nación.

Recordó la etapa del gobierno kirchnerista como una "época de intervención total de todas las variables, se utilizó la emergencia pública para dejar de aplicar otras leyes, la ley del gas, la ley de electricidad" que llevó a que la Argentina tuviera necesidad de importar energía. Con eso, indicó Aranguren, no se estabilizó la economía "porque aumentamos el gasto en empleo público y malversación, y aumentó la corrupción".

"En industrias extractivas de largo plazo como pueden ser el petróleo, el gas, la minería, la energía en general, uno no puede estar cambiando a cada rato porque si no el tipo qué hace para protegerse de la Argentina: pone un precio alto porque no sabe qué le va a pasar mañana. Entonces obligo a extraer lo más rápido posible, que es lo que hicieron los gallegos en YPF. Cuando ellos aceptaron a los Eskenazi se aseguraron cobrar durante 10 años el 90% de la ganancia anual en forma de dividendos. Secaron la vaca, se llevaron todo. Los de Repsol vinieron acá a vendernos espejitos de colores", prosiguió el exministro.

"La energía en el mundo, que es un bien transable, se comercia con una única moneda. Pesificar la energía es de vuelta vivir con lo nuestro. Entonces acá el problema es cómo logramos bajar el gasto en lugar de aumentar la deuda o los subsidios", insistió.

Luego, al ser consulta por el plan del Frente de Todos para el sector, se mostró más optimista: "Sse va a poner de vuelta la energía de sombrero y Vaca Muerta, que es uno de los pocos desarrollos que podría estar ingresando recursos genuinos, no lo va a hacer. Yo confío todavía, más allá de la expectativa de que la elección se dé vuelta, que prime el sentido común, aún en gente que ha demostrado no tenerlo. En el documento dice que los interventores o los que van a estar en un observatorio de control de costos de las compañías energéticas no pueden haber sido funcionarios de ninguna empresa energética. ¿Y entonces cómo van a saber? En el mundo la gente sale del sector privado y va al sector público".

"Sería un grave error si alguien pretende desdolarizar. Las tarifas tienen una componente que está dolarizada que es la parte valor del gas y la parte de generación eléctrica. El transporte y la distribución están pesificados, así lo dice la ley, no están dolarizados. Hoy, para hacerlo muy sencillo, un 35% es generación de electricidad o producción de gas; 35% es transporte y distribución y 30% impuestos. Estas dos están pesificadas, la primera está dolarizada. El problema no está en la dolarización, sino en la dependencia que tenemos de una variable que no podemos controlar", indicó.





Gestión Cambiemos

Al ser consultado por la etapa precedente a su despido de la función pública, cuando cambió también el ministro de Economía e ingresó Nicolás Dujovne al Gabinete, Aranguren lo recordó de la siguiente manera: "Cuando se nos cortó el chorro y tuvimos que ir al Fondo Monetario Internacional para pedir estos famosos 57.000 millones de dólares, de golpe, a partir del buen vínculo que tenía Dujovne con Madame Lagarde se le dio a él una injerencia, un poder mayor que a un coordinador porque terminó (Gustavo) Lopetegui dependiendo de Dujovne. Pero si alguien veía que lo que se estaba haciendo, porque no se le daba bolilla o se le había impuesto una decisión porque el Fondo no lo autorizaba, mi responsabilidad era ir al Presidente y decirle 'si hacemos esto...'".

"Lo pongo de esta manera: la reinterpretación de la resolución 46 de Vaca Muerta yo no la hubiese hecho y se hizo eso porque en lugar de 700 millones, USD que estaba mal calculado, que iban a dedicarse en el año 2019 a ese incentivo a la producción de gas, iban a ser 1200 millones y no había. Yo digo, qué era lo mejor, cortar esos 500 millones para producir más gas o cortárselos a Grabois o a la transferencia a alguna provincia, por ejemplo, Jujuy. Y si en algún momento algún ministro se sentía afectado por una decisión sabía qué camino tenía: decirle al Presidente: bueno, es claro que vos no estás de acuerdo con mi línea de acción, tomá la decisión de sacarme. Y un poco eso es lo que pudo haber ocurrido en mi caso", le confesó el exministro a La Nación.



No obstante, Aranguren consideró que la decisión de sacarlo de la función pública y de tener un equipo de ministros más homogéneo fue del presidente Mauricio Macri y no de su jefe de Gabinete, Marcos Peña, como se especuló en su momento. Para él, Peña es un "cientista de la política, alguien que piensa que la sociedad se puede manejar desde un laboratorio".

"Es inteligente, pero él no estaba en las cosas diarias. Estaba más que nada conectado con las variables sociales, con lo que estaba pasando en las encuestas, es decir, nunca he tenido yo con él una reunión de gestión propiamente dicha", continuó el ex titular de Shell. De acuerdo a su visión, la gestión del jefe de ministros era un "optimismo exacerbado que terminaba siendo voluntarismo más que optimismo".

En ese marco, recordó que su propuesta para las tarifas energéticas fue la del shock, la de aumentar de golpe 450% el valor. Y aseguró que ese plan tuvo buena recepción entre algunos miembros clave del Gabinete, pero Peña consideró que el voto que recibió Cambiemos en 2015 no respondía a esa estrategia. "Marcos empezó a hablar de que la gente no nos había votado para que vengamos con un hachazo ni que le hablemos del pasado. Nos votó por el futuro. Marcos era más de los globos, las flores, de que la gente nos votó porque le íbamos a dar un futuro mejor", recordó.



"Marcos logró después en otra instancia, que yo no tuve, convencerlo a Mauricio y terminamos haciendo esto. ¿Qué pasó? La gente igual vio el 250% como un hachazo y después le dimos otro a los seis meses de otro 200%", insistió Aranguren. "Yo tampoco soy un loco ni un kamikaze; yo lo que digo es que en ese momento la gente sabía que lo de las tarifas estaba mal. Tendríamos que haber hablado más de la herencia", amplió.

"La verdad es que el político durante la campaña puede no querer tirar pálidas pero una vez que está a cargo de la gestión tiene que decir la verdad y no mentir. Lo que se hizo en ese momento fue ocultar el estado desastroso que teníamos y lo peor es que se hizo haciendo algo que igual la gente hoy lo sigue viendo como un shock", dijo Aranguren. En su opinión, "Marcos Peña era más el que pensaba cómo preservarnos en el poder, cómo ganar la elección. No puedo entender cómo desapareció de la escena. Si el 11 de agosto hubo un golpe en las urnas el Presidente, él mismo, tendría que haber dicho mirá para estar ahí representando algo que no podés salir a hablar porque no te creen, correte. Quedate como asesor del Presidente. Otro error".

Sobre su salida del poder, recordó que le dijo dos cosas al Presidente: "Primero le agradecía por la oportunidad que me había dado de intentar contribuir en lugar de estar quejándome siempre de lo que hacían los funcionarios, contribuir en mejorar el sector que yo conocía más. Y, segundo, dije que salía desilusionado porque había terminado haciendo algo que él dijo que nunca iba a hacer: lo políticamente correcto. La respuesta de él fue: sos un h.de p. en el sentido de que le estaba apuntando a lo que realmente terminó haciendo, lo políticamente correcto"

Por último, insistió en que la cartera de Energía debe estar manejada por algún experto del sector y no por alguien que solo estuvo en la función pública. Todo pese a las críticias que recibió por nunca haberse desprendido durante su gestión de sus activos en Shell. "Como parte de mi sueldo anual yo tenía acciones de la compañía Shell a fin de año. No tenés en la legislación argentina ninguna norma que diga que no podés tener acciones en una compañía, lo que si no podés es tomar decisiones que afecten a tu empleador de los últimos dos años. Y de hecho yo me excusé de tomar decisiones", dijo al respecto.

"También me han preguntado los periodistas cómo puede ser que un ministro tenga dinero en el exterior. Como ministro tiene que tenerlo en la Argentina, dicen. Quiero hacer una diferencia. Una cosa es el ahorro y otra la inversión. Si un ministro argentino o cualquiera tiene sus ahorros, que hizo como empleado en relación de dependencia, salvaguardados, protegidos en el exterior, es una decisión de ese tipo. Después de que me fui y de la devaluación, en una tapa de Página 12 pusieron 'Aranguren tenía razón' porque yo había dejado mis ahorros afuera. De hecho hoy, que todavía no tenemos ingresos (en su consultora), estoy trayendo mis dólares en este momento, que tendría que ser al revés, para continuar viviendo", sentenció.