Macri pidió "no caer de vuelta en las falsas promesas de aquellos que tantas veces nos defraudaron"

El Presidente encabezó una nueva marcha del "Sí se puede" junto a su compañero de fórmula, Miguel Pichetto, y la gobernadora María Eugenia Vidal

Ya en la recta final de cara a las próximas elecciones del 27 de octubre, el presidente Mauricio Macri encabezó en la ciudad de Mar del Plata una de las últimas marchas del "Sí, se puede", junto a su compañero de fórmula Miguel Pichetto, a la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal y al candidato a intendente de General Pueyrredón de Juntos por el Cambio, Guillermo Montenegro.

El mandatario sostuvo que, junto a su electorado, "despertaron juntos" y "levantaron la voz para decir bien fuerte 'basta, hasta acá llegaron'", en referencia al kirchnerismo, porque la "verdadera fuerza", apuntó, "la tenemos nosotros, los que nos levantamos todos los días temprano para salir a trabajar y sacar este país adelante".

"Estuvimos años sin meternos en política y les dejamos el país a gente que fue por todo y tomó hasta nuestra libertad. Y les decimos que hasta acá llegaron porque la única fuerza la tenemos nosotros, los únicos que nos levantamos todos los días temprano para ir a trabajar", señaló.

Te puede interesar Imprevisto para Fernández: CGT cuestiona pacto social con meta de precios y salarios máximos

"Sabemos que tenemos mucho más desafíos que enfrentar pero volviendo al pasado no los vamos a resolver. Por eso no vayamos al pasado, a esos que tantas veces nos defraudaron. No dejemos que nos hagan dudar de cómo queremos vivir. Nuestros sueños tienen que ser lo más sagrado que tenemos", advirtió.

"También demostramos que podemos dialogar el Estado nacional, los gobernadores, las empresas, y todos juntos generar trabajo, cientos de miles de puestos de trabajo. Estamos mejor parados para empezar a crecer, lo que se viene es eso, el crecimiento, el aumento del salario, y el alivio para todos los argentinos", agregó.



Macri pidió "no caer de vuelta en las falsas promesas de aquellos que tantas veces nos defraudaron", en referencia al kirchnerismo, al que le atribuyó además "abusos y privilegios que defienden con mentiras y patotas".



Consideró, además, que en Juntos por el Cambio estuvieron un "poquito distraídos" en las PASO de agosto, por lo que pidió "fiscalizar y cuidar nuestro voto" en las elecciones del próximo domingo.

Asimismo, se refirió al partido jugado el martes por la noche entre River y Boca. En este sentido, el presidente felicitó al equipo conducido por Marcelo Gallardo por su victoria ante el club del que él es hincha en la semifinal de la Copa Libertadores y destacó a la hinchada de este último porque, dijo, "se demostró que los argentinos cada día estamos más comprometido con vivir en paz".

Este jueves, último día antes de la veda, el Presidente y el candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, irán a la provincia de Córdoba, y así será el final de la marcha del "Sí, se puede", que comenzó el 28 de septiembre en Barrancas de Belgrano, en Capital Federal, y luego recorrió una treintena de ciudades.