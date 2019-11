Rosendo Fraga: "Cristina Kirchner está teniendo más influencia que lo esperado por muchos"

El analista político y presidente de Nueva Mayoría, en una entrevista con iProfesional, predice cómo pueden ser las tensiones internas en el nuevo Gobierno

A pocos días del cambio de gobierno, no son pocos los que se preguntan cómo será la puja de poder entre el Presidente electo, Alberto Fernández, y los distintos jugadores que conforman el Frente de Todos, donde se ubican la futura vicepresidente (Cristina Fernández de Kirchner) junto al kirchnerismo, y también los gobernadores peronistas y Sergio Massa, entre otros.

Para intentar dilucidar cómo serán estas relaciones complejas, iProfesional entrevistó al analista político Rosendo Fraga, presidente de Nueva Mayoría, que además ostenta los títulos de abogado, periodista e historiador.

Respecto de la conducción que tendrá el país, "no hay liderazgos definidos y ello no hará fácil la gobernabilidad por la crítica situación económica", sentencia este especialista, que ha publicado unos 33 libros sobre temas políticos, históricos y militares, y ha sido condecorado por Brasil y Chile, entre otros reconocimientos recibidos durante su amplia trayectoria.

-Al contrario de lo que muchos pensaban, la transición de gobierno es muy calma. ¿A qué fenómenos atribuye esto?

-Como dijo Macri, la transición como tal, no está existiendo. Los equipos del futuro gobierno no han tomado contacto con los funcionarios de la gestión que termina. No hay choque porque no hay relación. Además, frente a la decisión impulsada por Cristina de que fuera ella y no Macri quien tomara juramento a Alberto, y le diera los atributos simbólicos del cargo, el Presidente que termina lo aceptó sin resistencia alguna.

-En el nuevo gobierno ya se están observando disputas de poder al configurar los cargos, ¿en qué cree que puede desembocar esto?

-La realidad es que el peronismo hoy tiene un poder bicéfalo y no hay experiencia de esto en el pasado. La pugna por áreas de poder está planteada y pienso que Cristina está teniendo más influencia que lo esperado por muchos. El poder de ella se concentra en el Congreso. La unificación del bloque de senadores y la designación de Máximo (Kirchner) como titular del bloque peronista en Diputados, al igual que un incondicional como el presidente provisional del Senado, así lo demuestran. En el Ejecutivo su presencia será menor, pero ella ha impulsado algunos candidatos a ser ministros, para facilitar sus objetivos en el Congreso, que será la base de su poder, al igual que la provincia de Buenos Aires.

-¿Y en el gabinete de ministros que se ha filtrado a los medios, qué pasaría?

-La mayoría de los ministros son amigos o aliados políticos de Fernández. Algunos -no muchos- responden a Massa. Otros, a los gobernadores, como concesión por el predominio K en el Congreso. Pero pienso que dos tercios del Gabinete pueden ser definidos como "albertistas".

-A mucha gente le preocupa que Alberto Fernández siempre sea el que deba acercarse a Cristina , ¿qué pueden significar estos gestos?

-Los gestos de Alberto respecto a Cristina tienen significados políticos. Ella aportó la mayor parte de los votos y lo eligió como candidato a Presidente. El poder será compartido. Creo que ella no intervendrá inicialmente en la marcha del Ejecutivo. Si las cosas se complican, supongo que comenzará a hacerlo.

Inicialmente, pienso que ejercerá más un "derecho de veto" respecto a personas o medidas. Como dije, de acuerdo a la evolución del gobierno, esto puede aumentar o disminuir.

-¿Y a Alberto cómo lo ve co-gobernando y en su función de líder?

-Alberto está obligado a co-gobernar, como sucedió inicialmente con Kirchner y Duhalde entre 2003 y 2005. Él fue el Jefe de Gabinete de Néstor y, como hicieran ambos entonces, gradualmente fueron ganando poder, hasta que se impusieron en la elección de medio mandato de octubre de 2005. Pero Kirchner tenía la economía a favor y Alberto, en cambio, enfrentará una situación difícil. Como líder, creo que el Presidente electo hará una construcción gradual de poder, o por lo menos lo intentará.

-En el Congreso habrá muchos representantes del kirchnerismo. ¿Cómo espera que sea la relación con los gobernadores peronistas y cómo arbitrará el Presidente electo?

-En la coalición gobernante habrá tensión entre los K y los gobernadores, pero también con Massa que es un tercer protagonista. Alberto tratará de arbitrar entre ellos, pero en caso de conflicto es posible que busque respaldarse en los gobernadores y en Massa. Es posible que el Presidente use este rol para la acumulación de poder que hemos mencionado.

-En este escenario, ¿cuál es el rol que cree que tomará la oposición?

-La oposición tampoco tiene un liderazgo claro. Larreta, de hecho, es un competidor de Macri y tiene una base de poder importante como Jefe de Gobierno porteño. A su vez, la UCR es un tercer actor y, posiblemente, impulsen a Lousteau como candidato.

-A nivel general, ¿cuál es el panorama que espera que afronte el país en base a estas configuraciones políticas?

-No hay liderazgos definidos en ninguna de las dos coaliciones y ello no hará fácil la gobernabilidad dada la crítica situación económica.