Cristina publicó el video completo de su indagatoria: "Esto es lo que no querían que se supiera"

Los jueces del TOF 2 habían rechazado la transmisión en directo del alegado de la vicepresidenta electa. Sin embargo, el video le fue entregado después

Acompañada por su abogado, diputados y dirigentes políticos y de derechos humanos, la ex presidenta Cristina Kirchner declaró este lunes en Comodoro Py por casi cuatro horas, en las que se registraron momentos de tensión, ironías y acusaciones a los jueces del TOF 2.

Luego, ya durante la tarde, compartió mediante sus redes sociales el video completo de su declaración. "Esto es lo que no querían que se supiera", comentó la vicepresidenta electa. Ocurre que su defensa había solicitado que se permitiera la televisación en vivo de su alegato, lo que no fue permitido por el tribunal que la juzga.

Esto es lo que no querían que se supiera.



Esto es lo que no querían que vieras ni escucharas... https://t.co/jlLi4KzBT0 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 2 de diciembre de 2019

A ocho días de asumir como vicepresidenta, Cristina Kirchner arribó a los tribunales federales de Retiro pasadas las 9:30 y se retiró poco después de las 13:30, tras haber declarado sin contestar preguntas ante los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.

"Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el gobierno saliente", acusó Cristina Kirchner, al voltear su mirada en dirección a los miembros del TOF 2.

En ese momento, advirtió: "Se nota mucho lo que han hecho señores jueces, en serio se nota mucho".

La ex mandataria también ironizó sobre su rol en las maniobras que se investigan en este juicio por la obra pública de Santa Cruz.

"Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas, creo que no tuve tiempo para gobernar porque me la pasaba montando asociaciones ilícitas, dos de carácter familiar, dos de carácter público empresarial", sostuvo.

Además, mostró su descontento con los jueces federales Claudio Bonadio y Julián Ercolini, este último quien elevó a juicio la causa conocida como "Vialidad".

Al respecto, Cristina Kirchner dijo que "la causa cayó por sorteo" en manos de Ercolini, y al decir la palabra "sorteo" hizo con los dedos el gesto de comillas.

"Voy a tener que comprar un número de la lotería. Siempre me toca Bonadio o Ercolini", afirmó con ironía.

En la sala de audiencias estuvo junto a su abogado Carlos Beraldi, mientras que afuera se quedó el letrado Gregorio Dalbón, otro de sus defensores.

En Comodoro Py 2002 también estuvieron Oscar Parrili, senador y ex secretario General de la Presidencia, y Carlos Zannini, ex secretario legal y técnico de la Presidencia durante el gobierno kirchnerista y cuyo nombre se menciona para desempeñarse como procurador del Tesoro de la Nación (el jefe de los abogados del Estado), a partir del próximo 10 de diciembre.

Concurrieron, además, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; el ex embajador en el Vaticano y diputado electo, Eduardo Valdés; la referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Tati Almeida y el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández.

También asistieron el senador electo Mariano Recalde, el senador y ex canciller Jorge Taiana; la intendenta electa de Quilmes, Mayra Mendoza; el ex funcionario Abel Fatala; el ex funcionario Martín Sabbatella; y la ex ministra Teresa Parodi, entre otros.