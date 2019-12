Protestas fuera del Congreso contra el paquete económico de Alberto Fernández

Bajo el hash #18DYoEstoy un grupo de personas se movilizó hacia el Congreso de la Nación para protestar contra el paquete de medidas que impulsa el gobierno de Alberto Fernández.

Cantos contra la suba de impuestos como el 30% que se aplicará a la compra de dólares para consumo y ahorro, a los Bienes Personales o los tres puntos extras que quieren aplicar a las retenciones del campo y, especialmente, contra el cambio en la fórmula de cálculo para el aumento de haberes de los jubilados.

También criticaban los "superpoderes" que dentro del Parlamento fue rechazado por la oposición y eliminado finalmente del proyecto.

Hubo gente con cacerolas y carteles contra la corrupción y pidiendo que se vaya el nuevo gobierno.

Si no venís, no te quejes.

Si no venís, no te quejes.#18DYoEstoy