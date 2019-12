"Andate a la mierda": la entrevista que enfureció a Cornejo y terminó con un insultó a Pablo Duggan

El periodista estaba entrevistando al dirigente radical por la Ley de Emergencia que ya obtuvo media sanción en Diputados. Qué pasó

El diputado radical, Alfredo Cornejo, se salió de control durante una entrevista con el periodista Pablo Duggan en su programa en Radio 10 y terminó con un insulto.

Fue el jueves en medio de la maratónica sesión en Diputados donde se debatía la Ley de Emergencia Económica enviada al Congreso por el gobierno de Alberto Fernández que fue aprobada en general esta madrugada con algunos cambios.

Mientras el dirigente radical enumeraba los motivos que pueden terminar en una delegación de facultades del Poder Legislativo al Presidente, el periodista lo interrumpió varias veces para insistirle con que aceptara que el país está en situación de grave crisis económica y social. Eso molestó a Cornejo, quien en un momento de la nota, le cuestionó: "¿Vos me entrevistás a mí para bajarme línea o querés saber mi opinión? Si el representante del pueblo soy yo, no vos".

Luego Cornejo y Duggan comenzaron a discutir sobre la pobreza.

"No se enoje Cornejo. La gente tendría que estar enojada. El país hecho pelota lo dejaron ustedes", le dijo el periodista en referencia a la alianza Cambiemos a la que pertenece el radical.

Luego de los dichos de Duggan, Cornejo dio por terminada la entrevista pero antes disparó: "Bueno, sabés qué. Seguí con tu programa y bajá línea vos, pero no me usés a mí. Te agradezco el contacto". Duggan no se quedó callado y le respondió: "Qué democrático, gracias". Allí se escuchó entonces, aunque con la voz un poco alejada del teléfono: "Andate a la mierda".