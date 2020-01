Continúa la "guerra de relatos" entre el Gobierno y el macrismo por la obra pública

El ministro de Obras Públicas, Fabriel Katopodis, acusó al anterior gobierno de no haber comenzado una obra, pero rápidamente fue desmentido

Los cruces entre funcionarios del Gobierno y ex integrantes de la administración que encabezó Mauricio Macri desde 2015 hasta 2019 parecen no detenerse, en especial en las redes sociales, donde a la denuncia de los primeros, llega la casi inmediata respuesta de los opositores.

Ahora, esta "guerra de relatos" por la obra pública sumó un nuevo un nuevo capítulo que tiene como protagonistas al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y al ex encargado de Vialidad, Javier Iguacel.

"Este año vamos a iniciar el primer tramo de la Ruta 51 [en Salta], que se proyectó y nunca comenzó", escribió anoche Katopodis, y completó: "Una obra estratégica que tendrá conexión con el Océano Pacífico, beneficiando las economías regionales, la productividad y el crecimiento del Noroeste argentino".

Vinimos a #Salta a trabajar, a poner a disposición de @GustavoSaenzOK los recursos para dar respuesta a la necesidad de agua potable en las comunidades wichi, que están en emergencia.



La obra pública también debe ser una herramienta para combatir la pobreza y la desigualdad. pic.twitter.com/y7iSuDWGrH — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) January 23, 2020

Este viernes, llegó la respuesta de Iguacel: "Nosotros pudimos comenzar y hacer gran parte de esa ruta. Te dejo un vídeo con el viaducto que terminamos y que gracias a esta obra le pudimos cambiar la vida a muchos de los habitantes de la zona".

Hola @gkatopodis. Nosotros pudimos comenzar y hacer gran parte de esa ruta. Te dejo un vídeo con el viaducto que terminamos y que gracias a esta obra le pudimos cambiar la vida a muchos de los habitantes de la zona. https://t.co/jzuDkKb8Py pic.twitter.com/gNhsdRwKyF — Javier Iguacel (@JavierJiguacel) January 24, 2020

El video cuenta con vistas aéreas de un tramo de la ruta y también imágenes tomadas desde un vehículo. El exfuncionario -y actual intentendente de Capitán Sarmiento- también posteó ese material como respuesta al tuit de Katopodis.

Además, retomó posteos de 2016 y 2017 -cuando él estaba a cargo de Vialidad- con imágenes de la Ruta 51 mientras estaba siendo construida. "Y arrancamos en el 2016 cuando no había nada. Hermosa obra!", sumó Iguacel.

Y arrancamos en el 2016 cuando no había nada. Hermosa obra! @gkatopodis https://t.co/WxuwT0JX3P — Javier Iguacel (@JavierJiguacel) January 24, 2020

"En 2 años ya habíamos pavimentado y repavimentado 223km, y en particular en la RN51 dos tramos de pavimentación sobre entre Estación Muñano y San Antonio de Los Cobres, más el Viaducto El Candado", remató el exfuncionario de Juntos por el Cambio.

Dietrich también salió con los tapones de punta

Pero Iguacel no fue único ex funcionario macrista que le respondió a Katopodis por Twitter. Visiblemente molesto por los dichos del actual ministro de Obra Pública -quien dijo, entre otras cosas, que el gobierno de Macri hizo "cero" kilómetros de rutas- el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, lo acusó de no haberse informado correctamente.

"¿Estará mal informado? De haber hecho un traspaso como corresponde le podríamos haber aclarado a @gkatopodis que terminamos 700 km de nuevas autopistas y 16 mil km de repavimentaciones y pavimentaciones. Subestiman a los argentinos", escribió el exfuncionario.

Estará mal informado?????De haber hecho un traspaso como corresponde le podríamos haber aclarado a @gkatopodis que terminamos 700 km de nuevas autopistas y 16 mil km de repavimentaciones y pavimentaciones. Subestiman a los argentinos. — Guillo Dietrich (@Guillodietrich) January 12, 2020

La "guerra de relatos" por la obra pública no se libra únicamente en Twitter. En declaraciones a los medios, el Presidente señaló: "Durante cuatro años vi dar clase de obras públicas y cuando llegué no hicieron nada: unos pocos kilómetros de ruta, servicios cloacales y de agua, y el Metrobus, que es el gran hallazgo".