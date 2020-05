En medio de la pandemia, la oposición hizo su "cacerolazo histórico" contra la cuarentena y el Gobierno

La que en principio fue promocionada como una "rebelión de los barbijos" y que pretendía desafiar el aislamiento obligatorio, se transformó en un tibio cacerolazo que se escuchó en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y otros distritos del país este jueves a partir de las 20 hs.

El movimiento había comenzado a gestarse en las redes sociales como un repudio a la posible extensión de la cuarentena más allá del 10 mayo, una medida que probablemente el Gobierno anuncie en las próximas horas.

#CacerolazoHistorico Me sumo a las 20hs. Tiene que haber un modo razonable de flexibilizar la cuarentena cuanto antes. No se puede extender por siempre. — Miguel A Boggiano (@Miguel_Boggiano) May 7, 2020