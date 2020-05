Polémica por los "superpoderes" de Cafiero: la oposición reclama anular el decreto

La oposición cargó contra un decreto que amplía las facultades de la jefatura de Gabinete. Cuál fue la explicación de Cafiero y por qué la rechazan

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, rechazó este miércoles las críticas de la oposición y afirmó que las atribuciones que le fueron otorgadas a través de un DNU no son "superpoderes", al tiempo que remarcó que "en momentos extraordinarios" como el que enfrenta el país por la pandemia de coronavirus se necesita "un Estado activo y flexible".

En tanto, el interbloque de diputados de Juntos por el Cambio reclamó dejar sin efecto el decreto y que Cafiero concurra al Congreso a dar su informe de gestión, tras advertir que el Gobierno impulsa un "estado de excepción permanente" que debilita "la libertad y la democracia".

La explicación de Cafiero

"No se trata de ‘superpoderes’. En momentos extraordinarios, necesitamos un Estado activo y flexible para poder proteger a todas y todos los que habitan este territorio", sostuvo el ministro coordinador, en respuesta a las críticas de la oposición.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario aclaró que el DNU 457/20 establece que puede "transferir dinero de una partida a otra únicamente cuando estas modificaciones estén relacionadas con la emergencia sanitaria y para destinar los fondos reservados de la AFI a políticas nutricionales, educativas y de salud".

No se trata de "superpoderes". En momentos extraordinarios, necesitamos un Estado activo y flexible para poder proteger a todas y todos los que habitan este territorio. — Santiago Cafiero (@SantiCafiero) May 13, 2020

En ese sentido, Cafiero afirmó que el Frente de Todos asumió el Gobierno "en emergencia económica y social", y advirtió que Cambiemos tuvo "tres de cuatro años de caída en la actividad, más de un 300% de inflación acumulada, endeudamiento más acelerado de la historia y más de un tercio de la población en la pobreza".

El jefe de Gabinete, figura central del armado político de Fernández.

"El Gobierno de Macri no sólo nos dejó una crisis de deuda, alta inflación y niveles crecientes de pobreza: nos dejó sin Presupuesto. El Presupuesto 2020 enviado por el Gobierno anterior no reflejaba la situación económica y social", expresó en un hilo de Twitter.

A la vez, señaló que ese panorama era "antes del COVID-19" y remarcó que ante la pandemia el presidente Alberto Fernández tomó "medidas para proteger la salud, fortaleciendo políticas de cuidado y reforzando el sistema sanitario" y también "para proteger la economía y el ingreso de las familias".

Enumeró las distintas iniciativas del Gobierno y concluyó: "El listado de políticas continúa, pero este resumen es suficiente para entender el extraordinario esfuerzo presupuestario realizado en los últimos 60 días".

La oposición reclamó una marcha atrás con el DNU

Tras la explicación de Cafiero, el interbloque de JxC en Diputados rechazó los "superpoderes" y le reclamó que concurra al Congreso a brindar su informe de gestión, en una conferencia de prensa en la Cámara baja.

Los jefes de los bloques que componen el espacio opositor, Mario Negri, Cristian Ritondo y Maximiliano Ferraro, denunciaron un avance contra la democracia de parte del Gobierno nacional por el DNU que habilita al titular de ministros a mover partidas presupuestarias para atender la crisis de la pandemia.

"En respuesta a nuestra preocupación, Cafiero dijo que necesitan un Estado inteligente y rápido en la pandemia. Nos parece absurda esa explicación", sostuvo Negri, que reclamó que el Poder Ejecutivo "retire el DNU de forma urgente y recupere el diálogo institucional".

El opositor Mario Negri rechazó por "absurda" la explicación de Cafiero.

Además, le reclamó a Cafiero presentarse en el Parlamento: "Desde que asumieron el Gobierno, no ha asistido a ninguna de las Cámaras. Lo estamos esperando, más con lo que acaba de firmar para tomarse estas atribuciones en nombre de todo el Parlamento argentino, al cual lo dejan vacío".

Por su parte, el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, sostuvo que el DNU y la aplicación para celulares CuidAR son "avances contra el sistema democrático".

"Esta crisis no justifica esas acciones. El tapabocas es para cuidarnos, pero no para callarnos. Venimos acompañando las medidas sanitarias del Gobierno, pero no vamos a quedarnos en silencio", subrayó el dirigente del PRO en la conferencia que tuvo lugar en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja.