El duro tuit de Fernanda Vallejos tras la polémica por su proyecto para estatizar empresas

La legisladora y economista cuestionó a Juntos por el Cambio por el "desconocimiento de la legislación" y del "funcionamiento del sistema económico"

La diputada del Frente de Todos, Fernanda Vallejos cuestionó a algunas figuras políticas de Juntos por el Cambio por el "desconocimiento de la legislación" y del "funcionamiento del sistema económico" por confundir "capitalización de empresas" con "expropiación" y "PYMES" con "grandes grupos económicos cotizantes en Bolsa".

Vallejos salió al cruce de las críticas que recibió esta semana por parte de un sector de la alianza política del expresidente Mauricio Macri, respecto de un supuesto interés de la legisladora oficialista de "expropiar" empresas en medio de la pandemia. Patricia Bullrich, presidenta del PRO, dijo que "la concepción es 'yo te puedo expropiar' y eso es Chávez".

La economista del oficialismo resaltó que nunca habló de expropiación sino que dijo puntualmente que "si el Estado decide subsidiar a grandes grupos, sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías".

En este sentido, la legisladora puso como ejemplo el caso de Alemania, cuyo gobierno ha anunciado que se encuentra "preparado para tomar participaciones en las compañías" con el fin de mitigar el impacto del coronavirus.

Asimismo, subrayó que es de "público y notorio conocimiento" los casos de los estados alemán, italiano, británico, español, estadounidense e, incluso, argentino, que participan de acciones de emblemáticas empresas.

Te puede interesar ¿Cuarentena para rato?: qué dijo Alberto Fernández sobre la próxima etapa del aislamiento obligatorio

Vallejos salió al cruce de las críticas que recibió por parte de un sector de Juntos por el Cambio

¿Qué dijo Bulrrich?

"Me parece una concepción errada. El Estado administra los impuestos de las personas y las empresas. La plata es de la sociedad argentina para que reciba servicios, no es que el Estado porque administra es el dueño de la plata. Es una concepción brutal la que expresa la diputada", dijo la exministra de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri.

En declaraciones a Radio 2 de Rosario, la ahora presidenta del PRO agregó: "Se está dando plata en una pandemia cuando las empresas tienen un montón de costos, el Estado está ayudando en una parte y decir que después se lo puede cobrar, es como decir que la plata fuera de ellos".

Bullrich afirmó, además, que "la concepción es 'yo te puedo expropiar' y eso es Chávez". En ese sentido, argumentó: "Ayer tuvimos un zoom de 1000 personas con (el diputado nacional) Federico Angelini y la gente nos preguntaba si no será que no nos estamos dando cuenta que nos están llevando a ser Venezuela. Ojo con estas cosas, esto de lo digo primero y después las hago. Yo lo viví cuando era diputada, todo era caro y nos costaba 10 veces más y fue un robo para la corona".

Te puede interesar Revelador cambio de la opinión pública en plena cuarentena: cuáles son los efectos sobre la imagen de Alberto Fernández

Patricia Bullrich, presidenta del PRO, considera que se trata de una "medida chavista"

Apoyo oficial

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni reconoció en declaraciones radiales que la sugerencia de Vallejos de que haya participación del Estado en las empresas a las que asiste "es un planteo interesante, que se está discutiendo a nivel global" que "habría que discutirlo".

En tanto, el senador y miembro de la Comisión de Deuda Externa, Oscar Parrilli, sostuvo: "No me parece correcto que el estado le pague los sueldos a las empresas que fugaron plata y siguen comprando dólares para subir el dólar blue y continuar en la maniobra especulativa. Porque tienen espaldas para aguantar una crisis como la de la pandemia".

En declaraciones a El Destape Radio, el ex secretario General de la Presidencia aseveró: "Yo creo que hay que estudiarlo, merece que el estado no le ponga plata a aquellos que la fugan. Me parece una contradicción".

Al citar el último informe del Banco Central con respecto a la fuga de divisas, el legislador apuntó: "Acá no hubo solo una política económica absolutamente destinada a favorecer la especulación financiera (...). Tenemos que avanzar sobre si no hubo complicidades de los funcionarios del BCRA, de la UIF y todo aquellos detalles que participaron de estas maniobras, como los fondos de inversión".