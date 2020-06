Coronavirus y la expropiación de Vicentín: la advertencia de Elisa Carrió

Tras difundir que mantuvo un contacto con Mauricio Macri, la líder de la Coalición Cívica arremetió contra las medidas de Alberto Fernandez

Tal como hizo este sábado Mauricio Macri en las redes, Elisa Carrió reapareció en un mensaje conjunto con el expresidente, con quien mantuvo un diálogo telefónico.

"Tuve una larga y linda charla con Mauricio Macri, fue con mucho respeto, sinceridad y el afecto de siempre. Compartimos nuestra visión sobre el difícil momento que atraviesa nuestro país y nuestra preocupación por los graves atropellos institucionales", señaló Lilita, en su primera aparición pública desde que comenzó la cuarentena por el coronavirus.

"Le expresé (a Macri) que ninguna pandemia era excusa para suspender la República. Ambos coincidimos en sostener y poner en valor la unidad de Juntos por el Cambio, y que teníamos el gran desafío de construir con la mayor cantidad de argentinos que defienden nuestros valores y principios", enfatizó la dirigente, quien está en su casa desde el 17 de febrero.

"Yo estoy en cuarentena absoluta, no me junté con Macri, solo hablé con él. Además tengo frío", le dijo a sus confidentes luego de los mensajes en redes, cuando le preguntaron su había violado la cuarentena para ver al expresidente. "No me voy a encontrar con él", aclaró.

Expropiación de Vicentín: la advertencia de Elisa Carrió

El tema vinculado a la expropiación de Vicentín sobresalió en la conversación. "Vienen por los campos y la producción. Van a venir por toda la Argentina y la van a atropellar", alertó Carrió.

Tuve una llarga y linda charla con @mauriciomacri, fue con mucho respeto, sinceridad y el afecto de siempre. Compartimos nuestra visión sobre el difícil momento que atraviesa nuestro país y nuestra preocupación por los graves atropellos institucionales. pic.twitter.com/HMdvxQYaq1 — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) June 13, 2020

En tanto, le manifestó a Macri sus críticas contra Sergio Nardelli, CEO de Vicentin. "No me importa si es tu amigo", le dijo. "Yo lo veté para ser gobernador de Santa Fe. Él iba a ser gobernador sobre mi cadáver", aseguró.

"Hay muchos Vicentin honestos, que no tienen nada que ver con Nardelli", recalcó Carrió.

El Gobierno explica por que va por la expropiación

El Gobierno ya enumeró los motivos para intervenir la compañía y proponer expropiarla, y advirtió que a fines de 2019 se anunció una "repentina crisis financiera" que contrasta con los balances.

Argumentó que decidió tomar el control de la firma para evitar la caída definitiva y que con ello se afecte la economía en general, se concentre aún más el negocio, provoque unos 1.200 despidos y termine golpeando financieramente al Banco Nación, uno de sus principales acreedores.

Alberto Fernández durante el anuncio de la intervención y expropiación.

Te puede interesar Peronismo tradicional vs kirchnerismo: la pelea interna que llevó al Presidente a revisar la estatización de Vicentin

Explicó que la facturación de la compañía -ocupa el sexto lugar entre los agroexportadores- creció desde u$s3.535 millones en 2017 hasta 4.256 millones en 2019, el 71,9 % originada en el aceite y los subproductos de la soja.

En el detallado trabajo, expresó respecto de los estados contables que: "Ninguno de los números disponibles justifica la repentina crisis financiera de Vicentin".

Explicó al respecto que "en relación a los montos de facturación de los años 2017 y 2018, los mismos ascendieron a la sumas de 61.000 y 118.000 millones de pesos, respectivamente, es decir aumentaron un 93% de un año a otro".

"Respecto de los pasivos financieros, según se indica en el informe representa un 20% del total de la facturación, con lo cual todo indica que la situación de liquidez y endeudamiento era razonable y controlada", sostuvo.

Advirtió que, "según la indicación de los balances 2018 y anteriores, la empresa venía atravesando una situación de expansión más que de crisis o endeudamiento".

"La compleja trama societaria, la existencia de empresas controladas en el extranjero, la naturaleza rentística que denota el comportamiento de la empresa a través de la información contenida en sus balances, obliga a desplazar el argumento empresario que vincula la crisis de la firma con lo que denominan estrés financiero", explicó.

Para el Gobierno, la posibilidad de una quiebra o de dilación de procesos judiciales haría que el volumen agroexportador de Vicentin -9 por ciento del total de oferta exportable- "pase a manos de sus competidores y consecuentemente el mercado se concentre aún más en los mismos actores transnacionales".

Te puede interesar Expropiación de Vicentin: Roberto Lavagna lanzó una cruda advertencia sobre lo que le espera a la economía

"Si la crisis de Vicentin se convierte en su caída definitiva tendrá resultados negativos sobre la actividad económica nacional, en primer lugar se verificará una mayor concentración y extranjerización del comercio exterior de granos y de la cadena de producción alimentaria", alertó.

Además, señaló que también impactará en empresas afectadas, cooperativas agrícolas y sus asociaciones, acopiadores, productores agropecuarios de la zona de influencia y podría generar un efecto dominó.

"Tampoco puede soslayarse la exposición del Banco de la Nación Argentina en esta situación", consideró el Gobierno en el estudio realizado sobre la firma.

La historia de Vicentin

El origen de Vicentin se remonta a 1929 en que funcionaba como acopiadora de algodón y almacén de ramos generales en Avellaneda, Norte de Santa Fe.

En 1943 comienza con la fabricación de aceites vegetales y la industrialización de semillas de lino, algodón y maní y en 1966 incorpora el proceso de extracción por solventes para la producción de aceites y en 1979 incorpora una segunda planta industrial localizada en San Lorenzo, lindera a Ricardone, al Sur de la provincia de Santa Fe.

En 1987, la Sociedad comienza a operar desde su propia terminal de embarque, erigida en San Lorenzo, en el km 442 del río Paraná.

Diez años después más que duplica su capacidad de molienda de soja alcanzando las 10.000 toneladas por día y durante 1998, la empresa comienza a comercializar aceites de girasol y de oliva en el mercado interno.

En el 2000 incursiona en el mercado de productos agroquímicos encarando la producción de herbicidas (glifosato) e insecticidas (cipermetrina y endosulfán) y en 2007 con la producción de biocombustibles.