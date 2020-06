Reunión clave en Olivos entre Nación, Ciudad y Provincia: ¿se vuelve a la fase 1 de la cuarentena?

El presidente Alberto Fernández recibe a Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta para definir la continuidad de la cuarentena

El presidente Alberto Fernández se reunirá este lunes con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para evaluar la continuidad de la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus después del 28 de junio, con el foco en la evolución de contagios en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El cónclave está previsto para las 12:30 y se llevará en la Quinta Presidencial de Olivos.

Según confirmó el propio jefe de Estado, en la reunión de este ya podría surgir una decisión, que en última instancia la tomará Fernández pero requerirá necesariamente del acuerdo político de Kicillof y Rodríguez Larreta, ya que ellos tendrán la tarea del ajuste fino de las medidas en sus respectivos distritos.

Una de las opciones que está sobre la mesa es el retorno a la Fase 1 de la cuarentena, teniendo en cuenta que el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva en el AMBA creció aceleradamente en los últimos días. El dato más preocupante viene del conurbano, donde el porcentaje de ocupación de camas ya alcanza el 60%.

El Presidente volverá a reunirse con Kicillof y Rodríguez Larreta para definir los próximos pasos del aislamiento obligatorio

Kicillof y Rodríguez Larreta lograron limar las asperezas que se habían generado en las semanas previas por diferencias de criterio en torno a la dureza de las medidas, y trabajan en conjunto para endurecer las condiciones de la cuarentena en caso de que en las próximas horas siga creciendo la circulación comunitaria.

Una muestra del entendimiento entre ambos fue el anuncio conjunto de que se aplicará un indicador estadístico unificado de todo el AMBA para medir la situación epidemiológica.

Se conformó además una mesa técnica para estudiar diariamente la ocupación de camas, la velocidad de la curva de contagio, y los índices de mortalidad y letalidad.

La dura advertencia del viceministro de salud bonaerense

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que hay que "ir administrando" la atención sanitaria para que "en ningún momento se sature el sistema de salud" y no tener que "elegir a qué argentino o argentina darle un respirador".

"Queremos ir administrando esta atención (sanitaria) para que en ningún momento se sature el sistema de salud y que no tengamos que elegir a qué argentino o argentina darle un respirador", enfatizó Kreplak.

En ese marco, el viceministro de Salud bonaerense destacó que "con las medidas que hasta aquí se han tomado, hemos evitado tener 10 o 15 veces la cantidad de muertos que tenemos hasta este momento".

"No es este el momento para pensar ´me agoté de la cuarentena´ y salir a la calle, pensando que nada me va a pasar. Este no es el momento para impulsar esas ideas. No tiene coherencia, cuando empiecen a bajar los casos discutimos y analizamos cómo liberar más actividades", resaltó Kreplak.

Kreplak advirtió que hay que "ir administrando" la atención para "no" tener que elegir a quién "darle un respirador"

Además, indicó que "estamos entrando al mes de julio y asistimos cómo aumentan los números de contagios, por lo que impulsar la idea de hartazgo de la cuarentena es jugar a la ruleta rusa".

"En la provincia de Buenos Aires no estamos cerca de un colapso sanitario por cómo se encuentra nuestro sistema de salud. La cercanía del colapso no es por el uso o por la variable de la ocupación de camas, sino por la tendencia en la velocidad del crecimiento de casos", explicó.

Al referirse a las diferentes medidas tomadas por el Gobierno de la Ciudad, consideró: "Es lógico que adoptemos estrategias distintas, porque tenemos territorios distintos. Y para dinamizar las decisiones armamos una mesa técnica de trabajo".

"El foco en el AMBA está puesto en la reducción de la tasa de contagios del coronavirus. Y luego que esto ocurra se podrá hablar de flexibilización", manifestó.

Kreplak se refirió a "la crisis gravísima" con la que encontraron la salud pública bonaerense al asumir el mandato, y resaltó que al poner un "freno" a los contagios por coronavirus con la cuarentena se pudo "reorganizar la demanda del sistema de salud".

"Si no hubiéramos puesto ese freno que nos permitió reorganizar la demanda del sistema de salud, terminar las obras y abrir nuevos hospitales, comprar tecnología y equipamientos, contratar equipos... era un plan que teníamos para desarrollarlo a lo largo de los años de gestión y hubo que hacerlo en 2 meses", apuntó. Por último, afirmó que la cuarentena "permitió armar el sistema de salud", ya que sin el aislamiento social y obligatorio "hoy seríamos seríamos San Pablo (Brasil) o Nueva York (Estados Unidos)".

"El conglomerado urbano del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es uno de los más grandes del mundo. Era tal la velocidad de los contagios de los primeros días que al principio teníamos una tasa de duplicación de dos días. Sin medidas restrictivas, en 15 días hubiéramos tenido contagios masivos", concluyó.