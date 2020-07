Alberto Fernández encabezó el acto del Día de la Independencia: "Tenemos futuro, vamos a poner a la Argentina de pie"

Fernández encabeza el acto central por el 204° aniversario de la Declaración de la Independencia junto a gobernadores, que participan de forma remota

El presidente Alberto Fernández encabezó este jueves el acto central por el 204° aniversario de la Declaración de la Independencia junto a gobernadores, los empresarios del Grupo de los 6, la CGT y la cúpula de las fuerzas armadas.

Al celebrar el primer día de la Independencia como jefe de Estado, y en el marco de la pandemia de coronavirus, Fernández pidió "pasar este momento siendo solidarios" y "empezando a reconstruir la Argentina de mañana", en tanto que remarcó que "no es verdad que no tengamos futuro".

"Este 9 de julio quiero que para todos sirva para generar la fuerza que todos los argentinos necesitamos para ponernos de pie", expresó el mandatario.

"Vine acá a terminar con los odiadores seriales y a abrir los brazos para que todos nos unamos. No vengo a instalar un discurso único. Celebro la diversidad, no me afecta. Pero necesito que sea llevada adelante con responsabilidad. La primera responsabilidad tiene que estar en no mentir y en respetarnos. Soy el primero que quiere eso", manifestó.

Alberto Fernández encabezó una ceremonia atípica por el Día de la Independencia

"El odio nos paraliza y nos pone en el peor lugar como seres humanos. La Argentina que se viene y el mundo que se viene tienen que ser distintos", subrayó desde la Quinta de Olivos. "Debemos pasar este momento siendo solidarios y ya empezando a reconstruir la Argentina de mañana. La industria, el comercio, las finanzas, el campo, todos unidos tenemos que reconstruir la Argentina que se viene", consideró.

Estuvieron presentes presentes en el acto, los titulares de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural, la Asociación de Bancos Argentinos (ABA) y la Bolsa de Comercio.

También el titular de la CGT, Héctor Daer, y otros dirigentes de la central obrera, así como funcionarios y ministros del Gobierno.

Los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta participaron de forma remota.

En el inicio del acto central por el 204° aniversario de la Declaración de la Independencia,Alberto Fernández presentó a todos los gobernadores, que participan a través de videoconferencia y agradeció particularmente a Horacio Rodríguez Larreta.

"Muy buenos días a todos, a todas y a todes. Feliz día de la patria para todos", expresó Fernádez.

Luego, procedió a presentar a todos los gobernadores y al jefe de Gobierno porteño, a quien se refirió como su "amigo Horacio Rodríguez Larreta".

Manzur le brindó su apoyo al Presidente: "Va a poner a la Argentina de pie"

Tras iniciar el acto por el Día de la Independecia, el Presidente cedió la palabra al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, quien le brindó su apoyo "a pesar de todas las dificultades" y le recordó que "recibió un país en terapia intensiva".

En pocos minutos, Manzur remarcó: "Presidente, recibió un país en terapia intensiva. Yo se lo dije cuando asumió. A ese país se le sumó la pandemia".

Fuerte respaldo del gobernador Manzur a Alberto Fernández

Además, el mandatario tucumano le expresó su apoyo: "Cuenta con el apoyo de Tucumán. Va a poner a la Argentina de pie".

El discurso de Manzur fue recibido con aplausos por casi todos los gobernadores, menos los opositores Horacio Rodríguez Larreta, Rodolfo Suárez, Gustavo Valdés y Gerardo Morales.