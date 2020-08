Durán Barba criticó a Macri: "Mauricio tendrá que escoger entre seguir haciendo política o dedicarse a otras cosas"

El consultor político Jaime Durán Barba, desde Quito, salió a analizar la situación que rodea al ex presidente, Mauricio Macri, donde explicó que "Mauricio tendrá que escoger entre seguir haciendo política o dedicarse a otras cosas".

Antes de enfatizar en el ex mandatario, Durán Barba explicó que el encierro por la pandemia "me tiene loco, me tiene de muy mal genio. Entonces apago todo. Yo no soy para estar encerrado. No sirvo para eso. Ya llevo cinco meses en un departamento".

Jaime Durán Barba criticó a Macri: ¿qué dijo?

Con respecto a Mauricio Macri, señaló a Infobae que "me parece que está en una situación intermedia que provoca problemas. Le habría sugerido que no viajará a París. Creo que no era oportuno. Pero cada uno tiene su punto de vista y respeto los puntos de vista de los demás".

Por último, dejó un claro mensaje a la sociedad ante la crítica que ha aparecido en los medios al hablar de "confianza": "Los argentinos tenemos un ego bastante grande. Alguien decía que el método para suicidarse primero en Argentina es subirse a su ego y tirarse para abajo. Pero este es un cambio que se ve en todo el mundo. Las sociedades más avanzadas parten de que el trabajo es en equipo. El único partido en América Latina que ha tenido esa lógica es el PRO. Cuando alquilaron su primer local ahí cerca de la Plaza de Mayo, en Balcarce, hicieron lo que a ellos les parecía que debían hacer, tumbar todas las paredes y no había oficinas".

Macri en París

El expresidente Mauricio Macri viajó a Europa junto a su familia en plena cuarentena y despertó una nueva polémica: a los cuestionamientos que se le hicieron desde Argentina, ahora también se planea una protesta de argentinos en Francia.

El viernes pasado, el expresidente llegó a París. Allí permanecerá dos semanas antes de continuar camino rumbo a Suiza para cumplir con reuniones que tenía programadas como titular de la Fundación FIFA. Mientras recorre la capital parisina, ciudadanos argentinos en el país organizan una manifestación en su contra.

Junto a su esposa Juliana Awada y su hija Antonia, Macri aterrizó en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, luego de tomar el vuelo AF 229 de Air France. Lo recibieron los 38 grados del verano galo.

Tras permanecer dos semanas en Francia, Macri partirá a Suiza.

Lujo y "libertad con responsabilidad"

Al pisar el suelo parisino, Macri le confesó a un corresponsal de ese medio que se sentía "recién llegado a una sociedad donde se vive en libertad y con responsabilidad". "Acá haré la cuarentena europea y recién ahí puedo ir a trabajar a Zurich", señaló.

La familia Macri aprovechó para pasear por el centro de la ciudad: por la mañana, tomaron un café en unos de los bares más tradicionales de la zona. Por la noche, cenaron en la vereda de un restaurante con vista a la plaza.

Este nuevo viaje llegó en medio de una agitada actividad judicial para el exjefe de Estado y su entorno. El miércoles se conoció que la jueza federal María Servini avanzará con el peritaje sobre los teléfonos de Macri y varios de sus exfuncionarios, en la denuncia por asociación ilícita que hizo el empresario Fabián de Sousa.

A esto se le suma el procesamiento de su exministro de Hacienda Nicolás Dujovne por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste, entre 2016 y 2018.

