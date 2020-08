Alberto Fernández: "Con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede"

El Presidente dio una entrevista a un programa de TV y habló sobre su relación con Cristina Kirchner y acerca del rol de la vicepresidenta

El presidente Alberto Fernández habló sobre la figura de Cristina Kirchner, su peso en la coalición de Gobierno y acerca de cuál es actualmente la relación que mantienen.

"Con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede", sintetizó el Presidente y admitió que dentro del armado oficialista cobra relevancia el hecho que "tiene una caudal electoral muy importante que confía en ella y que cree en ella".

"Cristina es una mujer de una gran inteligencia y la política argentina la tiene que aprovechar", afirmó Fernández, que fue entrevistado en el canal C5N.

Alberto y Cristina: cómo es hoy la relación

"He aprendido a llevarme bien con Cristina y a entenderme con Cristina y hablar las cosas francamente en las que estamos de acuerdo y en las que no estamos de acuerdo, y buscar puntos de conciliación", explicó el Presidente.

Y agregó: "Yo también tengo mi carácter, tampoco soy ‘pobrecito’ Alberto".

"Cristina es una líder muy importante, una personalidad muy importante, y eso es una ventaja y por momentos hace las cosas más difíciles", evaluó Fernández. Pero admitió que "también es una desventaja ser tan dialoguista, porque a veces uno por dialoguista peca de tonto".

"El otro día hablaba con Martín Guzmán, voy a contar un secreto, los dos decíamos que lindo es hablar con Cristina por la inteligencia que tiene, uno puede estar en desacuerdo pero es una mujer de una inteligencia singular", elogió a la vicepresidenta.

"Algunos estarán más cómodos con sus modos que otros, algunos valorarán más mi forma tranquila de hablar y otros valorarán más el ímpetu con el que ella habla", sentenció.

El Presidente también habló acerca de las supuestas tensiones que existen entre el cristinismo y el incipiente "albertismo".

"Todos unidos somos imbatibles, entonces tratan de hacernos creer que no podemos convivir, y cuando nos convencieron de que nos podíamos convivir ganaron ellos. El problema no es que ganaron ellos, sufrió mucho lo gente, y eso es lo que nosotros no nos podemos perdonar, que por nuestra necedad, por nuestro egoísmo, nos separamos y dejamos el camino abierto para que entren otros a gobernar en perjuicio de la gente".

"Debate abierto" en el Frente de Todos

El presidente Fernández llamó este sábado a referentes legislativos y territoriales del Frente de Todos a "mantener el debate abierto" dentro del espacio al término de un encuentro militante realizado por la plataforma Zoom.

El jefe de Estado lamentó además que, en el actual contexto de la pandemia, el mundo esté "asediado por una derecha que está más preocupada por instalarse en el poder que por cuidar a la gente", y adelantó que el próximo jueves, a las 18, volverá a reunirse con estos referentes para continuar con estas discusiones por videoconferencia.

Fernández cerró un encuentro virtual de la militancia oficialista.

En un breve contacto por videoconferencia con un grupo de legisladores, intendentes y dirigentes que se reunieron para hablar sobre la actualidad del peronismo, el presidente remarcó que "a lo largo de estos meses se hicieron un montón de cosas, que hay muchísimos argentinos beneficiados por la acción del Estado" y que "llegará el momento en que se pueda recuperar para poder llevar adelante la actividad económica que haga falta"

"Que nos nos confundan, que nos hagan creer que nos no estamos haciendo cargo de eso", remarcó Fernández.

En el marco de la charla, uno de los organizadores, el diputado nacional Eduardo Valdés señaló que "los microclimas que nos quieren hacer vivir estuve viendo una encuesta donde hablaba de la imagen del gobierno, y en los tres primeros párrafos decía que Alberto Fernández viene cayendo en picada; aunque luego, más abajo, decía que, según la ponderación de la encuestadora, la del presidente era la mejor imagen registrada desde que la universidad hacía la encuesta"

"Esta semana que pasó fue tan compleja que pareció que venía un golpe el 17ª, más allá de que el presidente tiene una imagen positiva del 68 por ciento y el gobierno del 58", remarcó; y luego se lamentó de que "tanta capacidad de abstracción pueden llegar a tener los medios, de hacernos debatir sobre algo que no existe", completó.

A su turno, la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, expresó:"Cuando trabajamos sobre la reforma judicial o sobre el impuesto a la riqueza, donde tocamos intereses de algunos sectores poderosos en pos del beneficio del pueblo, la derecha intenta desestabilizar, o a través de los medios o con nuevos formatos de convocatoria de marchas".

"Nuestra defensa de ésta construcción del Frente de Todos que le devolvió la esperanza a los argentinos; porque siempre hemos trabajado por los derechos de los más necesitados para volver al camino de la construcción hacía los demás", añadió durante su intervención en la charla moderada por el dirigente Julio Rodríguez.

Fernández admitió el peso electoral de Cristina Kirchner

Por su parte, el senador Jorge Taiana, destacó: "es un tiempo en que los peronistas tenemos que unirnos, mucho más aquellos que tenemos responsabilidad territorial; porque la pandemia no es un huracán, no es la causa de la situación económica, es una catalizador, porque ya se sabía que iba a haber una recesión muy grande"

"La pandemia lo agravó y mostró las desigualdades y la concentración de la riqueza más crudamente. Hay que prepararse para la pospandemia, porque si no nos preparamos otros van a decidir por nosotros, como la elite de acá o los poderes mundiales, que van a volver como eran o peores", prosiguió el excanciller.

Por último, dijo: "nosotros tenemos que preparar nuestro futuro, con una presencia fuerte del Estado, que sea eficaz en la defensa del interés nacional y de los más vulnerables. El Estado tiene que tener un rol fundamental en la recuperación económica; y eso depende básicamente de nosotros mismos".

Participaron de la videoconferencia los intendentes de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de Berazategui, Juan José Mussi; de Moreno, Mariel Fernández, y de Almirante Brown, Mariano Cascallares, entre otros.