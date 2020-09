Patricia Bullrich confirmó que contrajo coronavirus: "En algún lado me lo pesqué"

La ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, y actual presidenta del PRO, anunció que contrajo la enfermedad. Cómo se encuentra

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, confirmó esta tarde que tiene coronavirus y detalló que se encuentra en buen estado de salud.

"Me dio positivo el análisis de Covid. Yo soy la que sale al barrio a hacer las compras así que evidentemente en algún momento, en algún lugar me lo pesqué. Estoy bien, espero poder estar bien. Me está llamando mucha gente, muchísimas gracias", afirmó Bullrich en su cuenta de la red social Twitter.

Según se supo de fuentes cercanas a la ex ministra de Seguridad, la dirigente se encuentra aislada "en su casa".

Polémica por la presencia de Bullrich en el "banderazo" del 17A

La presidenta de PRO fue una de las figuras políticas de mayor peso en la marcha contra el Gobierno del 17 de agosto, que fue cuestionada desde el oficialismo. El mismo presidente Alberto Fernández consideró a la convocatoria "una invitación al contagio".

Entonces, la ex ministra sostuvo que la marcha le pareció "realmente emocionante".

"No me sorprendió la masividad porque veía a la gente, los ciudadanos y los grupos del PRO y veía la voluntad que había de ir a las calles", afirmó.

Para Bullrich el mayor movilizador fue que "se votara la reforma judicial, en el medio de esta situación de estar en nuestras casas casi de manera eterna".

Además consideró que en la protesta hubo "personas que votaron por la República, por la libertad, por la iniciativa privada, que hoy ven derrumbar sus sueños por tantos meses de cuarentena" y además "personas que ven que no puede haber una reforma de la Justicia que esté en manos de un solo partido".

Además, Bullrich reveló que el expresidente Mauricio Macri, quien entonces se encuentraba en Suiza, "estaba muy contento" con la realización de la marcha opositora que se realizó ayer en el Obelisco y distintos puntos del país.

"Hablé por teléfono. Estaba muy contento", confió Bullrich en diálogo con CNN Radio sobre la conversación que mantuvo con Macri.

Dramático alerta de los terapistas: "Estamos perdiendo la batalla"

La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) advirtió que "los recursos para salvar a pacientes de coronavirus se están agotando" y convocó a la sociedad a que "reflexione" porque "el virus nos está ganando".

Mediante un comunicado firmado por la presidenta y el vicepresidente de la entidad, doctores Rosa Reina y Guillermo Chiappero, la SATI expresa que "los médicos, enfermeros, kinesiólogos y otros miembros de la comunidad de la terapia intensiva sentimos que estamos perdiendo la batalla. Sentimos que los recursos para salvar a los pacientes con coronavirus se están agotando".

"La mayoría de las Unidades de Terapia Intensiva del país se encuentran con un altísimo nivel de ocupación. Los recursos físicos y tecnológicos como las camas con respiradores y monitores son cada vez más escasos. La cuestión principal, sin embargo, es la escasez de los trabajadores de la terapia intensiva, que a diferencia de las camas y los respiradores, no pueden multiplicarse", afirma.

Desde SATI advierten que las unidades de terapia intensiva están colapsadas

La entidad destaca: "los intensivistas, que ya éramos pocos antes de la pandemia, hoy nosencontramos al límite de nuestras fuerzas, raleados por la enfermedad, exhaustos por el trabajo continuo e intenso, atendiendo cada vez más pacientes".

"También tenemos que lamentar bajas, personal infectado y lamentablemente, fallecidos, colegas y amigos caídos que nos duelen, que nos desgarran tan profundamente", precisa.

"Terminamos una guardia en una Unidad de Terapia Intensiva y salimos apresuradamente para otro trabajo. Necesitamos trabajar en más de un lugar para llegar a fin de mes (...) ganamos sueldos increíblemente bajos, que dejan estupefactos a quienes escuchan cuál es nuestro salario".

"Pero ahora sentimos que no podemos más, que nos vamos quedando solos, que nos están dejando solos; encerrados en la Unidades de Terapias Intensivas con nuestros equipos de protección personal y con nuestros pacientes, sólo alentándonos entre nosotros" prosigue la carta abierta de la Sociedad.

Seguidamente, la entidad se refiere al comportamiento de la sociedad argentina en general y la convoca a reflexionar.

"Observamos en las calles cada vez más gente que quiere disfrutar, que reclama sus derechos, la gente que se siente bien por ahora. ¿Qué pasará con ellos y sus familiares mañana? ¡Ojalá que no se transformen en uno de nuestros pacientes que, con fuerzas, trataremos de arrebatarle a la muerte! Porque nadie sabe cuándo el virus los infectará".

Así, sostienen: "Sólo le pedimos a la sociedad que reflexione, y que cumpla con simples pero importantes medidas, recomendadas científicamente:

distanciamiento social (permanecer a más de 1,5 metros),

uso de tapabocas (cubriendo nariz y boca),

lavado frecuente de manos (con agua y jabón o alcohol gel),

no aglomerarse, no hacer fiestas".

En resumen, piden desde SATI "¡No desafiar al virus, porque el virus nos está ganando!"

"Les suplicamos no salir si no es necesario. El personal sanitario está colapsado, los intensivistas están colapsados, el sistema de salud está al borde del colapso", solicitan los médicos intensivistas.

"Nosotros queremos ganarle al virus. Necesitamos que la sociedad toda nos ayude porque no podemos solos. ¡Por favor, ayudanos, quedate en tu casa! Ayudanos a disminuir el ingreso de pacientes. No queremos que vos seas el próximo paciente en nuestra Terapia Intensiva", concluyen.

La carta de SATI se dio a conocer el martes 1 de septiembre, cuando en la Argentina se registraron 259 fallecidos por Covid-19 y 10.504 nuevos casos en las 24 horas anteriores. De cuerdo a los datos del Ministerio de Salud de la Nación, ese día la ocupación de camas Covid-19 para adultos era del 60,7% a nivel país y del 69,2% en el Área Metropolitana de Buenos Aires, la más afectada hasta el momento por la pandemia.