Diputados de la Coalición Cívica pedirán juicio político contra Cristina Kirchner en el Congreso

La Coalición Cívica interpretó los cuestionamientos expresados en la carta de Cristina como una suerte de apología al desacato de la Justicia.

En su última carta, la ex presidenta acusó a la Corte Suprema de ser la punta de lanza y cabeza del "proceso de lawfare" destinado a "perseguir opositores" durante los años del Gobierno de Cambiemos.

En la misiva, también advirtió que el Poder Judicial es "ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes, y que tienen, además, en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos control alguno".

La Coalición Cívica salió al cruce de estos cuestionamientos e interpretó que se trata de una suerte de apología al desacato de la Justicia.

"Cristina Kirchner, en definitiva, está diciendo ´como no me gustan algunos jueces´, e incluso más, ´como no me gusta el sistema que la Constitución Nacional garantiza, entonces, no debemos respetarlo´, pero como no lo quiere respetar será enjuiciada políticamente", advirtieron los legisladores de Juntos por el Cambio.