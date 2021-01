Guillermo Moreno: "El gobierno de Alberto Fernández ya es peor que el de Mauricio Macri"

El ex secretario de Comercio Interior aseguró que el presidente "fracasó" en su gestión y cuestionó duramente su manejo de la economía y de la pandemia

El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno afirmó este jueves que el gobierno de Alberto Fernández "ya es peor" que el de Mauricio Macri. Cuestionó el manejo de la economía y de la pandemia del coronavirus. Aseveró que el jefe de Estado "fracasó" en su gestión, cuando aún le restan casi tres años de mandato.

Moreno, en diálogo con Radio 2, aseguró que el presidente "no es peronista. Es un socialdemócrata. Este no es un gobierno kirchnerista. Con gobiernos peronistas comías asados todas las semanas, con Macri cada 15 días y ahora una vez por mes".

El ex funcionario nacional agregó que las determinaciones las toma solo Alberto y remarcó: "No es chirolita, le encanta tomar decisiones. El problema de Alberto Fernández van a ser sus decisiones".

Para Moreno, Alberto Fernández no es bueno tomando decisiones

Falsa dicotomía

Además, expresó que Alberto Fernández "confundió una dicotomía donde no había entre salud y economía" en el marco de la pandemia. "Basó sus decisiones en un grupo de expertos que no era tal. Fue un abordaje muy menor, casi de un aficionado", subrayó.

"¿Qué dice la doctrina? Perón decía que nunca se conduce desde el miedo. Ante un virus desconocido y fue lo primero que hizo. Es un error garrafal", comentó.

Consultado sobre el gobierno actual, señaló: "Fue jefe de gabinete de un presidente que no necesitaba jefe de gabinete. Kirchner hablaba hasta con los directores nacionales, a los que llamaba. Tenía a cargo la administración del presupuesto. No estuvo en ninguna decisión importante de Néstor".

Sobre si la gestión de Alberto Fernández lo llevará a perder las elecciones de medio término que tendrán lugar este año, dijo: "El gobierno fracasa. Eso es mucho más contundente que perder las elecciones".

Con respecto a la economía, criticó al ministro Martín Guzmán al decir que 60 días antes de asumir su cargo "estaba de compras y vivía en Nueva York. No conoce a los empresarios ni a los dirigentes sindicales porque nunca los vio ni los trató. Es no entender cómo se hace la economía".

"No es bueno tomando decisiones"

Hace unos días, en otra entrevista, Moreno insistió en que el Presidente no es manejado por la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y afirmó que a su entender las cosas van mal porque Fernández no es bueno tomando decisiones.

"No es que a Alberto le hacen tomar decisiones, él es un fanático de la toma de decisiones. El tema es que las toma mal", dijo, y agregó que el final del Presidente será igual al de su antecesor: "¿Macri cómo terminó? Salía a la calle y no lo saludaba nadie. Al Presidente ya le pasa lo mismo".

Asimismo sostuvo que "el Gobierno va muy mal y, si no cambia el rumbo -cosa que es muy difícil porque es la estructura del pensamiento de Alberto Fernández lo que debería cambiar- va a ser un fracaso rotundo. El país con estos dos presidentes seguidos es muy complicado. Alfonsín fue un muchacho muy incapaz en lo económico, pero lo siguió Menem. A De la Rúa lo siguió Duhalde. Ahora, que a Macri lo suceda Alberto es una calamidad".

Al calificar la gestión del gobierno anterior, Moreno resaltó que la ventaja de Macri fue la "billetera" de la cual dispuso, e indicó que ahora Fernández no puedo disfrutar de ese mismo privilegio, lo que empeora aún más la crisis actual: "Macri tenía la billetera del papá, no la del Franco, digo el endeudamiento externo y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Bueno 'billetera mata galán' y la pudo seguir llevando la situación. Este no tiene la billetera. Imagínate a Macri sin la billetera de papá, la de Franco primero y después la de los inversores extranjeros y la del FMI, ¿qué hubiese sido? Bueno, Alberto no tiene nada de eso y por eso está peor", dijo en declaraciones radiales.