Encuesta: qué opinaron los argentinos sobre el "vacunagate" y qué pasó con la confianza en el Gobierno

Siete de cada 10 argentinos creen que deberían renunciar todos los funcionarios ligados al escándalo del vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud

En lo que refiere al plan de vacunación contra el COVID-19, desde el Gobierno e incluso de parte de las autoridades sanitarias, ha habido más de una declaración desacertada o promesa incumplida en tan solo pocos meses desde que el mundo comenzó a inocular contra la enfermedad que causa la pandemia.

Conseguir las vacunas probó ser una empresa bastante más difícil de concretar que lo que el Gobierno indicó inicialmente. El resultado es que de los 20 millones de dosis que se tenían previsto recibir entre enero y febrero, sólo llegarían alrededor del 10% de esa cifra.

Estos idas y vueltas minaron la confianza de la población en una salida rápida de la pandemia, y en el último fin de semana la situación escaló con el reconocido "Vacunagate", un episodio triste que le terminó de costar el cargo al ahora exministro Ginés González García.

Las noticias sobre un "vacunatorio VIP" que se dirigía desde lo más alto del Ministerio de Salud terminaron por quebrar la confianza de gran parte de la sociedad, no ya sobre la efectividad de las vacunas que adquiere el gobierno nacional –como ocurría al inicio del proceso, con la llegada de las primeras dosis de la solución rusa, Sputnik V- sino en la capacidad de éste de desarrollar el plan de vacunación comprometido.

Desde la consultora Management & Fit (M&F) realizaron en los últimos días un estudio que demuestra un bajo nivel de apoyo que las acciones para inocular están despertando en la opinión pública y pudieron comprobar este fenómeno.

"No medimos antes del escándalo la confianza en el plan de vacunación específicamente. Sin embargo, si medimos la disposición a vacunarse como aproximación vemos que aún es muy baja, aproximadamente el 50% prefiere esperar para vacunarse o directamente no tiene pensado vacunarse, según lo marca la última encuesta nacional de enero", dijo a este medio Juan Pablo Hedo, director de investigación de M&F.

"Al mismo tiempo, la aprobación de gestión nacional del COVID-19 y la pandemia viene cayendo consecutivamente desde agosto más de 5 puntos. A enero (antes del episodio de la vacunación VIP) un 48,3% la aprobaba y un 48% la desaprobaba", añadió para demostrar que no solamente el famoso "Vacunagate" es responsable del bajo nivel de confianza sino que ese fenómeno antecede al escándalo.

Este bochornoso desenlace no hace más que atar el plan de vacunación a otro de los flagelos estructurales que percibe la población argentina: "Otro tema no menor y que posiblemente tenga un impacto fuerte, es que hace meses la corrupción viene siendo el principal problema percibido del país junto con la suma de los problemas económicos. El escándalo de las vacunas muestra nuevamente la corrupción en la política argentina que ya es percibida por el 30,1% como el principal problema a solucionar", apuntó Hedo.

Desconfianza y "que se vayan todos"

La población desconfía de la provisión de vacunas y no cree que haya un plan

En el último fin de semana, Management & Fit desarrolló una encuesta a 1.500 personas en la cual consultó el sentimiento de la opinión pública en torno al plan de vacunación tras conocerse el escándalo del "vacunatorio VIP".

Más del 61% de los consultados afirmó que desconfía del plan de vacunación, y el 71% cree que deberían renunciar todos los funcionarios implicados en el "Vacunagate".

En particular sobre el plan del gobierno nacional para inocular a la población, el 33,1% dijo que cree "que no existe ningún plan y que están improvisando"; el 27,8%, "que no hay vacunas y están usando vacunas para personas cercanas al oficialismo"; el 27,1%, que el vacunatorio VIP "fue un hecho aislado y que existe un Plan Integral de Vacunación"; y finalmente, el 12% no tiene una opinión formada.

Cuál es el nivel de confianza en el plan de vacunación del Gobierno, según relevó Management & Fit

Ante la pregunta "¿cuánta confianza tiene ahora de que el gobierno nacional pueda implementar un plan de vacunación justo y equitativo?", el 40,3% contestó "nada de confianza", el 20,9% "poca confianza", el 12,1 "algo de confianza", el 24,5% "mucha confianza" y el 2,2% no respondió.

Confianza en el recambio

La opinión está dividida acerca de conocimiento que Carla Vizzotti tenía sobre el "vacunatorio VIP"

En la misma línea, la consultora inquirió sobre el nombramiento de Carla Vizzotti como nueva ministra de Salud, en reemplazo del saliente Gonzalez García.

Vale recordar que la funcionaria fue la que lideró durante mucho tiempo las conferencias de prensa con las cuales las autoridades sanitarias daban a conocer el avance de la pandemia en la Argentina y también las medidas de prevención. Asimismo, fue la que encabezó muchos de los viajes para concretar la compra de vacunas contra el COVID-19.

Vizzotti no es entonces una desconocida para los argentinos, pero el 31,6% de los encuestados por Management & Fit avaló el nombramiento, mientras que el el 55,8% se mostró en desacuerdo. El restante 12,6% prefirió no responder esa pregunta.

Asimismo, el 43,8% opinó que, teniendo en cuenta de que Vizzotti ya formaba parte de la cúpula del ministerio de Salud, sabía que este organismo vacunaba a los "amigos del poder". En contrapartida, el 40% considera que "no sabía" de la operatoria que desató el escándalo.

En este último grupo se distinguen dos subgrupos: un 60,2% que piensan que ese desconocimiento se debe a incapacidad como funcionaria, y otro 34,6% que aseguran que se trata de la persona más capaz e indicada para asumir el rol de ministra de Salud.

¿Fue una operación?

Casi el 58% de las personas consultadas por Management & Fit consideraron que el desenlace del escándalo del vacunatorio VIP fue resultado de algún tipo de operación política para desestabilizar a las autoridades de salud.

El episodio se desató luego de que el periodista Horacio Verbitsky confirmara en declaraciones a los medios que había recibido la inoculación tras haberlo concertado con su "amigo Ginés".

La consulta sobre estas declaraciones arrojó que el 29,4% de los encuestados considera que se debió a "una operación política de parte del kirchnerismo para correr a Ginés González García del Gobierno".

Otro 28,5% opinó que fue "un intento de desestabilizar al propio presidente Alberto Fernández."

Un 18,3% se lo atribuyó a "un descuido del periodista porque no sabía que estaba haciendo algo ilegal", mientras que más del 23% de los participantes prefirió no responder esta pregunta.