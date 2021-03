Quién es Soledad Quereilhac, la esposa de Kicillof, y qué le respondió a Beatriz Sarlo

De bajo perfil, eligió no ejercer como primera dama bonaerense y continuar con su carrera. Ahora se vio inmersa en una acusación de Beatriz Sarlo

Soledad Quereilhac, esposa del gobernador bonaerense Axel Kicillof, es doctora en Letras, investigadora del Conicet y reniega del título de primera dama de la provincia de Buenos Aires, por considerar que "es algo que está pereciendo".

De bajo perfil, eligió no ejercer como primera dama bonaerense y continuar con su carrera, durante la que lanzó varios libros en base a sus investigaciones.

Este miércoles, Quereilhac fue señalada ante la Justicia por la escritora Beatriz Sarlo como la persona que le ofreció acceso a la vacuna contra el Covid-19 por fuera del esquema regular implementado por el Gobierno.

En febrero pasado, lanzó un libro sobre ficción latinoamericana y, en ese momento, explicó por qué reniega de la figura de "primera dama".

"Apoyo a Axel, pero no voy a dejar de ser quien soy", resaltó la pareja del mandatario provincial, que es doctora en Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Al presentar el libro "Historia de la Ciencia Ficción Latinoamericana", señaló: "No soy primera dama, no me cierra esa figura y muchas esposas de mandatarios lo dijeron. Es algo que va pereciendo".

Quereilhac, de 45 años, afirmó que desde el inicio de la gestión de Kicillof decidió correrse "de ese lugar", y expresó: "Tanto para mí como para Axel, las mujeres no somos primeras damas ni acompañantes".

"Él fue elegido. No soy apéndice de mi pareja, lo apoyo, pero no debo dejar de ser quien soy porque mi marido es un gobernante", enfatizó.

También es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); profesora Asociada de "Problemas de la literatura argentina" en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA); y miembro del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani".

Quereilhac afirmó que desde el inicio de la gestión de Kicillof decidió correrse "de ese lugar"

El descargo de Quereilhac

En su cuenta de la red social Facebook, Quereilhac afirmó: "No tengo la potestad de ofrecer vacunas a nadie. No soy funcionaria del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Yo no fui vacunada aún y estoy esperando mi turno como todo el mundo. Ni mi madre, ni mi suegra, ni ningún familiar ni amiga o amigo cercano recibió tampoco la vacuna".

"No tengo trato personal con Beatriz Sarlo desde 2004, año en que ella renunció a su cargo docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. No tengo su correo electrónico ni su teléfono. El único contacto que tuve con Sarlo en estos casi veinte años es a través de sus libros, que integran los programas de los cursos que dicto en dos universidades nacionales y de los que sigo aprendiendo", expresó.

La esposa de Kicillof sostuvo que "jamás pasaría por arriba de los derechos de los demás".

"¿Por qué le ofrecería la vacuna a Beatriz Sarlo, persona con la que no tengo ningún trato ni vínculo? La acusación carece de lógica, además de no tener sustento ni basarse en pruebas", recalcó Quereilhac y explicó cómo fue el proceso para comunicarse con Sarlo.

"Cuesta creer que quien fuera Profesora Titular de Literatura argentina del siglo XX durante más de dos décadas, autora además de muchos libros claves para la sociología de la cultura y la crítica literaria, tenga problemas de lectura frente a un simple correo electrónico", aseguró.

Continuó: "Lo cierto es que, para sobreactuar su honestidad, Beatriz Sarlo no ha tenido otro recurso que cacarear mentiras en los medios. Habló de propuestas ´por debajo de la mesa´ y con ello no sólo sembró dudas sobre el proceso de vacunación en su conjunto, sino que, sobre todo –y aquí lo más imperdonable–, terminó involucrando en sus mentiras a Carlos Díaz, una persona de bien, respetada y querida por gran parte del campo intelectual argentino. Y de paso, también me ensució a mí, atribuyéndome actos de corrupción y nepotismo que jamás en mi vida cometí".

Y agregó: "A la luz de su autopercepción como una persona que ´tiene ética´, sólo cabe esperar que se rectifique. Mientras tanto, sigo sin decidirme entre la pena por su enorme torpeza o el desconcierto ante su mala fe".

Kicillof: "Es mentira y un ataque absolutamente canalla"

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que es "mentira y un ataque absolutamente canalla" decir que el ofrecimiento de la vacuna a Beatriz Sarlo en el marco de una campaña de concientización fue algo irregular.

"Es mentira y un ataque absolutamente canalla contra mi esposa y mi familia", resaltó Kicillof.

El gobernador aseguró que luego de la denuncia de la ex diputada nacional Elisa Carrió del 22 de diciembre por envenenamiento pensó en hacer una campaña con 100 personajes influyentes para alentar a la ciudadanía a vacunarse.

"Más pública, más arriba de la mesa no se me ocurre porque la idea era que se vacunaran y se sacaron una foto para terminar con ese tremendo trabajo que se estaba haciendo para desprestigiar la vacuna", enfatizó en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).

Kicillof explicó que el ofrecimiento a Sarlo tuvo que ver con una idea que tuvieron en la Provincia de invitarla para alentar a la población a darse la vacuna, y sobre ello insistió: "Qué campaña por debajo de la mesa puede haber si manda un mail su editor".

El gobernador se mostró molesto por las acusaciones de "vacunación VIP" y recalcó que Soledad Quereilhac "no habla con Beatriz Sarlo hace 20 años", cuando fue su profesora.

"No es amiga nuestra", destacó sobre la escritora, y sostuvo que el plan original que luego no se efectuó fue destinar 100 vacunas a esa campaña "en el contexto en que iban a venir 5 millones".

Sobre lo dicho por Sarlo ante la Justicia Federal, Kicillof expresó: "Tiene todo el derecho del mundo si no quiere, pero si algo no pasó es que alguien le ofreció por abajo de la mesa y menos mi mujer, que ni habló con ella".

"El malentendido lo generó Sarlo, cada minuto que no abre la boca siguen creyendo que fue mi esposa con una vacuna abajo del saco y le ofreció a su amiga Beatriz ‘vení yo te vacuno que nadie se entera’ y no es lo que pasó y a mi me subleva porque me están acusando de algo que no hicimos y a mi familia", enfatizó.

El gobernador reiteró que hubo una "chorrera de declaraciones en contra de la vacuna Sputnik", por eso se había pensado en una campaña con personalidades.

"Tuvimos que dar la disputa, es una campaña que va creciendo. Suspendimos esto de vacunar a gente reconocida cuando con el artículo de The Lancet se les hizo de goma el argumento", aseguró Kicillof.