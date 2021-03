Macri, duro contra Fernández: "No ha ocupado su rol de Presidente"

A través de sus redes sociales, el ex presidente contestó preguntas de sus seguidores y disparó contra el gobierno de Fernández

El ex mandatario Mauricio Macri respondió este viernes preguntas en las redes sociales en una nueva presentación de su libro "Primer tiempo", y en ese marco le pidieron opinión sobre Alberto Fernández.

"No ha hecho honor a la enorme responsabilidad que le han dado los argentinos. No ha ocupado el rol de Presidente", subrayó el líder del PRO.

Además, apuntó contra la estrategia oficial de dejar el Grupo de Lima y consideró esa decisión como "un retroceso, una tristeza" para el país.

"Del G20, del apoyo del mundo entero ante la tragedia del ARA San Juan, al aislamiento, a no conseguir comprar vacunas que tiene que ver con ese aislamiento, otra vez alineados con Venezuela", se quejó Macri.

A su entender, "no hay nada bueno en el modelo venezolano, que es pobreza, exclusión, pérdida de libertad". "Es terrible la política exterior que está llevando adelante este Gobierno", enfatizó el ex presidente durante una transmisión en vivo por la red social Instagram.

¿Qué dijo Macri sobre la "vacunación VIP"?

Al ser consultado sobre la "vacunación VIP", Macri aseguró que es "una inmoralidad".

"Lo que más me dolió es cómo pudieron hacerle eso a nuestros jóvenes. Ver jóvenes de 18 años, veintipico vacunándose y festejando. Ellos tienen abuelos que no están vacunados. ¿Qué está pasando? No lo puedo entender. Todo el manejo de la pandemia, de la cuarentena eterna, el avasallamiento de libertades... prometer vacunas que no llegan y cuando llegan que la usen los acomodados. Es muy denigrante", apuntó.

También dijo que no entiende "por qué las universidades, por qué las escuelas no funcionan, por qué quedaron los chicos un año entero fuera de los colegios".

"El daño que se ha hecho va a ser muy difícil cuantificarlo, va a llevar mucho tiempo. Ningún país sacó a los chicos del colegio un año entero. Por suerte este empoderamiento de los argentinos que comenzó entre el 15 y el 19 logró que se reabran las escuelas, porque si no todavía estaríamos con las escuelas cerradas. En provincia de Buenos Aires todavía funciona muy mal el sistema", expresó.

Al describir a la Argentina en estos momentos, agregó: "Es un país convulsionado, con mucha gente sufriendo, angustiada, porque no hay rumbo. El Gobierno no tiene rumbo ni liderazgo. El único liderazgo está puesto en tratar de quebrar el sistema institucional".

Mauricio Macri aseguró que Juntos por el Cambio volverá al gobierno en 2023.

En tanto, en declaraciones a Radio Rivadavia de Neuquén, Macri insistió en que Juntos por el Cambio volverá al gobierno en 2023.

"Juntos por el Cambio llegará al poder -en 2023- con más base política, con mayoría en diputados, empate en senadores, con maduración", sentenció Macri, quien agregó que de esa manera el gobierno de Alberto Fernández "será la última experiencia populista" en la Argentina.

"Yo no creo en el populismo destructivo que para vivir un presente corto y mejor hipoteca el futuro de generaciones del país", afirmó el ex mandatario, tras indicar que lo más importante es "tener un buen trabajo, que dignifique a las personas".

Y enfatizó: "Vamos a volver a la cancha con más experiencia, con mucho huevo, huevo ".

"Quiero que todos sepan que de 2015 a 2019 tal vez fue el prólogo de un cambio que comienza en la Argentina desde 2023 y que se consolidará en los próximos 20 años", expresó el ex mandatario.

"Acá hay un segundo tiempo del cambio para trasformar la Argentina con trabajo, que les permita a los ciudadanos progresar y que desde la libertad tengan acceso al empleo para ayudar a su entorno familiar y el país", completó el líder de la oposición.