Alberto Fernández: "Un juez no puede usar las sentencias para favorecer a los candidatos que le gustan"

"Si van a fallar como están fallando, solo fallan", sostuvo el Presidente durante un acto en Ensenada con la vicepresidenta Cristina Kirchner

Luego de días signados por decisiones que calaron hondo en las filas del Frente de Todos (FdT) -con la renuncia que no fue del subsecretario de Energía, Federico Basualdo, y el fallo de la Corte contra el decreto del gobierno nacional por las clases-, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner se mostraron juntos en un acto en Ensenada.

La última vez que ambos habían compartido un evento público fue durante la apertura del año legislativo, en el Congreso de la Nación.

"Acá estamos los que estamos convencidos de lo que hay que hacer en la Argentina. No va a haber tapa de los diarios ni sentencia judicial que nos deje hacer aquello que debemos hacer en favor de los argentinos. Saquen esta foto. Grábense esta foto, esta es la foto de la unidad, de los que queremos poner de pie a la Argentina. Nadie va a hacernos ceder en eso", afirmó el Presidente durante su discurso.

Cuestionamientos a jueces

El acto, que se desarrolló en Ensenada, fue un intento del Gobierno de enviar un mensaje de unidad tras el fallo de la Corte a favor de la Ciudad de Buenos Aires y en medio de la tensión política al interior del Ejecutivo tras la frustrada salida del subsecretario de Energía Eléctrica que el ministro de Economía, Martín Guzmán, no pudo concretar.

Con un claro tono confrontativo, el mandatario volvió a criticar la decisión de la Corte Suprema, pero también apuntó a los medios y a la oposición.

El primer mandatario hizo una ferviente crítica al accionar de la Justicia, bajo la mirada de su vicepresidenta, quien se mantuvo silente en este encuentro. "Creo que un juez tiene derecho a querer postular un presidente y tiene derecho a votarlo y puede hacerlo sin ninguna duda. Lo que no puede hacer es usar las sentencias para favorecer a los candidatos que le gustan", advirtió Fernández.

El Presidente comentó que toma las decisiones "pensando en la salud y la vida de los argentinos" y apuntó no solo contra la Justicia, sino también contra los medios: "Nada nos va a hacer cambiar de idea, ni el fallo de un tribunal, ni la tapa de un diario. Escriban lo que les plazca. Si van a fallar como están fallando, quiero decirles que solo fallan".

Luego del fallo de los ministros Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda en favor de la autonomía de la Ciudad, Fernández comentó que "si los jueces están al servicio de los poderosos, estamos en el peor de los mundos" .

Los momentos de desencuentro con Cristina Kirchner

Con los principales exponentes de las fuerzas que integran el gobierno en el escenario, Fernández apeló a la unidad del campo oficialista: "Esta foto no se la olviden nunca, porque aquí estamos los que estamos convencidos de lo que hay que hacer en la Argentina".

Incluso, se refirió al momento en que estuvo distanciado de Cristina Kirchner: "Yo cuando estuve desencontrado con Cristina escuchaba a sus opositores y ahí me sentía más cerca de ella, porque le cuestionaban lo bueno, no lo que yo percibía como algo que no me gustaba".

En sintonía con el planteo que hizo la vicepresidenta ayer en un hilo de tuits, Fernández se quejó de la decisión de la Cámara Contencioso Administrativa Federal que decretó una medida en favor de Telecom Argentina y suspendió para dicha empresa la aplicación del decreto que declaró servicio público a las telecomunicaciones.

"Cuando gobernamos, ni Néstor [Kirchner], ni Cristina, ni yo, ni nadie mandó a un juez a perseguir o a encarcelar a alguien", remarcó el primer mandatario, quien también apuntó contra la oposición.

Dijo que la gestión de Cambiemos que lo precedió llenó el país de "miseria y debilidad" y cerró: "Yo no se qué paso en la Argentina, pero los republicanos son ellos y los tiranos somos nosotros. Pero yo que quiero al Estado de derecho, que creo, que reivindico el Estado de derecho, le digo a la Justicia ‘basta, paremos, ya han hecho mucho daño, paremos’".

Kicillof habló del lawfare

De la actividad oficial también participó el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof. En el cónclave que reunió a los principales socios de la coalición gobernante se presentó el Programa Reconstruir, para finalizar la construcción de 55.000 viviendas, con una inversión de 110.000 millones de pesos, según detallaron en un comunicado oficial.

Kicillof fue el primero en tomar el guante contra la determinación de la Corte. "Cuando un presidente electo en primera vuelta toma las decisiones que tiene que tomar van a la justicia e intentan parar medidas sanitarias de cuidado de la gente", deslizó el mandatario bonaerense y agregó: "Como dijo Alberto: ni con la justicia, ni con los medios, ni persiguiéndonos nos van a impedir que cuidemos la vida de los bonaerenses y los argentinos, olvídense de que así van a provocar una calamidad sanitaria como algunos quieren".

Al recordar su sobreseimiento en la causa del dólar futuro, Kicillof habló de lawfare. Dijo que el objetivo de dicho método "es modificar el curso de las decisiones de un gobierno democráticamente elegido" y comentó, también: "Van a buscar a los jueces para tomar las decisiones que ellos no han podido conseguir en las urnas".

El gobernador respaldó a Fernández y cerró su discurso con un mensaje para él: "Alberto, se trata de seguir cuidando la salud de nuestro pueblo".