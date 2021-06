Patricia Bullrich: "Alberto Fernández está sobrepasado o no piensa antes de hablar"

La presidenta del Pro cargó contra el jefe de Estado y afirmó que "es muy duro que diga esas cosas" sobre otros países. Los detalles

La titular del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, cuestionó este fin de semana al presidente Alberto Fernández por sus declaraciones que generaron una polémica internacional con México y Brasil y consideró que "está sobrepasado o no piensa antes de hablar".

"El Presidente está sobrepasado o es demasiado impulsivo y no piensa antes de hablar", sostuvo la ex ministra de Seguridad.

En diálogo con Radio Rivadavia, la referente opositora afirmó que "es muy duro que un Presidente de la Argentina diga esas cosas de países con los que posee una relación muy especial".

De cara a las elecciones legislativas, Bullrich cuestionó "la lógica de la grieta" y afirmó que "es considerar al otro un ser que no puede vivir en el mismo país que ellos".

"Nosotros tratamos de salir de la idea de nosotros y ellos y plantearle a la sociedad lo que creemos que necesita la Argentina: desde un discurso constructivo y positivo uno pude lograr mucho más que desde uno negativo. Aunque a veces hay que poner en blanco y negro lo que hace el Gobierno, como fue el manejo de la pandemia, el vacunatorio VIP", manifestó.

Y agregó: "Somos distintos. Tenemos otra mirada, otros valores y los vamos a defender".

Además, cuestionó la ley de equidad de género en medios de comunicación y consideró que "es absolutamente tirada de los pelos".

En ese sentido, la presidenta del PRO se mostró en contra del lenguaje inclusivo: "No es el lenguaje de la Argentina. Nuestra lengua no es la que quieren imponernos. Veo en esta ley temas muy profundos y muy estúpidos. La libertad de expresión es clave y taxativa. No puede haber una policía del lenguaje".

Repercusiones internacionales de los dichos de Fernández

El presidente Alberto Fernández hizo una afirmación que causó malestar y polémica: "Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, y eran barcos que venían de Europa, y así construimos nuestra sociedad", fue lo que dijo Fernández durante una conferencia conjunta con su par español, Pedro Sánchez, en Casa Rosada.

La frase molestó a gran parte de la población mexicana, al igual que la brasileña. Fue por eso que los medios de comunicación de ambos países cubrieron el tema y expresaron su opinión al respecto.

La repercusión en los diarios de México

El portal Excelsior relató el hecho de esta manera

La repercusión en los diarios de Brasil

El título del diario O Globo de Brasil

Otro de los diarios que levantó la noticia de los dichos de Fernández

Las disculpas de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández pidió disculpas a "quien se haya sentido ofendido o invisibilizado" por una frase que pronunció durante un acto oficial que compartió con el jefe del gobierno de España, Pedro Sánchez, en la que se refirió a la conformación de la sociedad argentina.

"A nadie quise ofender; de todas formas, a quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya mis disculpas", subrayó Fernández en su cuenta de Twitter.

Se afirmó más de una vez que "los argentinos descendemos de los barcos". En la primera mitad del siglo XX recibimos a más de 5 millones de inmigrantes que convivieron con nuestros pueblos originarios. Es un orgullo nuestra diversidad. — Alberto Fernández (@alferdez) June 9, 2021

El mandatario aludió a una expresión que utilizó durante la actividad con su colega español, en la que señaló que "los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva pero nosotros, los argentinos, venimos de los barcos".

Esa frase fue reproducida por los portales de algunos medios de la región, como los brasileños O Globo y Folha de Brasil, que la consideraron discriminatoria o incluso negadora "de la raíz mestiza de la población argentina", según escribió la corresponsal en Buenos Aires del diario brasileño de San Pablo.

En razón de estas interpretaciones, el Presidente remarcó que la "diversidad" que caracteriza a la Argentina "es un orgullo" y concluyó su mensaje desde su cuenta oficial de Twitter con el pedido de disculpas.

Además, el jefe de Estado destacó la "diversidad" que caracteriza a la población del país, con sus procedencias y rasgos culturales, al subrayar que "en la primera mitad del siglo XX recibimos a más de 5 millones de inmigrantes que convivieron con nuestros pueblos originarios".

La frase no era de Octavio Paz

La cita que hizo el presidente Alberto Fernández sobre el origen de "los mexicanos, los brasileros y los argentinos", se la atribuyó a Octavio Paz, pero era parte de una canción de Litto Nebbia.

"Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, y eran barcos que venían de Europa, y así construimos nuestra sociedad", señaló el mandatario nacional durante una conferencia conjunta con su par español, Pedro Sánchez en Casa Rosada.

No obstante, la cita no es del Premio Nobel de Literatura sino de una canción de Litto Nebbia, de quien Alberto Fernández es amigo y fanático.

Se trata de la letra de la canción "Llegamos de los barcos", que dice: "Los brasileros salen de la selva / los mexicanos vienen de los indios / pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos".

La referencia del Presidente generó revuelo en las redes sociales y también algunos dirigentes de la oposición salieron a cuestionarlo.