Macri primero dijo que el coronavirus era "una gripe un poco más grave" y después pidió perdón: así se disculpó

El ex mandatario lanzó opiniones sobre la pandemia que generaron revuelo este viernes. Tuvo que salir a pedir disculpas en Twitter

El expresidente Mauricio Macri pidió disculpas este viernes tras haber relativizado la gravedad del coronavirus y decir que se trata de "una gripe un poco más grave" que nunca le quitó el sueño.

Mediante su cuenta de Twitter, Macri reaccionó al revuelo que provocaron sus declaraciones. "Pido perdón por el error que cometí ayer al hablar de la pandemia y envío mis disculpas a las personas que fueron afectadas por este virus y a sus familiares. De ninguna manera minimizo el impacto mundial del Covid-19 y el sufrimiento que ha causado", afirmó.

Aprovecho este tweet para aclarar el sentido de mis palabras. Lo que quise decir es que la enfermedad no se puede usar como una excusa para que el gobierno avance sobre las libertades de las personas y avasalle institucionalmente a la república. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 18, 2021

Luego, en un segundo mensaje, agregó: "Aprovecho este tuit para aclarar el sentido de mis palabras. Lo que quise decir es que la enfermedad no se puede usar como una excusa para que el Gobierno avance sobre las libertades de las personas y avasalle institucionalmente a la república".

"La pandemia no justifica que el Gobierno destruya las vidas, el trabajo y la educación de los argentinos. Paralizaron al país, pero la Argentina aparece en el último puesto del ranking de gestión de la pandemia", concluyó el líder de Juntos por el Cambio.

Las polémicas declaraciones de Macri sobre el Covid-19

Mauricio Macri consideró al coronavirus como una "gripe, un poco más grave" y añadió que "nunca" creyó que fuera "algo" por lo que "uno tiene que estar sin dormir".

Así se refirió el exmandatario a la pandemia, que dejó ya casi 88 mil muertos en el país, al tiempo que volvió a criticar al Gobierno nacional por su política sanitaria para enfrentarla y por las medidas de restricción dispuestas para evitar la propagación del virus, que se extiende en todo el mundo y que azota a la Argentina en una segunda ola.

"No soy de los que he creído, realmente, que esta gripe, un poco más grave, es algo (por lo) que uno tiene que estar sin dormir por esta situación, pero dije, en este caso, 'liberemos una vacuna'", respondió Macri durante una entrevista, en la que le consultaron por una afirmación que había realizado en febrero pasado respecto a que no se vacunaría contra el Covid hasta que el último argentino lo hiciera, para luego vacunarse en Miami.

"Esa vacunación (la inmunización de Macri en EEUU) fue lo que nos dio para insistir en la pregunta", contó esta mañana el periodista mendocino que lo entrevistó, Marcelo Torres, en declaraciones radiales.

Sobre el viaje del expresidente a Miami y el hecho de haberse vacunado allí, el periodista añadió que fue en "ese contexto en el que Macri dice que 'liberó una vacuna', en medio de esta crisis, un poco más fuerte, donde no cree que sea algo por lo que estemos sin dormir", detalló.

Además, Torres recordó que "no es nuevo" que el expresidente "baje la importancia del Covid porque él dice que no se justifica que se pare todo por esto", en referencia a las medidas implementadas en las diferentes etapas para mitigar la propagación de la enfermedad, e "insiste en que es una gripe fuerte que genera esas consecuencias, pero que hay que enfrentarlo de esta manera".

El expresidente se consideró al coronavirus como una "gripe, un poco más grave"

Yo no viajé para vacunarme

En la entrevista en cuestión, Macri también aseguró: "Dije que no me iba a vacunar hasta que lo hiciera el último de los argentinos que necesitase la vacuna y lo cumplí: yo no viajé para vacunarme, viajé por una conferencia".

"Yo no viajé para vacunarme -insistió luego- y respeto al que viaja para vacunarse. Viajé para dar una conferencia y me entero de que en una farmacia a dos cuadras estaban vacunando. Pagué y me vacuné", relató.

En el mismo sentido, añadió: "Ya que no puedo comprar millones de vacunas, porque ya no soy el Presidente, hice una contribución. Mi vacuna ya no hace falta, yo ya me vacuné".

"Cumplí, no usé una vacuna de las que entraron a la Argentina, y no la hubiese usado. Yo lo que dije es: 'En vez (de esperar) que está por llegar a mi turno, que son los mayores de 60, voy a aprovechar y me vacuno acá así libero una vacuna'. Fui y pagué mi vacuna, lo hice como una contribución", insistió.

Y en relación a las características del coronavirus, afirmó: "Nunca he creído realmente que esta gripe un poco más grave es algo por lo que uno debe estar sin dormir. En este caso dije: 'Liberemos una vacuna'".

Macri fue a Miami a una conferencia y, de paso, se vacunó

Gobernar en pandemia

El exjefe de Estado sostuvo que si le hubiera tocado gobernar en pandemia, "hubiese comprado todas las vacunas que había disponibles porque, si un día de país cerrado cuesta miles de millones de pesos o más de cien millones de dólares, cómo no vas a comprar todas las vacunas".

"Sin prejuicios ideológicos, con absoluta transparencia y garantizando el mismo nivel de vacunación de los chilenos", afirmó en un reportaje en el diario El Sol.

Para Macri, "la pandemia es una desgracia, pero la cuarentena, los abusos de autoridad y el cercenamiento de las libertades solamente trajeron más problemas".

"Realmente el manejo de la pandemia ha sido una desgracia para los argentinos. Acá, por suerte, los mendocinos tienen un gobernador (por Rodolfo Suárez) que no ha seguido la línea que marcó el Presidente y se ha manejado con libertad para que los mendocinos pudiesen sobrevivir a esta desgracia", dijo Macri, quien presentó en Mendoza su libro Primer Tiempo vía streaming.