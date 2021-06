Macri: "Las elecciones definen si vamos a vivir en democracia o en una autocracia"

En un mensaje que se lee en clave política interna, añadió: "Mas allá de los matices que tengamos acá adentro, somos el cambio o no somos nada"

El expresidente Mauricio Macri afirmó este jueves que el país vive un momento crucial este año. "Esta es la elección más importante desde la vuelta a la democracia", planteó, y explicó: "Definimos si vamos a seguir viviendo en democracia y libertad o en autocracia, la forma elegante de decir pérdida de libertades y convivencia republicana".

El líder del Pro habló en Mendoza, donde realizó una presentación de su libro Primer Tiempo.

Además, Macri afirmó que Argentina "tiene un sistema cerrado mafioso" que sólo hace que "se generen más pobres".

Y agregó: "Hay que animarse a transformar esa realidad. Lo intentamos durante cuatro años y tuvimos éxitos en algunas cosas y en otras no. Puse en este libro las cosas que funcionaron y las que no para que no repitamos caminos que intenté explorar y no lo logré por más que creo que el 15 no va a tener nada que ver con el 23".

El kirchnerismo, "un ejército de demolición"

"Este gobierno es un ejército de demolición porque no solo no arregló lo que nosotros no pudimos arreglar -y que supuestamente venían a hacerlo-, sino que están desanudando, destruyendo, las cosas que sí logramos que funcionen", afirmó Macri sobre la coalición oficial.

Luego, el ex mandatario advirtió que la democracia en la Argentina está en riesgo. "Las democracias ya no están más en crisis por los golpes de Estado. Ya no se pierde la democracia porque un día aparecen tanques. Lo que existe es que desde dentro del sistema democrático gobernantes vulneran día a día pequeñas libertades y un día te quiebran y no tenés más sistema".

Macri volvió a ganar visibilidad y gravitación en Juntos por el Cambio.

Suspensión de las SAS, "volver al tiempo de las carretas"

Por otra parte, Macri aprovechó para hablar de la idea del oficialismo de suspender por 180 días la inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas: "es como volver a las carretas".

Mauricio Macri aseguró: "No entiendo lo que hace el señor Ricardo Nissen (titular de la Inspección General de Justicia), ahora quiere volver a que una sociedad cueste semanas o meses, que se haga todo presencial cuando una empresa por las SAS se puede hacer en horas".

A continuación, el expresidente hizo referencia a la organización del G20. "Cuando tuvimos el honor de hacerlo propuse el trabajo con eje en la educación. La revolución tecnológica porque una revolución lleva a otra. Hoy estamos educando a chicos para trabajos que todavía no existen y se van a crear en el futuro", afirmó.

"Aferrarse a lo que tenemos nos destruye. Los docentes aceptan el desafío de capacitarse y hacer nuevas cosas, pero no los gremios", dijo. A su vez, destacó las pruebas Aprender: "ahí nos dimos cuenta que estábamos pésimos", y aseguró que "el populismo no evalúa más, las suspendió e igualó todo para abajo".

"Hicimos una pequeña revolución en el mundo digital con estas aulas digitales, con robótica, impresoras 3D", y agregó que "las escuelas tienen que estar capacitadas para que los chicos puedan empalmar con el mundo del trabajo lo mejor posible".

Macri condenó la suspensión de las pruebas Aprender

El expresidente de la Nación Mauricio Macri se manifestó en contra de la suspensión de las pruebas Aprender, algo que fue anunciado este miércoles por el Gobierno.

"Seguimos cayendo. Ahora el gobierno decidió suspender las pruebas Aprender, una herramienta fundamental para tener un diagnóstico del estado real de la educación y poder actuar para resolver los problemas de millones de estudiantes", escribió en su cuenta de Twitter.

Seguimos cayendo. Ahora el gobierno decidió suspender las pruebas Aprender, una herramienta fundamental para tener un diagnóstico del estado real de la educación y poder actuar para resolver los problemas de millones de estudiantes. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 16, 2021

"Como en el pasado hicieron con la inflación y la pobreza, ahora intentan esconder la crisis que produjeron cerrando las escuelas. No hay caso. No hay solución posible en el ocultamiento", agregó.

Como en el pasado hicieron con la inflación y la pobreza, ahora intentan esconder la crisis que produjeron cerrando las escuelas. No hay caso. No hay solución posible en el ocultamiento. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 16, 2021

Por su parte, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta también se mostró en contra de esta decisión, mediante un comunicado de prensa.

"El año pasado muchos no lograron alcanzar los conocimientos esperados, aumentó la deserción escolar, y muchos chicos y chicas sufrieron ansiedad y soledad por haber perdido la rutina de ir a la escuela y por no poder ver a sus amigos", aseguró en un comunicado.

"La vuelta a la presencialidad, por la cual tanto trabajamos, es muy importante para empezar a revertir este impacto. Pero no es suficiente. Tenemos que ir por mas: tenemos que mejorar la CALIDAD del aprendizaje y la enseñanza. Y la única forma de mejorar es sabiendo dónde y cómo estamos", agregó.

Además, aseguró: "Suspender por segundo año consecutivo las pruebas Aprender es negar la posibilidad de entender la realidad y saber dónde hay que trabajar para mejorarla".

"Todos los países que mejoraron su educación lo lograron a partir de un conocimiento profundo de su realidad educativa", concluyó Larreta.