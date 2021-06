Alberto Fernández y Massa tendrán que declarar en juicio contra Cristina Kirchner

El Presidente y el titular de la Cámara de Diputados hablarán en calidad de testigos en una causa contra la ex presidenta por presunto fraude

El presidente Alberto Fernández y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, serán convocados para agosto para declarar como testigos en el juicio que se le sigue a la vicepresidenta Cristina Kirchner por presunto fraude en la obra pública durante su gestión.

Así lo informó el Tribunal Oral Federal 2 a las partes, al tiempo que indicó que próximamente empezará a convocar a los ex funcionarios que ocuparon la Jefatura de Gabinete durante la gestión de la ex mandataria, entre ellos Fernández y Massa, quienes se estima que sean citados para agosto.

La lista de testigos fue confeccionada al inicio del debate pero la novedad es que también se los citará a declarar en el juicio que se sigue a Lázaro Báez, por la sospecha de la Justicia de que el empresario fue beneficiado con contratos de obra pública vial por la ex presidenta.

Desfile de ex jefes de Gabinete

En el bloque de ex jefes de Gabinete que serán citados como testigos también serán convocados -como se determinó al inicio del juicio- Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich.

Tanto Fernández como Massa y Capitanich, actual gobernador de Chaco, podrán elegir por sus funciones si declaran por escrito u optan por presentarse en juicio.

Para ello el Tribunal informó a las partes que vayan preparando las preguntas, en caso de que tengan que enviar un pliego si optan por declarar por escrito y en lugar de hacerlo de manera presencial.

En tanto, Aníbal Fernández y Abal Medina sí deberán presentarse en la fecha que el TOF 2 fijará en los próximos días para escuchar a los ex jefes de Gabinete.

Hasta el momento declararon como testigos ex funcionarios de Vialidad Nacional, de Vialidad de Santa Cruz, de la Subsecretaria de Obras Públicas y ahora lo están haciendo integrantes de la AFIP.

Luego también será convocado Carlos Zannini, ex secretario de Legal y Técnica y actual procurador del Tesoro de la Nación.

Alberto Fernández y Kicillof, "al frente de la campaña"

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseguró este miércoles que el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kicillof "estarán al frente" de la campaña en las elecciones de medio término y consideró que la oposición "tendría que explicar qué hizo en los cuatro años que gobernó".

"El Frente de Todos tendrá los mejores candidatos. Alberto Fernández y Axel Kicillof estarán al frente de la campaña, y todos vamos a empujar y a colaborar. Vamos a estar en condiciones de volver a mostrar una coalición fuerte, diversa, con matices, con mucha responsabilidad a la hora de definir las prioridades del país", indicó Katopodis en declaraciones radiales.

Katopodis afirmó que el Presidente y el gobiernador estarán muy activos en la campaña electoral.

El ministro expresó que "no hay que plantear las elecciones con dramatismo", sino "explicar y brindar esperanza" a la sociedad en medio de la crisis que generó la pandemia de coronavirus.

"Del otro lado, la oposición tendría que explicar qué hizo durante los cuatro años en los que gobernó. A nuestro entender, claramente no cuidó, no protegió, no tuvo en su cabeza las prioridades de cómo generar empleo, cómo cuidar la economía. Lo único que generaron fue mucha preocupación y angustia", sostuvo el funcionario nacional.

A la vez, Katopodis indicó que "en el año y medio de pandemia" el Gobierno "puso en marcha 1.500 obras públicas en todo el país".

"Así generamos empleo y marcamos una economía que se va a ir recuperando con un gran sentido federal. Hicimos 31 hospitales carcelarios y 12 hospitales modulares", afirmó el ministro de Obras Públicas.

Por último, enfatizó que el Frente de Todos "se juega una de las peleas electorales más importantes en la Provincia de Buenos Aires", y aclaró que no le corresponde "opinar sobre los candidatos de la oposición", pero dijo que "cuando gobernaron fueron un fracaso".