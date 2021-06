Lo que nadie contó de la tensa cumbre entre Macri y Larreta y la pulseada para ordenar una interna caliente

Se evitó hablar de candidaturas y se habilitó la definición en las PASO donde no haya acuerdos. Los dirigentes de la Provincia marcaron presencia

A un mes del cierre de listas para las elecciones primarias (PASO) del 12 de septiembre, la mesa directiva de Juntos por el Cambio tuvo un encuentro que para varios de los asistentes sirvió para empezar a poner orden. No hubo menciones a candidatos ni acuerdos que terminen con la puja interna, pero sí una idea rectora: que las definiciones sean por distrito.

La ausencia de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y de la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, estaba prevista a diferencia de la de Patricia Bullrich, presidenta del PRO. Muchos de los asistentes al encuentro en el barrio de Palermo se enteraron de su ausencia al llegar.

"Solo se dijo que fue por un tema personal y ahí quedó", contó a iProfesional uno de los presentes, que evitó entrar en especulaciones y, en cambio, destacó que lo principal fue el intento por "ordenar un poco una coalición que está desorganizada".

El ex presidente Mauricio Macri fue uno de los primeros en irse. Compartió con el resto de los dirigentes la necesidad de bajar el tono de la disputa mediática y buscar acuerdos que permitan evitar la definición de candidaturas en las PASO donde sea posible y no perder la unidad en donde haya que ir a internas. Se lo vio "tranquilo", según contaron a este medio.

En cambio, "a Horacio (Rodríguez Larreta) no se lo ve tranquilo", agregó, con tono de chicana, un operador bonaerense, en referencia al jefe de Gobierno porteño y referente del PRO. Y es que fue de la provincia de Buenos Aires donde provino la idea que terminó dando forma a las dos o tres definiciones tomadas en la reunión y que, en parte, se leyó como un mensaje al mandatario capitalino.

A un mes del cierre de listas para las elecciones primarias (PASO) se reunió la mesa directiva de Juntos por el Cambio

Tanto el piso de votos para una eventual PASO entre listas de la misma coalición, como las alianzas e incorporaciones -como podría ser la de José Luis Espert en Provincia o la de Ricardo López Murphy en la Ciudad- tendrán que fijarse en cada distrito. Y además, los tres partidos (PRO, UCR y CC) tendrán que competir dentro de Juntos por el Cambio y "el que en alguna provincia quiera ir por afuera corre el riesgo de ser intervenido".

El carácter distrital de esas tres definiciones estuvo influido por el pedido al unísono de los jefes partidarios de la provincia de Buenos Aires Jorge Macri (PRO), Maximiliano Abad (UCR) y Andrés de Leo (Coalición Cívica), para que la estrategia y las candidaturas -ya sea con acuerdo o con disputa en las PASO- sean definidas por las autoridades provinciales.

Mauricio Macri fue uno de los primeros en irse de la reunión. Aseguran que se lo vio "tranquilo"

Lista unidad o PASO

Sin apartarse de la idea de mantener la unidad aún si tuvieran que dirimir las candidaturas en las primarias, los tres dirigentes coincidieron en esa línea que, a la luz de las polémicas de las últimas semanas, pareció una "marcada de cancha" ante la intención de Larreta de ubicar a su vice, Diego Santilli, como candidato a diputado por la Provincia.

Y es que no solo a Jorge Macri le disgustó el avance del armado larretista en la Provincia, sino también al radicalismo. Abad, al igual que el presidente de la UCR nacional, Alfredo Cornejo, apuestan todas sus fichas a la candidatura del neurocientífico Facundo Manes en Buenos Aires.

No obstante, una fuente del radicalismo consultada por este medio aclaró que "no tiene que ver con el candidato, si es Santilli o no es Santilli, sino con la importancia de discutir en cada provincia si se amplía o no se amplía, si hay lista de unidad o hay PASO".

Otro de los asistentes consultados deslizó que la intervención de la que se habló a modo de sanción para el partido que en algún distrito haga alianzas por fuera de la coalición "no se puede hacer en términos reales" y que se trató más de "un mensaje para tratar de poner orden". En principio, es una presión más para cerrar acuerdos y a la vez evitar fracturas cuando no los haya.

Nadie descarta que haya competencia en las PASO y, por lo bajo, son cada vez más los que reconocen que es algo muy probable, especialmente en la Provincia. Todos quieren acordar una lista de unidad tanto allí como en la Ciudad de Buenos Aires pero saben que es difícil por varias cuestiones.

El lógico temor de cada fuerza a quedar relegada en el orden de los candidatos que van en la boleta y perder representación en el Congreso se combina con la obligación de cumplir con la paridad de género intercalando hombres y mujeres en la lista. Y a ello se suman las aspiraciones partidarias e individuales que exceden a esta elección.

Con la carta de Manes en la baraja, la UCR aspira a lograr una lista de unidad, dado que el conocido neurocientífico es bien valorado por todos, incluida Carrió, que en un momento amagó con ser candidata en la Provincia. Al mismo tiempo, toda la conducción radical coincide en que eso le permitiría al partido ganar protagonismo en el distrito de mayor peso electoral del país y pelear por el liderazgo de la coalición para 2023.

El radicalismo impulsa a Facundo Manes como candidato en Provincia

Rodríguez Larreta, por su parte, también aspira a lograr un acuerdo pero no declina su aspiración de impulsar un candidato propio en el territorio bonaerense, en su búsqueda de cimentar un proyecto presidencial.

En su entorno comentaron a I Profesional que "si no se dirime por consenso, se tendrá que ir a una primaria". Fieles al estilo del mandatario porteño, las fuentes ratificaron la predisposición para afrontar ambos escenarios pero buscaron desdramatizar una eventual interna al recordar la que tuvieron Larreta y Gabriela Michetti por la candidatura a jefe de Gobierno en 2015: "Hizo mucho ruido pero igualmente fue una interna sana".

Esa decisión de hacer pie en la Provincia que Rodríguez Larreta mantiene e incluso alimenta, por ejemplo, con fotos junto a otros intendentes bonaerenses, es uno de los elementos que llevaron a Cornejo a darle crédito a la posibilidad de "una interna entre Manes y Santilli" al hablar con la prensa una vez terminada la reunión.

"Sería muy provechosa para nuestra coalición, como también sería muy provechosa una lista de unidad", agregó el presidente de la UCR, que tampoco declina la aspiración de impulsar a Manes como candidato. En este sentido, un dirigente del partido confió en que el científico "también está dispuesto a ir a la PASO".

Pese a la falta de acuerdo que se da hasta el momento por el armado de las listas, los dirigentes no perdieron de vista la importancia que tiene la Provincia, que representa el 37% de los votos de todo el país. Uno de ellos señaló que con un 40% "se podría ganar una elección a nivel nacional, pero se perderían seis bancas en el interbloque de Diputados", mientras que con el 50% "se ganarían diez bancas".

Por último, la idea de que cada distrito resuelva la estrategia de Juntos por el Cambio también plantea un desafío para el jefe de Gobierno porteño en su propio territorio, ante el deseo de Bullrich de encabezar allí la lista de diputados nacionales.

La gran ausente en la cumbre opositora tendrá que resolver junto al mandatario si hay una lista de unidad en la Ciudad o si las candidaturas se definirán en las PASO. En este caso también Rodríguez Larreta se muestra dispuesto a competir y apuesta a contar con Vidal.

Si bien trascendió que ya le dijo a su entorno que no volverá a la Provincia, la ex gobernadora no confirmó todavía si jugará o no en este turno electoral. Es otra de las incógnitas que la oposición tendrá que despejar de aquí al 24 de julio, cuando vence el plazo para presentar las listas para las PASO.