López Murphy se suma a Juntos por el Cambio: competirá en la interna porteña y lanzará un spot

Los referentes del frente opositor buscan sumar más dirigentes para ampliar el espacio y evitar una fuga de votos con candidatos que compitan por afuera

El ex candidato presidencial Ricardo López Murphy se sumará a Juntos por el Cambio de cara a las elecciones legislativas, en las que competiría en la interna porteña contra María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich.

En ese marco, en las próximas horas difundirá un spot en el que confirma su candidatura, aunque aún sin alusiones a Juntos por el Cambio, bajo la consigna "por un Congreso fuerte".

López Murphy competirá por el cargo de diputado en la interna del frente opositor en las que también están anotadas para competir, liderando sus respectivas listas, tanto Vidal como Bullrich.

Desde hace tiempo dirigentes de Juntos por el Cambio, como Horacio Rodríguez Larreta, buscan sumar al economista a fin de no perder votos a partir de propuestas que compiten por fuera del espacio, especialmente en el sector de los denominados "libertarios".

Se considera que tanto López Murphy, como José Luis Espert y Javier Milei, pueden quitarle votos a la coalición que integran el Pro, la UCR y la Coalición Cívica, si van por afuera, postura que estos dos últimos dirigentes confirmaron que mantendrán ya que siguen resistiendo ir por dentro de Juntos por el Cambio.

Oposición a Alberto Fernández

Rodríguez Larreta busca sumar al economista, quien se opone a la gestión de Fernández, para la interna porteña

Por su parte, López Murphy venía manifestando la necesidad de que la oposición a la gestión de Alberto Fernández logre "un acuerdo muy amplio, en donde se diriman las candidaturas en una gran PASO opositora".

En ese marco, NA confirma que lanzará un spot llamado "Todos tenemos un López", en el que una voz en off señala: "En la Argentina todos tenemos un López. Es que son realmente muchos. El que yo conozco, es nieto de inmigrantes, que llegaron con la idea de unión, de un lugar común, de encontrar los mejores de distintos mundos para crear uno nuevo. El López que yo conozco creyó tanto en la educación que se convirtió en profesor de 47 camadas de jóvenes".

Y agrega: "Este es un López que no tiene prontuario, sino un archivo que resiste más de 40 años. Es momento de que la argentina vuelva a ser un país de ideas y que estas lleguen a donde se convierten en proyectos".

En tanto, las posibles llegadas de nuevos dirigentes a Juntos por el Cambio para ampliar y fortalecer el espacio de cara a las elecciones generan algunas críticas en dirigentes que ya se encuentran en ese frente, porque implica resignar espacios y candidaturas.

Por ejemplo, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, cuestiona la posibilidad de que Espert compita en la provincia en caso de que el economista cierre un acuerdo.

Macri, de viaje en medio de la tensión interna en JxC

Macri presentará su libro en algunas ciudades

El ex presidente Mauricio Macri viajó este domingo rumbo a Europa tras haber participado de una reunión con un diputado nacional que dio positivo de coronavirus y en un escenario de plena tensión e incertidumbre por el armado de las listas opositoras.

Según pudo saber NA, el ex mandatario ya embarcó Junto a su mujer Juliana Awada y la hija de ambos Antonia, rumbo a España con un PCR negativo que se realizó.

Cerca del ex mandatario señalan que la reunión que Macri tuvo con el diputado que dio positivo de covid-19, Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, se realizó cumpliendo los distanciamientos pertinentes y en un ambiente ventilado.

Por eso motivo, el ex presidente considera que no es contacto estrecho de López, aunque otros participantes de la reunión decidieron aislarse preventivamente.

Macri presentó el PCR negativo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y ya embarco en un vuelo de la Aerolínea Iberia España, cuyo horario de despegue es 13:20.

De esta manera, el fundador del PRO deja el país para viajar al Viejo Continente en plena tensión interna por el armado de las listas opositoras, donde el liderazgo de Macri está puesto en discusión.

Según consultó este medio, el ex mandatario presentará su libro en algunas localidades, en tanto que se tomaría un mes de descanso en Europa.

El viaje de Macri se contradice con algunas declaraciones del ex mandatario en entrevistas recientes, en las que dijo que las elecciones venideras serán cruciales para el futuro de la Argentina.

El viaje se contradice con declaraciones en las que dijo que las elecciones venideras serán cruciales "Horacio está muy bien posicionado como candidato para Presidente en el 2023, pero hoy se juega el 2021. Él tiene la responsabilidad como jefe de la Capital de lograr, en lo posible, generar un consenso para evitar una PASO", sentenció.

Mientras que pidió a todos los dirigentes tener una generosidad y "no poner los proyectos personales por delante en este momento", porque en los próximos comicios "no se define el 23", aunque agregó que "no hay 23 sin 21".