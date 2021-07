Correo Argentino: El Gobierno solicitará la extensión de la quiebra a Socma

"Estoy interesado en recuperar los 300 millones de dólares que el Correo le debe al Estado argentino", sostuvo el procurador del Tesoro

Luego que la Justicia decretara la quiebra de Correo Argentino SA, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, -quien había sido apuntado por el expresidente Mauricio Macri como quien "manipula" el Poder Judicial- anticipó que el Gobierno solicitará la extensión de la quiebra al grupo Socma, que es el holding controlante.

Además, negó que haya una persecución política contra el exmandatario, pero sí habló de protección mediática, y aseguró: "Estoy interesado en recuperar los 300 millones de dólares que el Correo le debe al Estado argentino".

En una entrevista con El Destape Radio, Zannini aseguró: "Nosotros vamos a solicitar la extensión. Estamos estudiando y vamos a ver qué hace el síndico, que tiene que hacer el informe para el 1 de noviembre".

No obstante, comentó que "ninguna de esas decisiones es necesario acelerarlas", al justificar: "Si estuvieran vaciando Socma para no pagar, va a quedar rastro. El riesgo de vaciamiento, lo que hicieron con Correo, no lo van a poder seguir haciendo con otras empresas".

A pesar de mostrarse "contento" por el quebranto de Correo Argentino, el funcionario se mostró cauto, al deslizar la posibilidad de que los letrados que representan a Macri retrasen la causa, amparados en lo mediático.

"Me pongo muy contento por la declaración de quiebra, pero tengamos cuidado con el optimismo porque esta gente ha demostrado mucha capacidad para dilatar el cumplimiento de sus obligaciones. No subestimo ni la capacidad de los abogados de Macri para alargar cualquier proceso -20 años de concurso lo prueban- ni la capacidad de Clarín para instalar fake news. Con esas dos armas se puede alargar cualquier proceso y obstaculizar cualquier situación judicial", expresó.

"Esto de persecución política no tiene nada"

Zannini también criticó la carta que Macri publicó el domingo, en la que habló de un intento de "venganza" contra él y sus hijos de parte de la administración del Frente de Todos, e indicó: "Esto de persecución política no tiene nada. Tiene dedicación de abogados con la causa y con apoyar los dictámenes que [la fiscal Gabriela] Boquín dio, solitaria, y que la jueza reconoce que tenía razón".

La fiscal Boquín fue uno de los blancos discursivos del escrito del expresidente. Dijo, en cuanto a ella, que rechazó todas las propuestas de pago hechas por la compañía, deslizó imparcialidad en su accionar y la acusó, al igual que a Zannini, de perseguir la quiebra de la compañía.

A su vez, Macri indicó en esa publicación que si la jueza Marta Cirulli rechazaba la propuesta de pago total de la deuda que hizo la compañía, ello se transformaría "en un oscuro hito histórico que significará la destrucción de la seguridad jurídica en nuestro país". Cirulli fue quien dio por fracasado el proceso de salvataje, ayer.

Según Zannini, fueron "muy fuertes" las "amenazas" hacia las magistradas que vertió Macri en su carta y añadió, tras el respaldo que recibió el exmandatario de sus socios de Juntos por el Cambio (JxC): "Van a estar apoyadas por protagonistas de la política que necesitan que el macrismo tenga cuerpo, para ellos tener influencia".

La quiebra del Correo Argentino

El correo Argentino, de la familia Macri, mantenía una deuda con el Estado Nacional

La jueza en lo Comercial Marta Cirulli decretó este lunes la quiebra del Correo Argentino S.A., empresa del Grupo Macri, tras dar por fracasado el proceso de salvataje.

Esto ocurre mientras el ex presidente Mauricio Macri está en España, desde donde recientemente publicó una carta a través de las redes sociales para denunciar que era un perseguido político y que el Gobierno buscaba ir contra sus hijos.

La quiebra es el resultado del concurso preventivo del correo iniciado en septiembre de 2001.

"Hágase saber la quiebra decretada, a cuyo fin ofíciese a la Inspección General de Justicia, y al Banco Central de la República Argentina", indicó el fallo.

Además, solicitó requerir al Banco Central comunicar el "estado de falencia a todas las instituciones de crédito del país, las que deberán trabar embargo sobre todas las sumas de dinero y otros valores que se encuentren depositados a la orden de la fallida, y procedan a transferirlos al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la cuenta de autos y a la orden de la suscripta".

Además, intimó al correo, "sus apoderados y terceros para que, dentro del quinto día, entreguen o pongan a disposición del síndico la totalidad de los bienes de la deudora. Intímesela asimismo para que -dentro de las 24 horas- entregue al síndico los libros de comercio y demás documentación relacionada con la contabilidad".

La quiebra había sido solicitada por el procurador del tesoro Carlos Zaninni.

El correo Argentino, de la familia Macri, mantenía una deuda con el Estado Nacional que, según la Procuración del Tesoro de la Nación, ascendía a unos 5.000 millones de pesos.

"Imaginemos, como hipótesis de trabajo y en la situación más favorable a la tesis de la concursada, que todas las conformidades, adhesiones y ratificaciones obtenidas resultan legítimas, válidas y computables, del modo propuesto por las Sindicaturas General y Controladora, y por la Sindicatura Verificante en las opciones postuladas subsidiariamente de su argumento principal. Aun dentro de tan forzada interpretación, se impone de todos modos la solución desfavorable a la deudora, por falta de la conformidad del Acreedor Estado Nacional", sostiene el fallo.