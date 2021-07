Massa no será candidato en las Legislativas y hubo comentarios irónicos en Twitter: ¿qué se dijo?

El director de Synopsis Consultores ironizó con el hecho de que el líder del Frente Renovador (FR) no será candidato a "nada" en estas elecciones

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, fue objeto de un tuit irónico por parte de Lucas Romero, director de Synopsis Consultores. Este detalló que, luego de 18 años, el líder del Frente Renovador (FR) no será candidato a "nada" en estas Elecciones Legislativas 2021. El politólogo remarcó que se trata de un "hecho histórico" ya que no sucedía desde 2003. Tras este posteo, algunos usuarios se animaron a deslizar que se estaría preparando para "algo mayor" en 2023. ¿Presidencia?

"Esta noche (por ayer) sucederá un hecho histórico: Sergio Massa, no será candidato a nada por primera vez en 18 años (no sucede desde 2003): 2005 Diputado; 2007 intendente; 2009 diputado; 2011 intendente; 2013 diputado; 2015 presidente; 2017 senador; 2019 diputado", detalló Lucas Romero en un posteo que realizó en su cuenta de Twitter. Tras este posteo, el periodista Mariano Rinaldi, le replicó: "¿O será que está tomando envión para un salto más grande?".

De acuerdo a la publicación de Lucas Romero, el raid electoral comenzó en 2005 al llegar a una banca en la Cámara de Diputados, a la cual renunció un año después para asumir la dirección de la Anses. En 2007, bajo el Frente para la Victoria (FPV), obtuvo la intendencia del municipio bonaerense de Tigre, al cual renunció dos años después para asumir en la Jefatura de Gabinete durante la primera presidencia de Cristina Kirchner. En 2009 volvió a la Cámara de Diputados por el mismo espacio político.

En 2011, Sergio Massa llegó nuevamente a la intendencia de Tigre con una elección increíble ya que obtuvo el 73 por ciento de los votos. Tal como venía sucediendo en años anteriores, a los dos años decidió renunciar para postularse a la Cámara de Diputados, a la cual llegó en 2011. Se trató de la primera elecciones en las que participó bajo el Frente Renovador. En 2015, Massa se candidateó para ocupar el sillón de Rivadavia. En ese comicio, obtuvo el 21 por ciento de los votos. Se ubicó en tercer lugar, por detrás de Daniel Scioli y Mauricio Macri. Por ello, su alianza con Cristina Kirchner y Alberto Fernández fue fundamental en 2019.

En 2017, Sergio Massa se postuló para ocupar una banca en el Senado de la Nación. El ahora presidente de la Cámara de Diputados se alió a Margarita Stolbizer y Victoria Donda. Los tres dirigentes se candidatearon bajo "País". Massa solo obtuvo el 11,32 por ciento de los votos, por lo que quedó fuera del Senado. En 2019, se unió a Kirchner y Fernández. En estos comicios se postuló como candidato a diputado, lugar al que llegó en diciembre, donde fue elegido, además, como presidente de la Cámara baja.

Cómo quedaron las listas

Las discusiones, peleas y nuevos acuerdos estuvieron a la orden del día en el camino hacia el cierre de listas. Cierre que finalmente tuvo su conclusión el pasado sábado, cuando se conocieron los candidatos que competirán en las internas de cada partido de cara a las elecciones legislativas 2021.

Los liderazgos de cada alianza se pusieron en juego y algunas figuras comenzaron a tomar más protagonismo, mientras que otras que parecían más fuertes perdieron influencia.

En este contexto, en el Frente de Todos se vio la rivalidad entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por otro lado, en la alianza opositora las visiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta también chocaron con las de figuras líderes.

El debate electoral en el Frente de Todos

En la alianza oficialista, Daniel Arroyo, actual ministro de Desarrollo Social, ocupará el 12° lugar en la de candidatos provinciales, aunque el Presidente quería que se mantuviera al frente de la cartera con el objetivo de evitar que esta cayera en manos de La Cámpora. Cabe recordar que el primer mandatario ya había sufrido dos modificaciones clave en el Gabinete: había perdido a María Eugenia Bielsa y Marcela Losardo, quienes dejaron las carteras de Desarrollo Territorial y Hábitat y Justicia. Los Ministerios ahora están a cargo de funcionarios muy cercanos a la Vicepresidenta, que son Jorge Ferraresi y Martín Soria.

La Vicepresidenta es una de las ganadoras en este cierre de listas de cara a las PASO

Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner logró ubicar varios candidatos en la lista provincial: el segundo, Daniel Gollan, actual ministro de Salud de Kicillof; el cuarto, Sergio Palazzo, líder de la Asociación Bancaria; y la quinta, Agustina Propato, especialista en materia de seguridad y esposa del ministro Sergio Berni.

A su vez, la Vicepresidenta tiene otros candidatos de su riñón: el sexto, Leopoldo Moreau; la séptima, Vanesa Siley: el octavo, Hugo Yasky; la novena, Constanza Alonso; y el décimo, Julio Pereyra.

Qué pasó en Juntos por el Cambio

En la alianza opositora se evidenció el liderazgo de Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Horacio Rodríguez Larreta es uno de los ganadores en la pulseada para elegir a los candidatos

El primer mandatario porteño apuntaba a que María Eugenia Vidal fuera candidata a diputada por la Ciudad, objetivo que logró. Esta decisión hizo que Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de la Nación, bajara su candidatura, a pesar de contar con el apoyo del ex presidente Mauricio Macri.

Macri no sólo perdió la candidatura de Bullrich, sino que también lo hizo en torno a la jurisdicción por la competirá Vidal: el ex presidente consideraba que la ex gobernadora tenía que quedarse en el distrito que había liderado entre 2015 y 2019, pero la posición de Larreta fue la que prosperó.

La última victoria del actual jefe de Gobierno porteño fue la candidatura del ministro de Seguridad porteño y vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. El funcionario se medirá en la interna con Facundo Manes, el representante elegido por la UCR.