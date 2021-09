El Gobierno advirtió sobre posibles demoras en las PASO: ¿cuándo se conocerán los resultados?

El Gobierno nacional dio a conocer por qué podrían demorarse los primeros resultados de las elecciones y cuándo recién se sabrían los primeros resultados

A menos de una semana de las PASO, el Gobierno advierte que los primeros resultados de los comicios podrían comenzar a conocerse a partir de las 23, esto es dos horas después de cómo sucede habitualmente.

Este retraso está relacionado por un lado con la excepcionalidad impuesta por la pandemia de Covid-19, que exige protocolos sanitarios. Pero también porque hay distritos en los que compiten diversas listas, lo que ralentizaría el recuento.

"Es probable que, por la dinámica en la votación en las mesas y la cantidad de internas, se demore el cierre y haya resultados oficiales a partir de las 23. Van a ser los resultados hasta donde se haya llegado a contar hasta ese punto. Antes de las 23 no habría información oficial. Desde entonces, habrá un porcentaje representativo de cada distrito", señalaó la titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), Diana Quiodo.

La pandemia generó que no solo se dispusiera de un protocolo sanitario sino que en primer término se debieron postergar las fechas originales de los comicio.

Sobre este tema, habló hoy el ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro, quien aseguró que "la fecha se consensuó con los partidos, la justicia y en el Congreso". Y advirtió que la medida "tuvo un buen fin" porque permitió que "se ganaran cinco semanas y se permitió vacunar a 12 millones de personas más. Un 25% mas de la población". Incluso dijo que para las elecciones generales se espera "llegar con un 40% mas de vacunas aplicadas".

Estas declaracioines del ministro se dieron luego de participar de una reunión en Casa Rosada en que estuvieron los miembros de la Cámara Nacional Electoral (CNE), representantes de los principales medios de comunicación y las cámaras que los agrupan.

El protocolo sanitario para estas elecciones

La Cámara Nacional Electoral aprobó a principios de agosto un protocolo sanitario que se aplicará en las jornadas de votación para las elecciones legislativas de este año, destinadas a evitar aglomeraciones en las escuelas y que, entre otras medidas, definió no habilitar más de ocho mesas de sufragio por establecimiento.

Se definió mediante la Acordada Extraordinaria Nº 83, que estableció el "Protocolo sanitario de prevención Covid-19 – Elecciones nacionales 2021", elaborado conjuntamente con la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud de la Nación.

El mismo regirá tanto para las PASO del 12 de septiembre como para las generales del 14 de noviembre y establece distintas medidas sanitarias y organizativas para llevar a cabo las próximas elecciones nacionales en el contexto de pandemia, se informó.

Entre ellas se destacan las destinadas a evitar aglomeración de personas y, con el fin de reducir el aforo, se procura no habilitar más de ocho (8) mesas de votación por establecimiento.

También, se dispone la implementación de una franja horaria prioritaria para personas que integren grupo de riesgo y se prevé la utilización de elementos de protección personal e higiene y la capacitación de autoridades de mesa preponderantemente por medios no presenciales.

Además, se incorpora la figura del rol del "facilitador sanitario" que tendrá, entre sus funciones, hacer cumplir el protocolo y las medidas de prevención.

Asimismo, en cada distrito, la justicia federal con competencia electoral determinará el procedimiento de emisión del voto para aquellos electores que exhiban síntomas evidentes compatibles con Covid-19 y que exijan ejercer su derecho al sufragio, preservando la salud de las demás personas.

Las elecciones se llevarán a cabo de manera tradicional, a pesar de la pandemia.

¿Quiénes están eximidos de votar?

Las personas contagiadas o aisladas por presentar síntomas o haber sido contacto estrecho de pacientes con coronavirus están eximidas de votar en las próximas elecciones del 12 de septiembre, de acuerdo con disposiciones de los juzgados electorales de cada jurisdicción, confirmaron hoy fuentes judiciales.

En este sentido, la jueza federal con competencia electoral en la ciudad de Buenos Aires, María Servini, destacó que quienes se encuentren en esas condiciones el día de la elección "no tienen que ir a votar".

A su vez, el juez electoral de la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, indicó a Télam que "todos los contagiados con Covid tienen prohibición de circular de acuerdo al DNU 494/2021, vigente hasta el 1° de octubre de 2021, lo que les impide ir a votar".

"El protocolo que se aplicará en cada escuela fue consultado con el ministerio de Salud de la Ciudad. Las personas que contrajeron Covid, son contacto estrecho o tienen síntomas deben permanecer aisladas y está justificado que no emitan su voto", remarcó a esta agencia Servini, titular del juzgado federal 1 con competencia electoral en la CABA.

El 25 de agosto último, Servini comunicó a través de un oficio enviado a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, a las carteras de Salud y Justicia y Seguridad del gobierno porteño, a la Policía de la Ciudad y al Tribunal Superior de Justicia de la CABA, "que las personas que estén cursando la enfermedad del Covid-19, y/o tengan síntomas compatibles con ella deberán continuar con el aislamiento establecido oportunamente por las autoridades de Salud pública correspondientes, no deberán presentarse a votar, siendo causa suficiente para justificar la no emisión del voto" (artículo 10).

Quienes tengan Covid-19, hayan sido contacto estrecho o tengan síntomas, no deben ir a votar

Además, en el mismo oficio la jueza estableció que no deberán presentarse a votar los "electores que fueren contacto estrecho o sean considerados casos sospechosos", como tampoco aquellos que "deban permanecer aislados" por alguna de las disposiciones legales vigentes.

Para el caso de que "un elector se presente ante un local de comicio manifestando estar comprendido en alguna de las causales descriptas, no se permitirá su ingreso al establecimiento y el delegado electoral labrará un acta al respecto", agregó.

El DNU 494/2021, que estará vigente el día de las PASO -12 de septiembre-, establece en el inciso "g" del artículo 3, que "en ningún caso podrán circular las personas que revistan la condición de 'caso confirmado', 'caso sospechoso', o 'contacto estrecho' de COVID-19, conforme las definiciones establecidas por la autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban cumplir aislamiento en los términos del Decreto N° 260/20, prorrogado en los términos del Decreto N° 167/21, sus modificatorios y normas complementarias".

Otro integrante de la Justicia Electoral subrayó que los electores con Covid positivo que presenten síntomas o estén en aislamiento "no votarán" en las elecciones. En ese mismo sentido, aconsejó a quienes se encuentren en esas condiciones que "no se acerquen a una escuela", porque no se les permitirá votar, "ni esperen que nadie los busque en su casa".