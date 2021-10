Los ganadores, los perdedores y los que no sumaron en el debate de candidatos por Provincia

La confrontación entre Santilli y Tolosa Paz monopolizó el evento, pero Espert irrumpió en esa puja mejor que los otros competidores

Los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires protagonizaron un debate electoral nacionalizado, que mostró una vez más la disputa de fondo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, una polarización que solo logró romper por momentos el liberal José Luis Espert.

La candidata del oficialismo Victoria Tolosa Paz y su principal rival de la oposición, Diego Santilli, monopolizaron buena parte de la discusión, algo lógico por el resultado de las elecciones PASO en las que Juntos por el Cambio se impuso por cuatro puntos sobre el Frente de Todos.

Sin embargo, en la puesta en escena del debate -para la cual todos se preparan previamente- el candidato de Avanza Libertad logró llamar la atención en medio de la disputa entre los postulantes más votados con mayor efectividad de la que mostraron Nicolás del Caño (Frente de Izquierda), Florencio Randazzo (Vamos con Vos) y Cynthia Hotton (Más Valores).

Acostumbrado a los tiempos de la televisión por su carrera como panelista económico, el liberal usó bien los minutos disponibles de cada bloque temático, habló con seguridad y fue claro en la transmisión de su mensaje contra "los mismos de siempre" y "la grieta", de la cual se declaró "afuera", con críticas parejas para la gestión del Frente de Todos y la anterior de Juntos por el Cambio.

Tras haber quedado en el cuarto lugar de las PASO por apenas 18 mil votos de diferencia con Del Caño, Espert salió a pelearle el tercer puesto a la izquierda pero casi sin prestarle atención al contendiente de ese espacio: se dedicó a apuntarles a Tolosa Paz y Santilli.

"Se echan la culpa mutuamente", señaló Espert tras uno de los cruces entre las figuras principales. También dedicó los minutos de debate "libre" a hacerles preguntas específicamente a ellos dos y, en el mano a mano que le tocó hacer con Del Caño, aclaró: "Las preguntas me gustaría más hacérselas a Tolosa Paz y Santilli".

En cada bloque temático, Espert arrancó su exposición con frases cortas y contundentes. "Si seguimos así comeremos todos de un tacho de basura", sostuvo al hablar de economía y arrancó el tema seguridad diciendo que "matar tiene que dejar de ser gratis", al tiempo que habló de los "jueces saca presos".

De esa manera apeló al recurso del "impacto" valorado en la pantalla de televisión e intentó empatizar con "la clase media", a la que le habló directamente en el cierre del debate.

Tolosa Paz y Santilli estuvieron parejos. Era esperable que monopolizaran buena parte del tiempo de "debate libre" y que mantuvieran silencio cuando sus competidores se trenzaban entre ellos, pero el candidato de Juntos por el Cambio fue más fiel al perfil que mostró hasta aquí en la campaña.

La candidata del Frente de Todos salió desde el inicio a cuestionar a Santilli

Santilli no tiró nunca el primer golpe directo a otro candidato. Las críticas siempre apuntaron al Gobierno nacional y al de la Provincia que encabeza Axel Kicillof, en el intento permanente de contrastar esa gestión con la de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, principalmente en el manejo de la pandemia.

En cada bloque, el candidato de Juntos por el Cambio se concentró en las propuestas que repitió desde el inicio de la campaña, como "extender la moratoria", sancionar una ley de "emergencia educativa" y "sacar a la calle a los policías que hacen tareas administrativas", entre otras.

Cada cruce con Tolosa Paz fue iniciado por ella. La candidata del Frente de Todos salió desde el inicio a cuestionar a Santilli por su paso de ser vicejefe de Gobierno de la Ciudad a candidato en la Provincia. "Lo que a Santilli le importa es la carrera presidencial de su jefe político, no la Provincia", disparó en una de sus intervenciones.

La candidata del oficialismo casi no mencionó al presidente Alberto Fernández ni a la vicepresidenta Cristina Kirchner. En cambio, sí nombró varias veces al ex presidente Mauricio Macri y la ex gobernadora María Eugenia Vidal para chicanear a Santilli y presentarlo como una "vuelta atrás".

En esa estrategia, Tolosa Paz le reprochó a su rival de Juntos por el Cambio, entre otras cosas, que peleara en la Justicia el traspaso de fondos que hizo la Nación de la Ciudad a la Provincia para satisfacer el reclamo salarial de la Policía Bonaerense en 2020 cuando era vicejefe de Gobierno porteño.

En el bloque de calidad institucional, mencionó el caso por la deuda del Correo Argentino que involucra a Macri y el de espionaje ilegal sobre dirigentes de su propio espacio político. Santilli, sin salirse del discurso de campaña, se dedicó a esperar y contraatacar.

"Es inaudito que hables de calidad institucional", reprochó el candidato de Juntos por el Cambio en uno de esos cruces y agregó: "Armaron el vacunatorio VIP, hicieron fiestas violando todos los protocolos, hablan de Justicia y la única que quieren es para beneficiar a sus funcionarios".

Y respecto del amparo presentado contra la reasignación de recursos para la Seguridad en Provincia, disparó: "No se dejen engañar, el gobernador Kicillof no pudo o no supo resolver un conflicto de la Policía y le sacaron plata a otro distrito".

Espert habló con seguridad y fue claro en la transmisión de su mensaje

En el mano a mano, ambos se eligieron mutuamente y los temas se repitieron. Tolosa Paz insistió en la discusión por los recursos para la Seguridad: "Cuando tomás la decisión de no retirar ese amparo estás perjudicando a los bonaerenses", le reprochó.

Randazzo fue el que salió peor parado del debate. El candidato de Vamos con Vos intentó presentarse como una alternativa por fuera de "la grieta", al igual que Del Caño, Espert y Hotton, pero se trabó al hablar en casi todas sus intervenciones y fue vago en el intento de presentar sus propuestas.

El ex ministro de Interior y Transporte incluso mostró menos confianza y seguridad que Hotton, quien quedó última en las primarias, detrás suyo, y que Del Caño, quienes no parecieron sumar ni restar, pero estuvieron más correctos respecto del lugar que les toca en la compulsa.

Mientras que Randazzo fue más acartonado que la candidata de Más Valores, quien habló de forma más llana pero se mostró más genuina en la comunicación de sus ideas. Del Caño, en tanto, defendió las propuestas ya conocidas del Frente de Izquierda y buscó hacer valer la condición de "tercera fuerza en la Provincia y a nivel nacional".

El candidato de la Izquierda hizo hincapié en la idea de reducir la jornada laboral y trató de confrontar con Espert, pero no tuvo la chispa de Myriam Bregman en el debate de candidatos de la Ciudad con el libertario Javier Milei.