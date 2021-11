Video: desde el PRO quisieron defender a Macri, pero con una frase lo complicaron aún más

La cuenta oficial del PRO difundió un spot para respaldar al expresidente, pero el presentador militante cometió un desliz que no pasó desapercibido

Este miércoles Mauricio Macri volverá a presentarse en Dolores ante el juez Martín Bava, en el marco de la causa en la que se lo investiga por el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan. En la antesala a la citación, la cuenta oficial del PRO difundió un video para defender a su líder, pero el presentador militante cometió un fallido que no pasó desapercibido: reconocía que el expresidente ya "había cometido un delito".

"Mañana Mauricio Macri se va a presentar a declarar en Dolores. Y no, no tenés un deja vú. La semana pasada se presentó. Iba a declarar pero no pudo. Es la tercera vez que lo va hacer porque las dos veces anteriores hubo un error en el procedimiento formal por parte del juez", empieza el video, titulado "¿Por qué citan a declarar a Mauricio Macri?", difundido a través de las redes sociales.

Y continúa: "La semana pasada se presentó para declarar en indagatoria pero el juez Bava, aparentemente, se olvidó de pedir el relevo del secreto por haber sido ex presidente".

El joven militante desarrolla su discurso con un tono muy fluido hasta que comete un fallido al intentar explicar el relevo del secreto de Estado, que debió firmar el presidente Alberto Fernández para que se pueda concretar la indagatoria: "Cuando uno maneja secretos de Estado y tiene inteligencia bajo su control tiene que pedir que lo releven para poder contarla, si no hubiera incurrido en un nuevo delito", expresó el presentador.

El video permaneció publicado unos minutos en la cuenta oficial del PRO, hasta que los usuarios advirtieron el fallido y se dio de baja.

Una humorada que salió mal

El expresidente Mauricio Macri se hizo presente en la provincia de Santa Fe para manifestar su apoyo a la lista de Juntos por el Cambio que encabeza Carolina Losada. En el medio de su gira hizo una escala por Rosario y fue filmado en un bar donde realizó una llamativa declaración.

Mientras todos los presentes pidieron para tomar un café, Mauricio Macri se pidió un licuado y expresó: "Soy un tipo raro, no tomo café, no tomo alcohol y no fumo. Lo mío es el crack y la heroína". Las palabras del ex presidente sorprendieron a los locales que estaban allí presentes, precisamente porque la ciudad lleva adelante una fuerte campaña contra el narcotráfico.

A continuación, en diálogo con la prensa, Mauricio Macri abandonó el terreno del humor y señaló: "Si se confirma la elección primaria, le vamos a sacar al kirchnerismo el dominio del Senado. Vamos a dar vuelta la historia del Senado que ya lleva décadas dominado por el peronismo y ahora mucho peor: por el kirchnerismo. Este ala radicalizada que ha secuestrado al peronismo tradicional".

Tras apoyar a la lista de Federico Angelini en las PASO, ahora el ex presidente se mostró cercano a la candidata a senadora nacional, Carolina Losada. Macri afirmó que las diferencias que había tenido con la periodista prescribieron e indicó: "Tenemos que dejar atrás las pequeñas diferencias e ir por el país que queremos".

Mauricio Macri fue a Santa Fe a manifestar el apoyo a la lista de Carolina Losada

Más declaraciones polémicas de Macri "Si ganábamos la elección, lo arreglábamos"

El ex presidente Mauricio Macri defendió el endeudamiento con el FMI que realizó durante su mandato y sobre las dificultades que hoy hay para lograr un acuerdo de refinanciamiento, aseguró: "Si ganábamos la elección, lo arreglábamos en cinco minutos".

El líder de Juntos por el Cambio también sostuvo que "desde que entró la plata" del FMI, "la deuda no aumentó", en una entrevista televisiva que dio a Juana Viale en el programa "La noche de Mirtha".

"Si ganábamos la elección, lo arreglábamos en cinco minutos. De hecho le ofrecí a Alberto Fernández extenderle los plazos de la deuda con el sector privado y el se tomó un año para hacerlo con Guzmán y negoció mal y más caro", declaró.

"El Fondo nos dio u$s50.000 millones en abril 18. Y con eso reemplazamos la deuda que ya teníamos, gran parte de la que habían tomado gobiernos anteriores y la que habíamos tomado nosotros que los mercados no querían refinanciar", explicó.

"La prueba está que desde que entró la plata hasta que nosotros nos fuimos la deuda no aumentó, sólo reemplazó la que ya teníamos. Eso es una gran mentira", enfatizó el ex mandatario.

"Yo fui y les dije que los mercados internacionales tenían miedo de que vuelva el kirchnerismo, y que no querían financiar más a la Argentina y que necesitaba la ayuda. Me lo dieron porque confiaron", subrayó.

Además, Macri dedicó duras palabras hacia el actual ministro de Economía. "Guzmán, que pintaba para serio, ahora dice cualquier cosa", disparó.

"Nunca creí en el liderazgo de Alberto Fernández"

Por otra parte, Macri aseguró que "la vicepresidenta conduce hoy a la Argentina", y subrayó: "Cristina perdió hace tiempo el contacto con la realidad". También denunció que "el kirchnerismo no se hace cargo de nada", y que "nos hemos quedado fuera del mundo".

"Nunca creí en el liderazgo de Alberto Fernández", dijo.

Por otra parte, manifestó que "es un Gobierno sin rumbo, sin plan", y continuó: "Juntos por el Cambio tiene que ser un espacio de unión nacional".

Macri afirmó que Cristina conduce la Argentina y que él nunca creyó en el liderazgo de Alberto.

A la hora de referirse al Gobierno, lo definió como un "ejército de demolición" al que hay que ponerle fin: "Tenemos una pobreza del 50%".

Con respecto a la situación del país, Macri señaló que "el plan tiene que terminar en una salida laboral", mientras que explicó que "hay que bajar un montón de impuestos que destruyen el trabajo".

A la hora de referirse a las últimas elecciones, quien fue jefe de Gobierno de la Ciudad entre el 2007 y el 2015 y Presidente desde 2015 hasta 2019, destacó: "Hay un consenso en la sociedad para decir basta. No vamos a aceptar más vivir con mentirosos". Y siguió: "El 14 de noviembre comienza la Argentina de la sensatez".

Otro de los funcionarios oficialistas a los que apuntó Macri fue a Juan Manzur, el jefe de Gabinete, a quien calificó como "un vivo".

Uno de los principales problemas en la actualidad argentina es la inseguridad, ámbito en el que apuntó contra Sergio Berni: "A veces pienso que es Moldavsky", e insistió en que "Hay que empoderar las fuerzas de seguridad".

Por último, reveló que está escribiendo un libro sobre la vida de su padre.