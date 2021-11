Javier Milei hizo el cierre de campaña con música y pogo: "Ayúdenme a cambiar este país"

Miles de personas ovacionaron al candidato, que con fervor llamó a "dejar de mirar desde la tribuna, meterse en el barro y ser protagonistas".

Con la música de La Renga sonando con "Holaa todos, yo soy el león...", Javier Milei encabezó este sábado en Parque Lezama el cierre de campaña de La Libertad Avanza, ante un anfiteatro colmado por miles de sus partidarios, en su mayoría jóvenes. Con un discurso vibrante, que terminó con "pogo" arriba y abajo del escenario, el precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires reiteró su llamado a "terminar con los privilegios de la casta política", y pidió a los asistentes "ayúdenme a cambiar este país".

Al igual que en el acto de Plaza Holanda y el cierre pre-PASO, Milei subió al escenario de Parque lezama al ritmo de Panic show, canción por la cual es identificado como "El Leon", y comenzó hablando del "modelo de la casta", grupo en el que acusa a oficialistas y opositores de "llevarnos a una decadencia estructural inescrupulosa, la cual se ve en esta coyuntura peligrosa en la que vive la sociedad argentina: la del fifty-fifty, la del 50 por ciento de pobres y de inflación".

"¿Por qué nos tienen miedo si lo único que queremos es liberar al pueblo argentino de tanta opresión estatal? ¿O acaso será que los únicos que progresaron en esta Argentina son los políticos?", gritó Milei ante el enfervorizado auditorio, señalando "nosotros venimos a terminar con el verso ese de que ‘dónde nace una necesidad nace un derecho’. Porque es mediante ese sistema que aumentan el gasto público, los impuestos, toman deuda y cuando ya no pueden más le dan a la maquinita".

"Estamos peor que en las vísperas del Rodrigazo, pero hay una luz de esperanza y nuestra lista representa el fin de una etapa que se va a terminar cuando arrasemos en las urnas".

"Uno puede vivir en épocas de cambio o estar en un cambio de época. Lo que los políticos no entienden, es que estamos en un cambio de época que va a dejar atrás el modelo colectivista, y en el que prosperarán las ideas de la libertad", destacó Milei. "Somos el país de los alimentos y tenemos 5 millones de argentinos que se cagan de hambre, eso es la casta política", gritó Milei, "quieren que seamos la villa miseria más grande del mundo? Estamos a las puertas de una de las mayores crisis de la historia argentina".

Javier Milei en el cierre de campaña.

"Los lugares más calientes del infierno no están reservados para aquellos que mantienen la neutralidad en tiempos de crisis moral. Solo se cambia la historia dando batalla en el frente de las ideas. Es por eso que los invito a que se sumen, que demos esta contienda", dijo el candidato libertario, reiterando "jamas voy a subir y crear impuestos, no haré como los K que hicieron 18 reformas fiscales, o la pseudo-oposición que no solo mantuvo esos los impuestos, sino que crearon más, ellos también son unos inmorales".

"Tampoco voy a ir en contra de la vida ni la libertad, ¿qué pueden decir el Gobierno y la pseudo-oposición sobre esto? La falta de testeos y la ineficacia de sus políticas le costaron la vida a más de 90 mil argentinos. El jefe de Gobierno porteño es co-responsable de esto, ¿o acaso no llamaba a denunciar a quienes no cumplieran las normas? Él se sentó con el Presidente y fue parte del trío plandemia. No es liberal, es un irresponsable y un inmoral".

Milei en el cierre de campaña: "No iré contra la vida ni contra la libertad".

"No voy a ir contra la propiedad privada. Los saqueadores de los kirchneristas y los de Juntos por el Cambio votaron en conjunto la Ley de alquileres. Son responsables también de querer tratar un impuesto a la vivienda ociosa. En Argentina ya es imposible alquilar o tener una casa propia, ahora te lo quieren imposibilitar mucho más", manifestó.

"No se dejen llevar por el canto de las sirenas. Si quieren liberalismo no voten la copia trucha, voten a La Libertad Avanza. Vamos a dejar en evidencia en el Congreso que ellos son todo lo mismo. Nuestra diferencia es que todas nuestras propuestas tienen un fundamento moral", aclaró.

Por último habló de la deuda: "Ahora se está discutiendo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La casta política está pergeñando el ajuste. En ese contexto lo que tienen que entender es que el problema no es el FMI, el problema es que estábamos en el fondo, porque la deuda fue hija del déficit. Por eso el déficit fiscal es tan grave. Nosotros no vamos a avalar eso ni vamos a votar un presupuesto con déficit fiscal".

"Pero ahí viene lo interesante, porque ese ajuste no lo tiene que pagar el pueblo, lo va a pagar la clase política. El ajuste no lo van a pagar los honestos, lo van a tener que hacer ellos. Se terminaron los privilegios. Por eso, leones, les pido que sigan luchando y que nos acompañen este 14 de noviembre para terminar con esta época y empezar con una nueva que traiga las ideas de la libertad. Vamos a dar batalla en el ámbito de lo político y lo vamos a hacer desde el plano moral. No se queden en las tribunas, les pido que se metan en el barro, sean protagonistas, ¡viva la libertad carajo!", concluyó.

Minutos antes de la disertación final, habló Ramiro Marra, primer precandidato a legislador porteño: "Nos presentamos porque estábamos cansados de que nos pisen e ignoren. Nos quieren manipular tanto con el plan platita como con estrategias de marketing berretas. Yo también toqué las cacerolas del ‘que se vayan todos’, pero nosotros no proponemos eso ahora, les decimos que, como se quedaron, ahora nosotros estamos llegando. Nosotros no vinimos con cacerolas, vinimos con ideas". Quien secunda a Marra en la lista para legisladores porteños, Lucía Montenegro, expresó agradecimiento a los partidos políticos liberales presentes en el acto.

Victoria Villarruel, segunda candidata a Diputada Nacional, afirmó: "Pasamos de ser un fenómeno de las redes sociales a hablarle a todo el pueblo argentino. De ser ignorados a ser el frente con el discurso más revolucionario de las últimas décadas. Nos dijeron de todo, pero acá estamos los que queremos trabajar, estudiar y vivir de nuestro esfuerzo. No tenemos que sentir vergüenza alguna por pensar como lo hacemos.