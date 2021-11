Video | Alberto Fernández se refirió a la provincia de Córdoba de manera polémica: qué dijo

El miércoles de la semana pasada, en el CCK, el Presidente dijo a intendentes, jefes comunales y dirigentes cordobeses, que Córdoba es "tierra hostil"

Sucedió el miércoles de la semana pasada, en el Centro Cultural Kirchner, de la Ciudad de Buenos Aires. El Frente de Todos había convocado a intendentes, jefes comunales y militantes cordobeses para brindarles apoyo y marcar el rumbo del último tramo de la campaña. Allí estaban, cuando llegó el presidente Alberto Fernández.

"Acabo de llegar de viaje, llegué hace un ratito. Y cuando abrí el celular, vi el mensaje de ‘Carlitos’ (por Caserio) que me decía que estaban reunidos aquí. Y le dije a Julio (Vitobello) que teníamos que ir al CCK a hablar con los compañeros de Córdoba", les dijo el Presidente a los presentes (que no llegaron a 120), en un mensaje que quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales, según señaló La Voz.

"Primero, mi gratitud personal. Yo sé que es (Córdoba) un terreno hostil. Pero sé también que hace falta de muchos cordobeses y cordobesas como ustedes para que Córdoba, de una vez por todas, se integre al país. Para que Córdoba, de una vez por todas y para siempre, sea parte de la Argentina", agregó Fernández al lado de Caserio y de Martín Gill.

"Y no esta necesidad de siempre parecer algo distinto", siguió diciendo el Presidente.

Luego, reconoció frente a los presentes que había prometido que no tomaría ninguna represalía contra Córdoba porque no se alineó con el Gobierno.

"Yo prometí en la campaña que no íbamos a hacer ninguna discriminación con Córdoba, y tengo la íntima tranquilidad de haberlo cumplido", afirmó ante el asentimiento de Gill ("Totalmente", se lo escucha decir al villamariense) y del resto de los presentes.

"Los cordobeses y las cordobesas recibieron la atención que merecen, que es exactamente la misma atención que merece cualquier argentino en cualquier rincón del país", subrayó sobre la actitud del Gobierno nacional hacia la provincia.

Contra Juan Schiaretti

Luego enfocó su discurso contra Juan Schiaretti: "Quiero decirles que no comparto lo que piensa el gobernador de ustedes... No todo es lo mismo. Yo no choqué la Argentina. La Argentina la chocaron los amigos de él, no yo".

"Yo lo que hago, junto a todos ustedes, es tratar de poner de pie la Argentina, que estaba arrodillada, claudicante y destruida. ¡Y cuesta! Porque esa Argentina que recibimos, además, se enfermó con la pandemia".

"Yo no choqué la Argentina" Luego, reconoció que "muchas argentinas y argentinos se siente mal" en este momento. "Y la verdad es que los entiendo", aseguró. "Porque fue un tiempo muy ingrato para todos, muy doloroso para todos. Pero lo que nosotros no tenemos que pensar es que todo es lo mismo. No somos todo lo mismo", enfatizó el Presidente.

"Cuando alguien dice: ‘El acuerdo con el Fondo yo lo hubiera resuelto en 5 minutos’, no tengo la duda que dice la verdad. ¡Porque hubiera aceptado todo lo que el Fondo pide! Pero yo no. Y yo sigo peleando y discutiendo porque quiero preservar los derechos de los argentinos", dijo.

En ese momento, surgió un aplauso de todos los presentes. Alberto Fernández siguió, para cerrar, enfático: "Lo único que sé es que nosotros tenemos razón en lo que decimos. Es lo único que sé. Que cuando uno tiene razón, la razón, con el tiempo, triunfa. Así que compañeros... ¡a seguir peleando, que vamos a ganar!".