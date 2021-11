El Fondo Monetario ahora exige a la Argentina un plan con "amplio apoyo político y social"

Un vocero del Fondo Monetario dijo que se continúa trabajando con el Gobierno para "llegar a entendimientos plenos sobre un plan integral"

El FMI pidió que la Argentina presente un plan con "amplio apoyo político y social", y que el país ataque la "alta inflación", en la primera reacción tras las elecciones legislativas del domingo.

El organismo consideró "importante" que el plan que negocia con la Argentina para refinanciar una deuda de u$s44.000 millones tenga un fuerte respaldo del arco político.

El presidente Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley con un plan económico dentro del marco de un programa con el organismo.

Un vocero del FMI dijo que se continúa trabajando para "llegar a entendimientos plenos sobre un plan integral que pueda abordar de manera duradera los desafíos económicos y sociales más apremiantes de Argentina, incluida la alta inflación, que perjudica desproporcionadamente a los más vulnerables".

"Es importante que este plan tenga un amplio apoyo político y social. Nuestro objetivo sigue siendo ayudar a Argentina y a su gente", señaló el vocero.

El pedido de respaldo al plan que reclama el Fondo Monetario está vinculado con que el acuerdo que se podría sellar abarcaría al menos tres períodos de gobierno.

Tras las elecciones, Fernández anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley con un plan que incluirá la propuesta de renegociación con el Fondo Monetario.

Fernández sostuvo que "en la primera semana de diciembre de este año, enviaremos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que explicite el programa económico plurianual para el desarrollo sustentable".

La nueva ley se deberá tratar ya con la nueva composición del Congreso, debido a que los nuevos legisladores asumirán el 10 de diciembre próximo, y casi con certeza en sesiones extraordinarias.

FMI: la definición del acuerdo se demora y la negociación se tensa.

La deuda con el FMI, "el escollo más importante"

Tras la derrota electoral del domingo, el presidente Alberto Fernández emitió un mensaje grabado en el que dijo que la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) significa el "escollo más grande que enfrentemos para continuar en la senda de la recuperación económica".

"Debemos enfrentar este desafío para reparar el enorme daño que el endeudamiento ha provocado y cuyas consecuencias pesarán por varias generaciones", afirmó Fernández desde la residencia de Olivos.

Por otra parte, anticipó: "En este nueva etapa profundizaremos nuestros esfuerzos para llegar a un acuerdo sustentable con el FMI".

Fernández anunció hoy el envío de un proyecto de ley para los primeros días de diciembre que "explicite el programa plurianual para el desarrollo sustentable, con los entendimientos con el staff del Fondo Monetario Internacional en las negociaciones" que lleva adelante Argentina con el organismo "sin renunciar a los principios de crecimiento económico".

La nueva negociación con el FMI contará con el aval de Cristina, según Alberto.

"Es una decisión política y tiene el aval del Frente de Todos, la vicepresidenta, el Gabinete", dijo el jefe de Estado en un mensaje en el que reconoció que se cometieron "errores", en un mensaje en el marco de las elecciones legislativas que hoy se realizaron.

"Trabajaremos de forma incansable para lograr el apoyo de la comunidad internacional en la construcción de mejores condiciones de financiamiento para llevar a cabo el programa de políticas públicas que como Nación soberana que somos, queremos implementar en pos de la mejor calidad de vida de nuestro pueblo", agregó Fernández.

Kiguel: se necesitan cambios en la política económica

El economista Miguel Kiguel compartió su mirada del día después de las elecciones y aseguró que "el acuerdo con el Fondo no se puede hacer sin cambios en la política económica" y eso requiere definir "cómo se hace para reducir el déficit fiscal, cómo se hace para ganar reservas o cómo se hace para bajar la brecha", entre otros aspectos cruciales referentes al manejo económico.

El analista manifestó que para encaminar y cerrar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se debe tener un horizonte definido, porque "la verdad es que el día después lo encuentra al Gobierno teniendo que resolver los mismos problemas que tenía que resolver antes: inflación, brecha cambiaria, falta de reservas y de acceso al crédito , la pobreza , el crecimiento. En fin los mismos problemas sin que haya un rumbo claro."

En diálogo radial, el economista consideró que el resultado de los comicios de la jornada de ayer "confirma lo que fueron las PASO" y aunque "el Frente de Todos recuperó algo, eso no cambia la base de que hay un gran descontento sobre cómo viene la economía".

Además, explicó que el Presidente debe "decidir si seguirá haciendo desajustes económicos, como lo está haciendo Feletti con los precios o qué va a pasar con la economía . Yo creo que todavía no sabemos en qué camino se va".

En ese sentido, señaló que "se anunció que se quiere ir a un acuerdo con el Fondo, lo cual es positivo, pero no se dice cómo, porque ese acuerdo no viene gratis, y no viene en la dirección que está diciendo el gobierno, sino que va a implicar ajuste".