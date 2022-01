VIDEO| "¿Cómo duerme tranquila la gente como usted?": Felipe Solá fue increpado mientras vacacionaba en Costa Rica

El ex canciller Felipe Solá fue increpado por una persona mientras se encontraba de vacaciones en Costa Rica y la situación derivó en insultos entre ambos.

"¿Cómo duerme tranquila la gente como usted?", le pregunta el hombre al ex funcionario. Y le recrimina: "Porque 30 años robándole la plata a la gente y ahora ustedes acá".

Solá le responde si lo está tratando de ladrón y ante la respuesta afirmativa comienza a insultarlo, en un cruce que dura pocos segundos hasta que se retira caminando.

El video comenzó a circular en las redes sociales, pero se desconoce la fecha del episodio, aunque se da en el marco de la polémica por los viajes al exterior de funcionarios actuales como Luana Volnovich, titular del PAMI, quien fue filmada en una playa de México.

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, quien le pidió autorización al Presidente para viajar a Cuba y hacer uso de un pasaje presuntamente comprado hace dos años.

Otro de los que viajó al exterior fue el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien fue a Uruguay el 1° de enero y enfiló con su familia rumbo a la ciudad de La Paloma, donde su esposa María Beatriz Ruscica tiene casa

Solá dejó el Gobierno en septiembre de 2021, tras la dura derrota electoral de las PASO, en medio de una insólita situación cuando presentó su renuncia desde México tras enterarse en pleno vuelo que iba a ser reemplazado por Santiago Cafiero. Tras esta situación decidió no asistir a la Cumbre de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para la cual había viajado.

Volnovich: para el Gobierno, es "caso terminado"

El Gobierno apunta a ponerle fin a la polémica desatada por las vacaciones de la titular del PAMI, Luana Volnovich y su segundo en la entidad y pareja, Martín Rodríguez. Una vez más, las redes sociales fueron el canal de viralización de la imagen de los funcionarios distendidos en un bar del Caribe.

"El tema está terminando, no sé por qué usted supone que el presidente debe darle instrucciones a alguien", manifestó la portavoz presidencial Gabriela Cerruti al ser consultada en la rutinaria conferencia de prensa de los jueves en Casa de Gobierno. No habrá pedido de renuncia ni sanción para ninguno de los directivos del PAMI.

"Para nosotros el tema crónica de viajes está superado. Pasemos de género periodístico a otro porque el tema ya no da para más", agregó la ministra elevando el tono de voz. A pesar de trascendidos sobre posibles reuniones que finalmente no se concretaron, según fuentes oficiales, el presidente se comunicó telefónicamente con Volnovich el viernes pasado, y eso fue todo.

Algunas preguntas más tarde, el tema volvió a aparecer durante la conferencia, y la portavoz insistió en cortar con las consultas. "Pasamos a los temas que realmente le importan a la gente", pidió Cerruti y señaló: "El Gobierno no puede detenerse en contestar los mismos temas, cuando hay muchos más importantes como lo son el crecimiento económico, la posibilidad del acuerdo con el FMi, entre otros".

Pami: Luana Volnovich regresó al país y fue recibida con una denuncia penal de la oposición

La directora del PAMI, Luana Volnovich, volvió a la Argentina tras sus polémicas vacaciones por las playas de Holbox en el Caribe mexicano. Tanto ella como su pareja, Martín Rodríguez, deberán volver a sus funciones a partir del próximo lunes. Desde la oposición denunciaron penalmente a la funcionaria, mientras que desde el oficialismo hay hermetismo respecto al tema.

La diputada nacional, Graciela Ocaña, fue quien decidió llevar a Luana Volnovich a la Justicia. La ex directora del PAMI denunciará penalmente a la actual titular del área y al subdirector, Martín Rodríguez. "Vamos a hacer la denuncia porque han incumplido con la función que tienen determinada por decreto", confirmó la dirigente de Juntos por el Cambio.

La presentación judicial se terminaría de concretar la próxima semana y se basaría en el artículo 3 del DNU 2/2004. El mismo indica que "el Subdirector Ejecutivo del PAMI (Rodríguez) tiene como principal función reemplazar al Director Ejecutivo (Volnovich) en caso de ausencia o impedimento".

"Si se va de vacaciones con la directora ejecutiva no puede ejercer su responsabilidad primaria para la cual fue nombrado. Es decir la función del subdirector es incompatible con tomarse vacaciones con la de la directora. No existe la posibilidad de delegar firma. En el caso de ausencia o incapacidad de ambos, el Poder Ejecutivo debe nombrar por decreto un reemplazo, aunque sea en forma transitoria", explicó Graciela Ocaña.

Las escandalosas vacaciones de la titular del PAMI, Luana Volnovich, Holbox, Caribe Mexicano, generaron enojo en los pasillos de la Casa Rosada ya que nadie en el Gobierno estaba al tanto del destino que había elegido la referente de La Cámpora para descansar, luego de un año de trabajo.

La explosión de casos de la variante Ómicron, sumado a la sequía casi total de dólares generaron el combo perfecto para que las autoridades argentinas incentiven a la sociedad a vacacionar dentro del país. Sin embargo, Volnovich optó por ir a un exclusivo lugar en México sin siquiera consultar si podía viajar ahí, atenta a las repercusiones que siempre generan las vacaciones de un funcionario público en el exterior.

Sigue el escándalo en el Pami por las vacaciones de su titular.

La situación tomó por sorpresa al Gobierno que no pudo reaccionar a la misma velocidad que crecía el escándalo en redes sociales, donde las fotos se estaban difundiendo sin cesar. Es por ello que las declaraciones que dio Casa Rosada hasta el momento fueron muy vagas, la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, solo atinó a responder "sin comentarios" cuando le consultaron si le pedirían la renuncia a Volnovich.

Lo cierto es que lo ocurrido con la titular del PAMI no cayó nada bien en el Gobierno que no descarta avanzar con medidas mas duras, como la renuncia. Volnovich viene siendo seguida de cerca por un importante sector del Frente de Todos e incluso de La Cámpora que no aprobaba su relación con Martín Rodríguez, numero dos del PAMI y también referente de la agrupación política. A su vez, el hecho de que maneje una de las cajas más importantes del estado, no la pone en una situación muy cómoda de cara a su futuro; todos quieren ocupar el puesto de Volnovich.

Para fortuna de la titular de la obra social más grande del país, rara vez el presidente, Alberto Fernández, ha optado por tomar castigos tan drásticos contra funcionarios que hayan tenido un correcto desempeño. No lo hizo con Felipe Solá cuando era canciller y mintió sobre conversaciones que tuvo el mandatario con su par norteamericano, Joe Biden; tampoco con la titular del Inadi, Victoria Donda, cuando se reveló que tenía una empleada domestica en negro y le había ofrecido un subsidio en compensación por terminar la relación laboral; ni contra el mismo al trascender la fiesta VIP en Olivos en medio de la cuarentena. La jurisprudencia habla, todo indica que el escándalo con Volnovich será una mancha más en el tigre y a su vuelta continuará en el cargo.