Crisis entre Rusia y EE.UU. por Ucrania amenaza con frenar acuerdo con FMI: el Gobierno negocia puntos clave

Aunque todavía no se sabe hasta dónde escalará el conflicto de Rusia con Ucrania, desde el equipo económico se preparan para que en los próximos días se cierre el acuerdo con el FMI.

Lo que todavía no se sabe es cómo reaccionará el Gobierno de Alberto Fernández con respecto al nuevo conflicto que, de agravarse, complicará la especie de multilateralismo en el que se ha manejado el Gobierno en los últimos días, en particular con las relaciones con Estados Unidos, Rusia y China. Y también podría retrasar el nuevo pacto con el Fondo, en caso que el Gobierno no muestre una férrea adhesión a la posición de los Estados Unidos frente a Rusia en el reciente conflicto.

El Gobierno buscará en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional revisar dos aspectos fundamentales relacionados con la reducción del déficit fiscal primario de 3,1 a 2,5 puntos del PBI a lo largo de este año.

En primer lugar, habrá una revisión de algunos de los regímenes diferenciales de jubilaciones vigentes en el sistema previsional, a pesar de las desmentidas del ministro de Economía. El segundo aspecto tiene que ver con otro régimen diferencial, que es el del IVA.

En los últimos días, y en particular en las reuniones virtuales del último G20, Guzmán ha anunciado al mundo que la mejora fiscal debe venir a través de una mejor percepción de los impuestos y también habló sobre la gran evasión impositiva qué hay en el país.

"No habrá ninguna reforma jubilatoria", dijo el ministro de Economía Martín Guzmán en su cuenta de Twitter. "Nuestro Gobierno siempre va a cuidar y trabajar para mejorar el salario de nuestros jubilados y jubiladas. Se mantendrá la fórmula de movilidad sancionada en 2020, sosteniendo los derechos que fortalecimos con esa ley", agregó.

Guzmán anticipó que se analizarán los regímenes jubilatorios especiales.

En tanto en declaraciones radiales el presidente Alberto Fernández dio más detalles sobre el tema y aclaró que no acordó con el FMI estudiar los regímenes previsionales docentes. "La diferencia es muy grande y no es para docentes", resaltó.

Por ahora, ninguno de los dos habló sobre la reforma sobre el régimen impositivo de exenciones al IVA en el que ya está trabajando la titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont. Las estimaciones privadas calculan por el régimen de exenciones y evasión se dejan de recaudar aproximadamente unos u$s40.000 millones por año

Acuerdo con el FMI: los jubilados, ¿tienen que preocuparse?

En lo que respecta al régimen jubilatorio, las principales revisiones se harán con aquellos jubilados y pensionados que tienen haberes más altos, de los trabajadores retirados del Poder Judicial y los diplomáticos, que tienen en su mayor parte jubilaciones mensuales al menos dos veces más altas que el haber máximo del régimen general.

Cuando presentó los primeros avances en las negociaciones con el FMI, Guzmán había descartado una reforma jubilatoria, pero admitió ahora que habrá un estudio dirigido a los regímenes especiales como el que tienen jueces y embajadores, no así los que involucran a docentes. En ese aspecto, el personal técnico de la ANSES a cargo de su titular Fernanda Raverta ha comenzado a revisar los últimos 10 años de esos pagos.

El Gobierno tiene bajo la lupa a los regímenes previsionales especiales.

La novedad viene también por la reforma que el FMI solicitó a la Argentina sobre el régimen de exenciones del IVA. De acuerdo con las estimaciones de algunas consultoras locales y estudios del Banco Mundial, el Estado deja de recaudar entre u$s4.000 a u$s5000 millones por evasión y elusión de ese impuesto.

En el 2021, la recaudación llegó a unos 11 billones de pesos, en tanto que por IVA se recaudó un total de unos 320.000 millones de pesos.

Los recursos tributarios de 2021 superaron largamente la pauta presupuestaria de aumento en 44 por ciento. A eso se agregaron "rentas de propiedad" por casi $1 billón, frente a $1,79 billones del año previo, según los datos preliminares de la Secretaría de Hacienda. Semejante recorte se originó principalmente en la disminución de las "ganancias contables" que giró el Banco Central a la Tesorería: se redujeron de $1,6 billones en 2020 a $0,79 billones un año después (bajó 49% nominal). Y también Adelantos Transitorios del BCRA a la Tesorería.

Además, se sumó como "ingresos no tributarios" de la AFIP, pero no considerado en la planilla mensual el "Aporte Solidario y Extraordinario Ley 27.605)", más conocido como impuesto a la riqueza, el cual agregó en diciembre $1.135,1 millones y acumuló desde el primer cobro en mayo $209.352 millones.

Para el corriente año, y ante la mayor representatividad de los bloques de la oposición, el Gobierno decidió tomar como referencia el del año anterior, en los términos que estable la Ley de Administración Financiera. Por lo tanto, habrá que ver cuáles son las estimaciones de recaudación que presentará Guzmán al FMI.

Es probable que en esas proyecciones se incluya la reducción en el gasto de las jubilaciones y también mayores ingresos por un aumento de la recaudación del IVA que solicitan los técnicos del FMI.

Cuentas para el FMI: el Gobierno estudia maneras de incrementar la recaudación de impuestos.

Recaudación: el impacto de las exenciones impositivas

Un reciente estudio del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) señala que en Argentina se deja de pagar en impuestos el equivalente a un 2,74 % del PIB gracias a ventanas legales que lo permiten. O, lo que es lo mismo: se pierde un 9% del total de recaudación. "Seguramente, muchas de esas exenciones tributarias están justificadas, porque se quiere promocionar un determinado sector económico, o una zona geográfica. Pero cuando se mira con lupa esa caja negra, se encuentran tantas excepciones respecto al principio genérico que pareciera que no pagar impuestos es la regla general".

El estudio señala que "el mejor ejemplo se encuentra en la exención del impuesto a las Ganancias para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial. En el año 2021 dejaron de pagar 41.285 millones de pesos. ¿Por qué? Por nada. O, más bien, sí. Porque son un grupo de poder que logró este beneficio para sí sin que eso tuviera ninguna repercusión social ni económica para el país. Si se estableciera lo contrario, o sea, que paguen su correspondiente impuesto sin exenciones, se acabaría esta fuga anual que equivale al 21% del presupuesto anual del Ministerio de Salud, o al 130% del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o al 665% del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad", explica el IARAF.

También trascendió en las últimas horas un rumor en el mercado financiero sobre que el Gobierno analizará también una especie de reforma del sistema laboral para tratar de incentivar a los de trabajadores que están por alcanzar la edad jubilatoria a que prolonguen su vida activa, con el beneficio de obtener luego un haber más alto.

Es otro de los aspectos que formaría parte de los pedidos del FMI y que tendría carácter voluntario, para luego ser complementado con un esquema de retiro optativo que está vigente en la Argentina desde hace poco más de cuatro años.

Además, circuló que el programa que firmará el Poder Ejecutivo con el Fondo Monetario incluirá un abordaje al sistema previsional, pero desde la Casa Rosada, el Ministerio de Economía y el de Trabajo por ahora han descartado que se trate de una "reforma laboral de las que le ha solicitado el FMI a la Argentina en acuerdos pasados".

Desde el Gobierno, por el momento niegan que se busque un cambio en el régimen general jubilatorio, sino que los cambios apuntarían solo a los regímenes especiales: el de judiciales y el del cuerpo diplomático, que son los dos esquemas más onerosos y que incluyen haberes promedio diez veces superiores al esquema tradicional.