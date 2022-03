El acuerdo con el FMI, en cuenta regresiva: cuándo quiere aprobarlo el oficialismo y qué estrategia discute la oposición

El ingreso del acuerdo con el FMI al Congreso es inminente pero la ventana de tiempo que tiene el Gobierno para aprobarlo se achicó y la decisión que tome Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados es un condicionante central.

Luego de que el Ministerio de Economía anunciara que el acuerdo está cerrado en sus aspectos técnicos, la Cámara de Diputados quedó a la espera del proyecto de ley que lo avalará y el límite es el próximo viernes.

Según supo iProfesional de fuentes parlamentarias, el plan del oficialismo es convocar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para los días lunes, martes y miércoles, con el fin de llevar el proyecto al recinto para su votación el jueves 10 de marzo, en una sesión especial.

"Si no se apuran en Diputados la semana que viene, el Senado no llega para el 22 de marzo", razonó una de las fuentes consultadas, en referencia al vencimiento que tiene la Argentina con el FMI esa fecha, por u$s 2.800 millones.

En Diputados, el oficialismo aspira a votar el acuerdo con el FMI el 10 de marzo

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, son los encargados de buscar el consenso necesario para aprobar el acuerdo la semana próxima, pero dependen de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, termine de ajustar los detalles y lo envíe.

Cuenta regresiva: ¿cómo son los tiempos y la agenda de trabajo del oficialismo?

El principal desafío que encaran Massa y Martínez es la resistencia interna que le plantean La Cámpora y los legisladores alineados con Máximo Kirchner, que son reacios a votar el acuerdo con el FMI pero mantienen en suspenso su posición final. Podrían definirla el fin de semana.

No obstante, necesitan avanzar con la agenda para empezar a buscar, también, lo votos de la oposición. En ese contexto, ya le pidieron al Poder Ejecutivo que Guzmán asista a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde también esperan al representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos.

La idea es que durante el debate en comisión se abra una ventana de negociación con la principal bancada opositora, cuya posición podría ser determinante para el futuro del acuerdo en el Congreso si el ala kirchnerista del oficialismo decide finalmente no acompañar el acuerdo.

Guzmán asistiría a defender el acuerdo en Diputados, a pedido de Massa y Martínez

En declaraciones radiales, Martínez resaltó que la dinámica política está concentrada hoy en "dos grandes coaliciones: el Frente de todos y Juntos por el Cambio" y subrayó: "Si nosotros no reconocemos que las dos grandes coaliciones van a tener, tuvieron y tendrán necesidad de estabilizar las diferencias para poder avanzar en escenarios de unidad estamos errando".

Sin embargo, dentro de Juntos por el Cambio tienen su proopia discusión y, si bien se comprometieron a dar quórum y no obstaculizar la aprobación del acuerdo, el PRO empezó a endurecer su postura y presionar hacia el interior de la coalición.

¿Cuál es la estrategia que discuten en la oposición?

El pasado martes, luego del discurso que brindó el presidente Alberto Fernández ante el Congreso, algunas de las autoridades de Juntos por el Cambio mantuvieron una reunión en la que coincidieron en hacer hasta el último esfuerzo para lograr una "postura unificada" y evitar una votación dividida.

Tanto la presidenta del PRO, Patricia Bulllrich, como su par de la UCR, Gerardo Morales, se mostraron de acuerdo con los jefes parlamentarios en que lo mejor es que no haya "libertad de acción" en el interbloque, como suele ocurrir cuando no se alcanza un criterio unificado.

Sin embargo, fuentes del interbloque opositor señalaron a iProfesional que ese criterio que adoptarán ante el acuerdo con el FMI no solo está todavía lejos de definirse sino que además el PRO presiona para que los 116 diputados del interbloque se abstengan al momento de votar.

La discusión interna de Juntos por el Cambio por estas horas pasa por esa disyuntiva: voto afirmativo o abstención. Hasta el momento, casi nadie habla de rechazar el acuerdo aunque en el PRO hacen advertencias sobre sus posibles efectos futuros.

Juntos por el Cambio define su postura y el PRO impulsa la abstención para no votar con el Gobierno

En declaraciones a iProfesional, el diputado del PRO Gerardo Milman, no dudó en calificar el acuerdo con el FMI como "una bomba de tiempo" debido al programa económico que esbozó Fernández el 1 de marzo e insistió en que el Gobierno podría cerrar el entendimiento sin pasar por el Congreso.

Reunión con Macri y "halcones" reacios a votar

"Yo lo que digo es que si hay default es culpa del Poder Ejecutivo. Tiene todas las herramientas para hacer el acuerdo por DNU. Si no lo quiere hacer, es su responsabilidad, ellos gobiernan", afirmó Milman, estrecho colaborador de Bullrich.

Este tema fue conversado el último martes por la noche en la reunión que mantuvieron los legisladores del PRO con el ex presidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y Bullrich.

Allí hablaron sobre la falta de "reformas estructurales" en el marco del acuerdo con el FMI, luego de que Alberto Fernández negara cambios en el sistema previsional y laboral y señalaron que si no hay cambios profundos el acuerdo dejará un escenario económico complicado para 2023, cuando Juntos por el Cambio espera estar nuevamente en el gobierno. Por ello Milman lo califica como "una bomba de tiempo", lectura con la que empiezan a coincidir varios diputados del bloque del PRO, según supo iProfesional.

En ese contexto empieza a tomar voolúmen la estrategia del abstencionismo que propone la bancada amarilla, donde insisten en que podrían llegar a votar, como máximo, la autorización para que el Gobierno se endeude, pero no el programa, si es que se somete también a votación.

Y afirman que una vez que el proyecto ingrese a Diputados fijarán una postura partidaria que luego llevarán a la mesa grande de Juntos por el Cambio.