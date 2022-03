Guzmán, Massa y Martínez cierran filas en Diputados para aprobar el acuerdo con el FMI: ¿cómo será el inicio del debate?

El lunes empieza a debatirse en el Congreso el acuerdo con el FMI y tanto el ministro de Economía, Martín Guzmán, como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, se perfilan como el elenco estelar para ir en búsqueda del apoyo que necesita el Gobierno para aprobar el memorándum de entendimiento con el organismo.

Luego de que ingresara el proyecto por Diputados, Guzmán calentó motores para la exposición que tendrá que brindar en el primer día del debate en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, donde tendrá que responder a los planteos de Juntos por el Cambio, que tiene dudas sobre la votación.

"Ahora algunos dicen ‘yo quiero el financiamiento, pero no me hagas votar las políticas’. No existe. A ver si se entiende. El financiamiento está asociado a un acuerdo de políticas económicas y financieras. Es una sola cosa", advirtió el ministro de Economía frente al cuestionamiento que hizo la coalición opositora por la redacción del proyecto.

Juntos por el Cambio pidió que se separara el artículo que autoriza al Poder Ejecutivo a refinanciar la deuda con el FMI del que aprueba el programa económico que se acordó con el organismo. El Gobierno concedió el cambio, pero no terminó de convencer a la oposición.

Guzmán será el primero en hablar en Diputados y la oposición se prepara para recibirlo

En ese contexto, los integrantes de la mesa nacional de Juntos por el Cambio se reunirán por videoconferencia el domingo, un día antes de la visita de Guzmán al Congreso, para empezar a discutir la posición que adoptarán y coordinar la estrategia para recibir al ministro, según indicaron a iProfesional fuentes del espacio opositor.

Massa y Martínez, en búsqueda de los votos para aprobar el acuerdo

El presidente de la Cámara de Diputados será un actor central para el tratamiento del acuerdo con el FMI. "Voy a hacer todo mi esfuerzo para tratar de convencer hasta el último diputado de la Argentina", afirmó este viernes, durante una visita a la provincia de Tucumán junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, otro de los invitados para el lunes.

"Nos propusimos, en un acuerdo entre oficialismo y oposición, no ponernos plazo para darle la libertad a los diputados de que puedan expresar todas sus opiniones", señaló Massa en referencia al debate que se viene.

Por su parte, Martínez destacó: "Hoy todo diputado y diputada tiene el 100% de la información a la hora de encarar este debate, ya todos tienen el material impreso o digital para poder analizar, debatir. Eso no pasó en el 2018, cuando Macri nos endeudó irresponsablemente con el FMI".

Germán Martínez también tendrá la tarea de buscar los votos para aprobar el acuerdo

"El lunes a las 13 vamos a estar constituyendo la Comisión de Finanzas. Y a las 14 horas habrá un plenario de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas. Vamos a trabajar todo el día lunes, martes y miércoles en comisiones. Y mi idea es que el jueves podamos sesionar", precisó el jefe del bloque oficialista.

¿Cómo será el inicio del debate?

Luego de que se constituya formalmente la Comisión de Finanzas y se designe a un presidente (que será probablemente un diputado del Frente de Todos, debido a la composición general de la cámara) iniciará la reunión con Presupuesto y Hacienda, que será la cabecera del debate con Carlos Heller (Frente de Todos) como coordinador principal.

La composición de ambas comisiones muestra un escenario muy parejo para el oficialismo y la oposición a la hora de firmar los dictámenes (a favor y/o en contra del proyecto) que serán sometidos a votación.

En total, habrá 39 firmas de Frente de Todos; 38 de Juntos por el Cambio (20 del PRO, 12 de la UCR, 3 de Evolución y 3 de la Coalición Cívica); 2 del Interbloque Federal y una del interbloque Provincias Unidas.

Ese será el escenario en el cual expondrán y responderán preguntas Guzmán; Manzur; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo. El panorama está todavía muy abierto.

