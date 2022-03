Así es la estrategia del Gobierno para aprobar el acuerdo con el FMI en la Cámara de Diputados

Con el desafío de aprobar lo más rápido posible el acuerdo con el FMI en el Congreso, el Gobierno le dio luz verde al sector del oficialismo que está a favor para diseñar la estrategia que seguirá en la Cámara de Diputados durante toda esta semana.

El proyecto de ley que avala el acuerdo se debate en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, que deberán firmar el dictamen para ser sometido a votación en la sesión prevista para el próximo jueves (o viernes, según se defina en estos días) y los números para el oficialismo están muy justos.

Entre ambas comisiones, hay 39 diputados del Frente de Todos; 38 de Juntos por el Cambio (20 del PRO, 12 de la UCR, 3 de Evolución y 3 de la Coalición Cívica); dos del Interbloque Federal y uno del interbloque Provincias Unidas. En este contexto, los encargados de hacer avanzar el proyecto no quieren correr riesgos.

Por eso, el plan elegido por ese sector del Frente de Todos que coordinan el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, y el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, es tener un desfile de múltiples voces a favor por las comisiones y reemplazar a los diputados propios que están en contra del acuerdo con el FMI.

El debate en comisiones inició con la exposición de Martín Guzmán sobre el acuerdo

¿Cómo es la estrategia para lograr la aprobación del acuerdo con el FMI?

La necesidad de conseguir el aval de la Cámara de Diputados antes del fin de semana obliga al oficialismo a moverse rápido. El primer paso, es evitar fugas en el plenario de comisiones para poder alzarse con el dictamen de mayoría en un escenario de números muy ajustados y con la oposición dispuesta a presentar un dictamen propio.

Con ese fin el bloque que preside Martínez relevó de la Comisión de Presupuesto a Marcos Cleri, de La Cámpora, y al economista Itai Hagman, del Frente Patria Grande que lidera Juan Grabois, dos diputados que difícilmente apoyen el acuerdo con el FMI y que están más cerca de la línea que marcó Máximo Kirchner al renunciar a la jefatura del bloque.

Ambos fueron reemplazados por Mónica Litza y Pamela Caletti, respectivamente. Pero para no correr ningún riesgo y minar las comisiones de diputados alineados con el Gobierno, hubo otros enroques: Carolina Moisés entró por Sergio Palazzo y Ramiro Gutiérrez por Emiliano Estrada. Es un movimiento contemplado en el reglamento pero que sube la tensión en el Frente de Todos.

El oficialismo intenta así evitar que Juntos por el Cambio avance con su idea de presentar un dictamen propio "que avale el financiamiento, pero que no diga nada del programa económico", según adelantó a iProfesional un diputado que participó de la cumbre que tuvo la principal coalición opositora el pasado domingo.

Con los números justos, el oficialismo busca asegurarse un dictamen de mayoría para votarlo el jueves

La decisión del interbloque opositor es colaborar para evitar un posible default pero no avalar el programa económico que envió Guzmán como anexo al proyecto. Así, el oficialismo y la oposición se encaminan a una puja por ver quién tendrá el dictamen de mayoría, dado que ese será el primero en votarse durante la sesión.

El segundo paso es generar masa crítica a favor del acuerdo que cerró el Gobierno. Buena parte de las entidades y gremios que invitó el oficialismo al plenario de comisiones, desde la CGT hasta los empresarios del denominado Grupo de los Seis (G6), ya expresaron su apoyo y lo repetirán ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas.

Desfile de invitados y más voces a favor que en contra

A la defensa del proyecto por parte del ministro de Economía, Martín Guzmán, el jefe de Gabinete, Juan Manzur y otros funcionarios en el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas se les suma el apoyo de algunos de los principales sectores de poder que irán a exponer este martes y de los cuales el oficialismo espera un respaldo mayoritario.

En esa lista de invitados están la CGT; el G6 que integran la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina de Comercio, la Sociedad Rural y la Unión Industrial Argentina; gobernadores; la CTA; la Confederación Empresaria (CGERA); Industriales Pymes Argentinos (IPA) y movimientos sociales.

Si bien se escucharán críticas -principalmente de los movimientos sociales- y se pondrán en evidencia los matices, en el oficiaismo prevén que la opinión mayoritaria ante el acuerdo con el FMI sea la de la lógica del "mal menor", según supo iProfesional.

Representantes de la CGT como Pablo Moyano apoyan la aprobación del acuerdo en el Congreso

En los últimos días, el co secretario general de la CGT Pablo Moyano destacó que "nadie está de acuerdo en acordar con el FMI pero no hay otra posibilidad" y puso de relieve las palabras del presidente Alberto Fernández ante el Congreso, donde "se comprometió a que no va a haber ajuste, reformar laboral, reforma previsional, ni tarifazos".

Por su parte, el G6 ya había manifestado en enero, cuando Fernández anunció el acuerdo con el FMI, su "apoyo a las gestiones que permitan promover el progreso de Argentina y el cumplimiento de los compromisos asumidos, como herramienta para lograr el desarrollo socioeconómico del país y una inserción internacional inteligente".

En tanto, el presidente de IPA, Daniel Rosato, señaló el pasado fin de semana en declaraciones radiales que el acuerdo con el FMI "tiene que estar" y señaló: "Es muy importante que se logre porque eso nos va a permitir financiamiento" nacional e internacional para el sector.

Así, el sector del Frente de Todos que quiere aprobar el acuerdo con el FMI en el Congreso busca llegar a la sesión del próximo jueves con un respaldo importante por parte de los principales actores políticos y económicos.