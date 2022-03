Acuerdo con el FMI: gobernadores presionan para aprobar el proyecto pero JxC complica la negociación

Gobernadores de todos los partidos políticos empezaron a ejercer presión en la Cámara de Diputados para aprobar el acuerdo con el FMI luego de reunirse con el presidente Alberto Fernández, pero la negociación entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se complica y la oposición amenaza con presentar un proyecto propio.

Sin tener todavía los votos para aprobar el proyecto enviado por el Gobierno debido a la resistencia silenciosa de los diputados de La Cámpora, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, abrió una negociación con Juntos por el Cambio. En el oficialismo esperan que los gobernadores, a través de sus diputados, colaboren para lograr un acuerdo.

Así se lo transmitieron el Presidente y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, al recibirlos en la Casa Rosada, antes de su concurrencia al plenario de comisiones de Diputados para respaldar el acuerdo con el FMI. No obstante, el más contundente fue uno de los ausentes en la reunión con el jefe de Estado: el jujeño Gerardo Morales, líder de la UCR e integrante de la mesa nacional de Juntos por el Cambio.

"De acá tenemos que salir con la aprobación del acuerdo e impidiendo el default", sentenció Morales ante las comisiones de Presupuesto y de Finanzas, al tiempo que disparó contra los "sectores radicalizados tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio" y dijo que sus posiciones "no le sirven de nada a la Argentina".

Gerardo Morales hizo un fuerte llamado a Juntos por el Cambio para ponerse de acuerdo con el oficialismo

Morales remarcó la "posición unánime de todos los gobernadores de no al default" y, en un mensaje a su propio espacio político, subrayó que la alianza opositora debe tener una "actitud política responsable, que es lo que corresponde a una fuerza que gobernó y quiere ser gobierno".

¿Por qué se complica la negociación del oficialismo con Juntos por el Cambio?

El gobernador jujeño es un actor clave en la pelea parlamentaria, debido a la influencia que tiene en los bloques de la UCR -especialmente en el del Senado- y por eso sí formó parte del a reunión que los gobernadores mantuvieron con Massa, a quien el Presidente le encargó la negociación para destrabar el proyecto.

Sin embargo, el jujeño no llegó a cambiar la posición de los jefes de bloque de Juntos por el Cambio, incluido el radical Mario Negri -muy cercano a Morales- que todavía no se pusieron de acuerdo con Massa y le adelantaron que si no se modifican los artículos del proyecto que envió el Gobierno, presentarán uno propio.

La traba está en la redacción de la iniciativa. Juntos por el Cambio quiere votar solo la autorización para que el ministro de Economía, Martín Guzmán, refinancie la deuda con el FMI pero no el programa económico que adjuntó al proyecto y, tal como anticipó iProfesional, le reclamaron una redacción nueva.

Una fuente que participó de la reunión con Massa indicó a este medio que están tratando de ponerse "de acuerdo en una nueva redacción de los artículos" y que le hicieron saber al referente del Frente de Todos que si eso no se logra "Juntos por el Cambio va a tener un solo dictamen, de un artículo nada más, que solamente autorice el nuevo crédito con el Fondo".

Junttos por el Cambio quiere que se modifique el proyecto que envió Guzmán o avanzarán con uno propio

Negri, el diputado del PRO Luciano Laspina (vicepresidente de la Comisión de Presupuesto) y el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, le remarcaron a Massa que "no tiene los votos para imponer el proyecto" tal y como lo envió Guzmán y que la oposición incluso puede hacer "cambios" durante el debate en el recinto, pautado para el jueves.

Cerca de Massa indicaron a este medio que la oposición le acercó "tres borradores distintos" para un proyecto alternativo, pero voceros de Juntos por el Cambio lo negaron. De cualquier modo, el planteo de la bancada opositora quedó expresado y el titular de la Cámara de Diputados lo conversará con Alberto Fernández, según supo iProfesional.

Massa y los jefes de Juntos por el Cambio quedaron en volver a reunirse antes de que el plenario de comisiones firme los dictámenes, lo cual se prevé para este miércoles pero puede quedar para el jueves, si siguen las gestiones.

La presión de los gobernadores

La presión de Morales para que se arribe a un consenso que permita aprobar el acuerdo con el FMI fue acompañada por la de los gobernadores del peronismo y de los partidos provinciales.

El salteño Gustavo Sáenz destacó que Morales "antepone intereses superiores de la Nación a los intereses partidarios" que "muchas veces son mezquinos". En este sentido, pidió dejar de lado esas posiciones y aprobar el entendimiento con el FMI para "empezar a ver una luz en este país".

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, líder del Movimiento Popular Neuquino (MPN), advirtió a su turno que si no se aprueba el acuerdo con el Fondo Monetario las "inversiones comprometidas" en distintas provincias del país, incluida la suya -donde es central el sector hidrocarburífero- se van a ver postergadas".

El neuquino Omar Gutiérrez es otro de los que empuja la aprobación del acuerdo

"Si las finanzas públicas nacionales entran en default habrá inaccesibilidad a financiamiento para provincias y municipios", agregó Gutiérrez.

Por su parte, el entrerriano Gustavo Bordet destacó que "la reducción del déficit fiscal que plantea el entendimiento hace que sean metas posibles de cumplir" y sostuvo que es importante aprobar el proyecto porque "lo contrario sería sacar a la Argentina del mundo, esto tendría consecuencias sumamente negativas para las provincias".

En tanto, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, sostuvo que el acuerdo con el FMI daría "reglas de juego de previsibilidad" para los sectores más dinámicos de la economía y ello permitiría "garantizar un crecimiento sostenido".